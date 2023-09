5 loại kem chống nắng dạng sữa không bết dính - vón cục - trắng bợt, dùng cho hè hay thu đều hợp lý

Kem chống nắng dạng sữa hay sữa chống nắng đang là sản phẩm được rất nhiều người dùng yêu thích bởi độ mỏng nhẹ, dễ chịu mà vẫn giữ được khả năng bảo vệ da tối ưu dưới tia UV. Không những vậy, loại kem chống nắng này còn được coi là lựa chọn tuyệt vời cho những làn da nhạy cảm, da mụn vì không gây bết dính hay bít tắc lỗ chân lông.

Nếu chưa sở hữu loại kem chống nắng này, thì nàng có thể tham khảo ngay 5 lựa chọn dưới đây.

1. Anessa Perfect UV Sunscreen Skincare Milk

Anessa là một thương hiệu mỹ phẩm chuyên về kem chống nắng. Anessa Perfect UV Sunscreen Skincare Milk là một trong những sản phẩm chống nắng nổi tiếng nhất của Anessa vì chúng có màng lọc UV mạnh mẽ và cực bền với các hoạt chất chống nắng tốt như ZnO, Octocrylene, TiO2, Uvinul A Plus, Tinosorb S. Chưa hết, kết cấu của em kem chống nắng này còn được nhiều chị em đánh giá là mỏng nhẹ, mịn màng giúp thẩm thấu sâu vào trong da mà không cần thoa có nhiều lần. Nhờ đó, lớp finish sau khi thoa không bị quá trắng khiến khuôn mặt của bạn mất đi vẻ tự nhiên, đồng thời vẫn giữ được độ ẩm cần thiết để tiếp tục thực hiện các bước make up sau.

Nơi mua: Guardian - 464k

2. La Roche-Posay Anthelios Shaka Fluid

Các cô nàng có làn da nhạy cảm, dễ kích ứng nên kết thân với em kem chống nắng dạng sữa La Roche-Posay Anthelios Shaka Fluid. Chưa hết, sản phẩm cũng có thể sử dụng cho da thường và da khô vì khả năng bảo vệ và dưỡng ẩm quá đỗi ấn tượng. Khi thoa sản phẩm lên da, nàng sẽ không cần lo ngại tình trạng vón cục, kem bết vào da khó tán như nhiều sản phẩm khác trên thị trường. Em này chắc chắn sẽ khiến bạn phải gật gù trước loạt ưu điểm nổi bật mang lại cho làn da ngay từ lần sử dụng đầu tiên.



3. Sunplay Skin Aqua Tone Up Milk SPF50+/PA++++

Sunplay Skin Aqua Tone Up Milk SPF50+/PA++++ là một trong những sản phẩm kem chống nắng giá bình dân nhưng lại bổ sung nhiều dưỡng chất tốt nhất cho da. Tiêu biểu phải kể đến loạt thành phần cần thiết như HA, Vitamin C, Pearl Powder cùng loạt hoạt chất chống nắng ZinC Oxide, Octinoxate, Titanium Dioxide, Uvinul A+, Tinosorb S. Chị em cũng không cần quá lo lắng đến kết cấu của sản phẩm khi sử dụng, bởi em kem chống nắng này sẽ không gây cảm giác năng mặng, khó chịu ngay cả trong những ngày nắng nóng oi ả nhất. Do đó, chi tiền sắm 1 chai Sunplay Skin Aqua Tone Up Milk SPF50+/PA++++ về nhà là quyết định đúng đắn cho nàng.

Nơi mua: Watsons - 185k

4. Senka Perfect UV Milk



Kem chống nắng Senka Perfect UV Milk có chỉ số chống nắng cao SPF50 và PA++++ nên nàng hoàn toàn có thể tin tưởng về khả năng bảo vệ da khỏi tia tử ngoại. Sản phẩm còn chứa nhiều thành phần dưỡng ẩm từ thiên nhiên. Nổi bật nhất là chiết xuất tinh chất kén tơ tằm trắng Mayu Haku và Hyaluronic Acid hỗ trợ hình thành các sắc tố melanin, cải thiện tone màu da, đồng thời dưỡng ẩm và tăng độ đàn hồi. Giá bán của em này cũng không hề đắt đỏ nên cách chị em học sinh sinh viên cũng có thể sắm ngay.

Nơi mua: Sociolla - 190k

5. Curél Day Barrier UV Protection Milk SPF50+ PA+++

Curél là một thương hiệu mỹ phẩm đến từ Nhật Bản, trong đó sản phẩm kem chống nắng dạng sữa của Curél được rất nhiều người ưa chuộng. Ưu điểm đầu tiên của sản phẩm này chính là công thức chống nắng phổ rộng, đảm bảo chống nắng cho da ở mức tốt nhất. Tiếp đến là kết cấu thuộc dạng lỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh và cực kỳ mềm mịn. Khi thoa lên da, bạn sẽ cảm nhận ngay được sự dịu mát, nhẹ nhàng và không hề vón cục hay làm xuất hiện vệt trắng. Chính vì vậy, em này luôn được giới chuyên môn yêu thích để sử dụng thay thế lớp dưỡng ẩm khi make up. Sản phẩm dành cho mọi loại da, đặc biệt là da khô hoặc hỗn hợp thiên khô.