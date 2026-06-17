5 loại cây cảnh nên đặt trong phòng thờ

Phòng thờ vốn là nơi cần sự trang nghiêm, nhưng nếu chọn đúng cây cảnh, không gian này vẫn có thể thêm sinh khí, mềm mại và mang ý nghĩa tốt lành.

Phòng thờ là không gian linh thiêng trong mỗi gia đình. Vì vậy, mọi vật dụng đặt tại đây đều cần được lựa chọn cẩn thận, từ bàn thờ, đồ thờ cho đến cây cảnh trang trí.

Theo quan niệm phong thủy, cây xanh tượng trưng cho sức sống, sự sinh sôi và nguồn năng lượng tích cực. Tuy nhiên, không phải loại cây nào cũng phù hợp với nơi thờ tự. Cây đặt trong phòng thờ nên có dáng gọn, tên gọi đẹp, màu sắc trang nhã và dễ chăm sóc.

Dưới đây là 5 loại cây thường được gợi ý đặt trong phòng thờ.

1. Cây kim tiền

Cây kim tiền.

Kim tiền là một trong những loại cây phong thủy quen thuộc nhất. Cây có lá xanh bóng, mọc vươn lên, tạo cảm giác khỏe khoắn và sung túc.

Cây kim tiền thường được xem là biểu tượng của tài lộc, may mắn, phú quý và thịnh vượng. Khi đặt trong phòng thờ, gia chủ nên chọn chậu nhỏ, dáng gọn, không quá rậm để tránh làm không gian thờ cúng trở nên bí bách.

Cây kim tiền chịu hạn khá tốt, vì vậy không nên tưới quá nhiều nước. Nước đọng lâu ngày có thể làm thối rễ, gây mùi và ảnh hưởng đến sự trang nghiêm của phòng thờ.

2. Cây phát lộc

Cây phát lộc.

Cây phát lộc thường được trồng trong nước hoặc kết thành từng cụm nhỏ, dáng thẳng, xanh tốt. Tên gọi "phát lộc" đã gợi ý nghĩa về sự may mắn, sinh khí và tài lộc.

Cây phát lộc có sức sống mạnh, tượng trưng cho năng lượng dồi dào và bình an. Một số quan niệm còn cho rằng số lượng thân cây cũng mang ý nghĩa riêng, chẳng hạn 3 thân tượng trưng cho hạnh phúc, 5 thân cho sức khỏe, 8 thân cho tài lộc.

Khi đặt trong phòng thờ, nên chọn bình hoặc chậu nhỏ, sạch sẽ, thay nước định kỳ để cây luôn tươi.

3. Cây vạn lộc

Cây vạn lộc.

Vạn lộc có màu lá đỏ hồng nổi bật, thường được nhiều gia đình chọn vào dịp lễ Tết. Màu sắc tươi sáng của cây tạo cảm giác ấm áp, phù hợp với không gian thờ cúng cần sự trang trọng nhưng không lạnh lẽo.

Vạn lộc được ưa chuộng vì tên gọi mang ý nghĩa may mắn, tài lộc. Sắc đỏ hồng cũng thường được liên tưởng đến hỷ khí và điều tốt lành. Tuy nhiên, khi đặt vạn lộc trong phòng thờ, nên chọn cây có kích thước vừa phải, màu sắc hài hòa, tránh chậu quá lớn hoặc quá rực làm mất cân đối không gian.

4. Cây ngọc bích

Cây ngọc bích.

Ngọc bích có lá nhỏ, dày, xanh bóng, dáng cây gọn gàng nên khá phù hợp với không gian thờ tự. Trong phong thủy, cây thường được xem là biểu tượng của bình an, sức khỏe và may mắn.

Ngọc bích mang ý nghĩa sung túc, trường thọ. Dáng lá tròn, xanh mướt khiến cây tạo cảm giác nhẹ nhàng, thanh sạch. Gia chủ có thể đặt ngọc bích trên kệ nhỏ cạnh tủ thờ hoặc hai bên bàn thờ nếu không gian đủ rộng.

5. Sen đá Phật Bà

Sen đá Phật Bà.

Sen đá Phật Bà có phần lá xếp thành vòng, gợi hình ảnh đóa sen đang nở. Tên gọi của cây gắn với sự thanh tịnh, bình an và cảm giác được che chở. Loại cây này phù hợp với phòng thờ vì vẻ ngoài trang nhã, không quá rậm rạp, lại mang ý nghĩa tâm linh nhẹ nhàng.

Khi đặt sen đá Phật Bà trong phòng thờ, cần chú ý ánh sáng và độ ẩm. Cây không cần tưới nhiều, nhưng nên được đưa ra nơi có nắng nhẹ thỉnh thoảng để giữ dáng đẹp.

Dù chọn loại cây nào, gia chủ cũng nên thường xuyên lau bụi, cắt lá úa và tránh để cây héo trong phòng thờ. Thông tin phong thủy chỉ mang tính tham khảo, điều quan trọng nhất vẫn là giữ không gian thờ cúng sạch sẽ, trang nghiêm và hài hòa.

Tổng hợp