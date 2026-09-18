5 lý do vì sao gia đình nào cũng nên trồng 1 cây sung trước cửa nhà

Không chỉ tạo mảng xanh cho ngôi nhà, cây sung còn cho lá, quả dùng trong bữa ăn và gắn với nhiều giá trị trong đời sống dân gian.

Cây sung có tên khoa học là Ficus racemosa, thuộc họ Dâu tằm. Khác với sung Mỹ (Ficus carica), sung Việt Nam có quả nhỏ, thường mọc thành những chùm dày trên thân và cành, quả xanh có vị chát đặc trưng. Báo Sức khỏe và Đời sống cho biết loại sung này từ lâu đã được sử dụng trong ẩm thực và y học cổ truyền ở Việt Nam. Dưới đây là 5 lý do loại cây quen thuộc này xứng đáng có một vị trí trong nhà.

1. Cây sung có sức sống mạnh mẽ, tương đối dễ chăm sóc

Cây sung và các bộ phận của cây (Ảnh: Seedman)

Một trong những ưu điểm của cây sung là khả năng sinh trưởng khỏe. Theo VTC News, sung được trồng ở nhiều nơi tại Việt Nam, đặc biệt quen thuộc ở khu vực gần ao, hồ, sông, suối. Khi trồng trong sân vườn, cây cần vị trí đủ ánh sáng, đất tơi xốp, thoát nước và được cắt tỉa định kỳ.

Có một điều cần lưu ý đó là cây sung có thể phát triển tán rộng nếu được chăm sóc phù hợp. Do đó, cắt bỏ cành khô, cành yếu hoặc mọc quá dày sẽ giúp tán cây gọn và thông thoáng hơn.

Với nhà có diện tích hạn chế, có thể chọn cây sung kích thước nhỏ hoặc tạo dáng bonsai thay vì để cây phát triển tự nhiên quá lớn.

2. Cây tạo bóng mát và làm đẹp không gian sống

Sung là cây thân gỗ, khi trưởng thành có thể tạo tán khá rộng. Vì vậy, trồng ở sân hoặc khu vực phù hợp trước nhà vừa bổ sung mảng xanh, vừa tạo bóng mát.

Những chùm quả mọc dày trên thân cùng tán lá xanh cũng tạo điểm nhấn riêng cho sân vườn. Nếu được cắt tỉa thường xuyên, cây có thể giữ dáng gọn, vừa tạo cảnh quan vừa giúp không gian sống gần gũi với thiên nhiên hơn.

3. Có sẵn quả và lá sung cho bữa cơm gia đình

Quả sung muối (Ảnh: O Farm)

Đây là lợi ích rất thiết thực của một cây sung trồng tại nhà. Quả sung non có thể dùng ăn kèm thịt luộc, cá và nhiều món dân dã, cũng có thể muối chua hoặc làm gỏi. Lá sung non lại quen thuộc trong các món cuốn, nem, thịt chua và các món ăn kèm.

Báo Sức khỏe và Đời sống cho biết sung Việt Nam có vị chát mạnh khi còn xanh, chính đặc điểm này khiến quả được sử dụng như một loại rau gia vị trong dưa muối, gỏi và các món ăn kèm. Quả sung cũng cung cấp chất xơ và một số khoáng chất.

Nếu sử dụng lá, quả từ cây nhà trồng, vẫn cần rửa sạch và tránh dùng những phần bị sâu bệnh hoặc nhiễm hóa chất.

4. Nhiều bộ phận của cây sung được sử dụng trong y học cổ truyền

Không chỉ quả, lá và nhựa sung cũng đã được sử dụng trong các bài thuốc dân gian. Báo Sức khỏe và Đời sống thông tin, theo y học cổ truyền, quả sung có tính bình, vị ngọt, được dùng với mục đích hỗ trợ tiêu hóa và một số chứng bệnh. Lá và nhựa sung cũng xuất hiện trong nhiều bài thuốc dùng trong hoặc ngoài da.

Ngoài ra, lá sung còn chứa các hợp chất thực vật như polyphenol, flavonoid và triterpenoid. Một số nghiên cứu tiền lâm sàng ghi nhận tiềm năng chống oxy hóa và hỗ trợ chuyển hóa, theo báo Sức khỏe và Đời sống. Tuy nhiên, những cách sử dụng này không thay thế thuốc hoặc phác đồ điều trị, đặc biệt với người đang mắc bệnh hoặc dùng thuốc thường xuyên.

5. Mang ý nghĩa sung túc, đủ đầy trong quan niệm dân gian

Cây sung bonsai (Ảnh: Haat Bonsai)

Ngay từ tên gọi, cây “sung” đã được liên tưởng tới sung túc và đủ đầy. Trong quan niệm phong thủy, hình ảnh những quả sung mọc thành từng chùm, chen sát nhau còn tượng trưng cho sự sum vầy, gắn kết và thịnh vượng. Vì vậy, sung thường được lựa chọn trồng trong sân, trước nhà hoặc tạo thành bonsai trang trí.

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