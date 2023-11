5 local brand Việt nổi bật trên Instagram với phong cách tiểu thư thanh lịch, tinh tế

Joie Des Roses

Joie Des Roses là local brand đến từ Hà Nội và gây ấn tượng với các thiết kế mang đậm phong cách tiểu thư, sang chảnh. Điểm đặc trưng của váy áo nhà Joie Des Roses chính là thiết kế kín đáo với phần cổ cao, cùng các chi tiết cách điệu nhẹ nhàng giúp tôn được vẻ tinh tế, sang trọng và vô cùng nữ tính. Local brand này có nhiều set phối xinh xắn gồm áo và chân váy hoặc quần short. Ngoài ra, để giúp chị em có thêm lựa chọn, brand cũng ra mắt nhiều mẫu áo kiểu riêng lẻ có thể mix&match với nhiều trang phục khác nhau.

Về giá, nhìn chung váy áo của Joie Des Roses có giá thành khá hợp lý, dao động từ 500.000 VNĐ - 2 triệu đồng. Brand cũng chăm chỉ tung ra các thiết kế mới để chị em thỏa sức làm mới tủ đồ của bản thân.

Nơi mua: Joie Des Roses Giá: từ 500.000 VNĐ

Hiu Official

Hiu Official là cái tên còn khá mới trên thị trường nhưng brand đã đem đến rất nhiều thiết kế đẹp mắt và dễ dàng chinh phục được trái tim của phái đẹp. Váy áo của Hiu Official mang hơi hướng hiện đại và thanh lịch. Trong đó, tiêu biểu nhất là những mẫu váy liền cổ yếm điệu đà với điểm nhấn là những chiếc nơ nhỏ xinh xắn. Ngoài đầm liền, Hiu Official cũng có nhiều mẫu áo và quần vô cùng xinh để chị em lựa chọn. Đặc biệt, giá thành các item thời trang của brand chỉ dao động trong khoảng 350.000 - 700.000 VNĐ mà thôi.

Nơi mua: Hiu Official Giá: từ 350.000 - 1.000.000 VNĐ

Achelois Studio

Nếu bạn thích vẻ đẹp sang trọng, nền nã giống những nàng tiểu thư đài các năm xưa thì nên ghé qua shop của Achelois Studio. Local brand này cũng còn khá mới trên thị trường, thế nhưng lại có nhiều thiết kế ấn tượng và độc đáo. So với nhiều thương hiệu khác, Achelois Studio mang đến cho chị em những item lãng mạn, mềm mại và thiết tha hơn. Bên cạnh những gam màu trung tính an toàn, bạn còn có thể tìm thấy những mẫu đầm phối hoa bánh bèo và duyên dáng tại Achelois Studio nữa đó. Với giá thành từ 1 triệu - 3 triệu đồng, các thiết kế của local brand hứa hẹn sẽ vô cùng chất lượng, bền bỉ để làm hài lòng mọi cô nàng.

Nơi mua: Achelois Studio Giá: từ 1 - 3 triệu đồng

Flane

Flane là một trong những local brand chuyên váy áo tiểu thư nổi tiếng nhất hiện nay. Điểm đặc trưng của brand này chính là những thiết kế mang 2 gam màu đen - trắng chủ đạo. Ngoài ra, mỗi item được Flane mang đến đều gây thương nhớ bởi các chi tiết cách điệu ở phần cổ và vai giúp tôn lên nét mềm mại trên cơ thể người phụ nữ. Chỉ cần diện những thiết kế của Flane lên người là chị em như được hóa thân thành những cô nàng dịu dàng và quý phái. Chưa kể, brand này còn có số lượng thiết kế vô cùng đa dạng giúp chị em thỏa sức lựa chọn để diện đi làm, đi chơi hay đi sự kiện.

Nơi mua: Flane Giá: từ 500.000 - 1,5 triệu đồng

The Miavu

Nếu yêu thích những set đồ dạ vừa thời thượng lại sành điệu, thì The Miavu là cái tên mà các chị em không nên bỏ qua. Có thể nói, thế mạnh của The Miavu chính là tạo nên những set đồ sang xịn dành riêng cho những nàng tiểu thư hiện đại. Không những vậy, các thiết kế của brand này còn giúp người mặc trông cao ráo và thanh thoát hơn nhờ các chi tiết xẻ tà nhẹ ở chân váy hoặc xếp ly bồng bềnh. Đặc biệt, với giá thành chỉ khoảng 700.000 - 850.000 VNĐ thì các thiết kế của The Miavu lựa chọn vô cùng hợp lý và đáng sắm cho mọi cô nàng.