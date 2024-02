5 loại hoa "nịnh" Thần Tài: Bày trên bàn thờ thì bề trên ưng hết ý, gia chủ cả năm đại cát đại lợi

Hoa mẫu đơn

Vào ngày mùng 10 tháng Giêng hàng năm, hoa mẫu đơn được nhiều người lựa chọn để bài trí trên ban thờ Thần Tài. Loại hoa này biểu trưng cho sự phồn thịnh, sung túc và quý phái. Chính vì vậy, chưng loại hoa này lên bàn thờ thần tài đồng nghĩa với việc cầu mong một năm kinh doanh suôn sẻ, thành đạt và thịnh vượng.

Hoa cúc vàng

Các loại hoa dâng lên bàn thờ Thần Tài nên mang các gam màu như đỏ, vàng, cam. Trong đó, màu vàng là màu sắc đại diện cho hành Kim, mà tài vận cũng thuộc hành Kim. Chính vì lẽ đó cho nên hoa cúc vàng được xem là đại diện của vận may và tài lộc, ngoài ra còn giúp không gian linh thiêng nơi gian thờ thêm phần ấm áp.

Hoa lay ơn

Hoa lay ơn sở hữu vẻ đẹp rực rỡ và ngọt ngào. Về ý nghĩa phong thủy, loại hoa này giúp xua đuổi xui xẻo và năng lượng tích cực bủa vây trong gia đình. Hoa lay ơn cũng được coi là loài hoa biểu hiện cho sự biết ơn, tình cảm chân quý của con cháu đối với đấng trên. Chính vì vậy, loài hoa đài các này luôn được người Việt ưa chuộng để chưng trên bàn thờ Thần Tài hoặc mỗi dịp tết đến xuân về.

Hoa đồng tiền

Giống như tên gọi, hoa đồng tiền biểu trưng cho tài lộc, tiền tài và sự giàu sang, do đó, chúng luôn ''đắt hàng'' vào ngày vía Thần Tài hàng năm. Loại hoa này sở hữu nhiều màu sắc vô cùng đẹp và bắt mắt, nhưng để phù hợp trong việc thờ cúng gia tiên thì người ta thường ưu tiên đồng tiền màu đỏ - đại diện cho những điều may mắn hoặc đồng tiền màu vàng - mang ý nghĩa cầu hạnh phúc, bình an.

Hoa hồng

Trong trường hợp không có những loại hoa trên, bạn vẫn có thể lựa chọn hoa hồng để dâng lên bàn thờ Thần Tài. Tuy nhiên, để hợp với phong thủy, các gia chủ nên ưu tiên các tông màu hồng, đỏ, cam, vàng vì đây là những màu may mắn, tốt cho việc thờ cúng và giúp tạo nên sự trang nghiêm cho bàn thờ Thần Tài cho gia đình.

* Các thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm