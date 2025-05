5 loại cây trồng trong sân nhà như "nam châm hút lộc": Phong thuỷ đại cát, tiền tài ùn ùn kéo đến

Không chỉ làm đẹp cho không gian sống, cây xanh còn mang theo nhiều ý nghĩa phong thủy sâu sắc. Người xưa quan niệm, trồng cây đúng chỗ, chọn cây hợp mệnh có thể giúp thu hút tài lộc, xua đi điều xui rủi và mang lại bình an cho gia đình.

Giữa muôn vàn loài cây, có 5 cái tên được giới am hiểu phong thủy đặc biệt ưa chuộng - không chỉ vì dễ trồng, bền đẹp mà còn bởi ý nghĩa chiêu tài giữ lộc, như thể trồng cây mà "chôn vàng" trong sân nhà.

1. Cây mộc hương - Biểu tượng của bình an và vượng khí

Cây mộc hương (tên khác: quế hoa) là loài cây thân gỗ có thể sống hàng chục, thậm chí hàng trăm năm. Càng trồng lâu, cây càng có giá trị, đúng nghĩa "vừa có bóng mát, vừa giữ của". Hoa mộc hương nhỏ, nở quanh năm và tỏa ra hương thơm dịu nhẹ giúp xua tan căng thẳng, cải thiện tinh thần.

Không chỉ làm cảnh, hoa mộc hương còn được dùng trong ẩm thực: pha trà, làm bánh, ngâm rượu. Trong phong thủy, cây tượng trưng cho sự thanh cao, bình an và may mắn. Đặc biệt, mộc hương hợp với cả 5 mệnh, nên bất kỳ ai cũng có thể trồng và hưởng lộc từ loài cây này.

2. Cây phật thủ - Chiêu an lành, đón tài lộc

Phật thủ với quả mọc thành chùm xòe ra như bàn tay Phật, không chỉ mang hình dáng độc đáo mà còn là "gương mặt vàng" trong các dịp thờ cúng. Loại cây này thuộc nhóm cam quýt, có mùi thơm dễ chịu, thường được trồng để trấn trạch, đuổi tà và chiêu tài.

Theo các chuyên gia phong thủy, trồng cây phật thủ trong sân nhà sẽ mang đến sự bình yên, giảm xung đột và tăng cường năng lượng tích cực. Cây ưa nắng nên thích hợp đặt ở sân vườn hoặc ban công có ánh sáng mạnh. Chăm đúng cách, cây sẽ ra quả đều, đẹp, và rất bền.

3. Cây cây quất - Hội tụ ngũ hành, hút tài toàn diện

Không chỉ là loại cây dễ trồng, dễ sống, quất còn được đánh giá cao trong phong thủy vì mang đủ 5 yếu tố ngũ hành: đất (Thổ), lá (Mộc), hoa (Thủy), thân (Kim), quả (Hỏa). Lá xanh quanh năm, quả tròn mọng, màu vàng cam bắt mắt tượng trưng cho sự viên mãn và hưng vượng.

Ngoài giá trị phong thủy, quất còn có ích trong đời sống hàng ngày - vừa làm đẹp cảnh quan, vừa có thể thu hoạch để ăn, làm nước giải khát, ngâm mật ong... Đây là những loại cây "vừa làm cảnh, vừa làm của", xứng đáng có mặt trong sân mỗi gia đình.

4. Cây lựu - Mang lại sự sung túc và con đàn cháu đống

Cây lựu từ lâu đã được xem là biểu tượng của sự đông đúc, viên mãn nhờ vào những quả đỏ hồng căng tròn, bên trong chứa hàng trăm hạt lấp lánh như ngọc. Trong phong thủy, cây giúp xua đuổi tà khí, trấn an ngôi nhà và thu hút phúc lộc.

Lựu cũng là loài cây có tuổi thọ cao, ít sâu bệnh và chịu hạn tốt. Nên trồng cây ở nơi có ánh nắng nhiều để cây phát triển khỏe mạnh, hoa nở đều và đậu quả đẹp. Có thể trồng ngoài đất sân hoặc trong chậu lớn đặt ở ban công, hiên nhà.

5. Cây táo - Tên hay, ý nghĩa tốt

Không chỉ là cây ăn quả quen thuộc, táo còn là "người bạn vàng" trong phong thủy nhờ tên gọi. Chữ "táo" trong tiếng Hán đồng âm với "bình an", nên người ta tin rằng trồng táo trong sân nhà sẽ giúp giữ gìn sự an lành, hòa thuận và may mắn.

Cây táo có sức sống dẻo dai, ưa nắng và dễ chăm sóc. Nếu được bón phân và tỉa cành hợp lý, cây sẽ cho quả đều, ngọt và đẹp mắt. Không chỉ là cây cảnh, táo còn có giá trị sử dụng cao trong ăn uống và làm thuốc.

Tổng hợp