Văn khấn Tết Đoan Ngọ 2026 đầy đủ, đọc xong "diệt sâu bọ" cả năm bình an

Tết Đoan Ngọ năm nay rơi vào thứ Sáu, ngày 19/6/2026 Dương lịch. Một bài văn khấn đúng chuẩn, một mâm cỗ đủ đầy, và quan trọng nhất là một tâm thế tĩnh tại để "diệt" những con sâu bọ vô hình vẫn đang gặm nhấm chúng ta mỗi ngày.

Người Việt có một ngày Tết rất đặc biệt giữa năm, mang cái tên rất gần gũi mà cũng rất hình ảnh: Tết diệt sâu bọ . Theo lịch âm, Tết Đoan Ngọ rơi vào mùng 5 tháng 5 hằng năm. Năm 2026, ngày lễ này rơi vào thứ Sáu, ngày 19/6/2026 Dương lịch. Đây là thời điểm chuyển mùa, khi nắng hè bắt đầu đổ lửa, sâu bệnh sinh sôi, dịch tễ dễ phát sinh và lòng người cũng dễ bị xáo trộn. Người xưa chọn đúng ngày dương khí mạnh nhất trong năm để cúng tổ tiên, dọn dẹp thân tâm, và bắt đầu một nửa năm sau với một tinh thần thanh sạch hơn.

Tên gọi của lễ cũng chứa đựng cả một triết lý. "Đoan" nghĩa là mở đầu, "Ngọ" là khoảng thời gian từ 11h tới 13h trưa. Đoan Ngọ là bắt đầu lúc khí dương đang thịnh nhất trong ngày. Tổ tiên ta tin rằng cúng vào đúng giờ chính ngọ ngày 5/5 Âm lịch là thuận theo thiên thời. Đó là khoảnh khắc trời đất giao hòa, khí dương đạt đỉnh, mọi lời khấn nguyện gửi đi đều dễ "tới" hơn.

Bài văn khấn Tết Đoan Ngọ chuẩn theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam

Dưới đây là bài văn khấn chuẩn theo sách Văn khấn cổ truyền Việt Nam (NXB Văn hóa Thông tin), được nhiều gia đình Việt tin dùng nhiều năm nay. Gia chủ chuẩn bị mâm lễ, thắp hương, đứng nghiêm trước bàn thờ và đọc:

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.

Con kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển tỷ, chư vị Hương linh (nếu bố mẹ còn sống thì thay bằng Tổ khảo, Tổ tỷ).

Tín chủ chúng con là: …………………………

Ngụ tại: ………………………………………

Hôm nay là ngày Đoan Ngọ, mùng 5 tháng 5 năm Bính Ngọ, chúng con sửa sang hương đăng, sắm sanh lễ vật, hoa đăng, trà quả dâng lên trước án.

Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng, Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần, cúi xin các Ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ……….., cúi xin các vị thương xót con cháu, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị vong linh, tiền chủ, hậu chủ ngụ tại đất này cùng về hâm hưởng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì cho toàn gia chúng con luôn mạnh khỏe, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Gửi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Phục duy cẩn cáo.

Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian cúng Tết Đoan Ngọ đúng nhất là vào giờ chính ngọ ngày mùng 5 tháng 5 Âm lịch, tức từ 11h tới 13h trưa. Nếu công việc bận rộn không thể đợi đúng giờ Ngọ, gia đình có thể cúng vào buổi sáng sớm cùng ngày, miễn là giữ được sự thành tâm.

Mâm cỗ Đoan Ngọ không cần cầu kỳ, chỉ cần đúng phong vị

Người xưa quan niệm trong cơ thể con người, đặc biệt là bộ phận tiêu hóa, thường có sâu bọ ẩn sống. Lũ sâu bọ này chỉ lộ diện vào ngày 5/5 Âm lịch, nên ăn uống đúng thứ vào sáng sớm hôm đó sẽ "tiêu diệt" được chúng. Đó là cách lý giải dân gian rất hình ảnh cho một sự thật khoa học: Ngày đầu hè là thời điểm dễ rối loạn tiêu hóa, dễ mắc bệnh đường ruột, nên ăn những món có tính sát khuẩn, chua chát, cay nồng sẽ giúp cơ thể "làm sạch" tự nhiên.

Một mâm cỗ Đoan Ngọ chuẩn miền Bắc thường gồm rượu nếp cái hoa vàng và rượu nếp cẩm, ăn ngay khi vừa ngủ dậy. Tiếp đến là các loại quả chua đầu mùa như mận, vải, đào, xoài xanh. Có nhà thêm bánh tro (bánh gio chấm mật mía) đặc trưng miền Bắc và miền Trung, hoặc chè trôi nước, chè kê đậu xanh tùy địa phương. Một số gia đình miền Nam còn cúng thêm thịt vịt, vì người ta tin rằng vịt vào tháng 5 Âm lịch là béo và mát, hợp với khí trời đang oi nóng.

Mâm cỗ không cần đắt tiền, không cần đầy ngộn. Quan trọng nhất là gia đình quây quần, mỗi người một quả mận, một thìa rượu nếp, cùng nhau ăn vào sáng sớm. Đó là một nghi thức rất nhẹ mà rất đẹp, để bắt đầu nửa cuối của một năm.

"Diệt sâu nội tâm" - Lớp ý nghĩa sâu hơn của Tết Đoan Ngọ mà ít người để ý

Người ta thường nói nhiều về việc "diệt sâu bọ" trong cơ thể, nhưng có một tầng nghĩa sâu hơn của ngày Tết này mà ít ai bàn tới: Đó là diệt sâu trong tâm .

Bởi nếu nghĩ kỹ, mỗi người chúng ta đều đang nuôi trong lòng vài "con sâu" suốt nửa năm qua. Có thể là một mối hờn giận chưa buông được với người thân. Có thể là một thói quen xấu mà ta tự cho phép mình tiếp tục. Có thể là sự lười biếng đã âm thầm gặm mòn dự định đầu năm. Có thể là nỗi sợ, nỗi tự ti, sự so sánh với người khác, hay những lời nói cay nghiệt với chính mình mỗi khi đứng trước gương.

Sâu bọ trong người, nếu không diệt, ngày càng sinh sôi. Đó là điều ông bà ta đã dạy. Nhưng câu ấy không chỉ đúng với hệ tiêu hóa. Nó đúng với cả tâm hồn.

Cúng Đoan Ngọ, vì thế, không chỉ là một thủ tục thắp hương. Đó là một khoảnh khắc nghiêm trang ta dành cho chính mình. Đứng trước bàn thờ tổ tiên, đọc câu "sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm" , ta có một phút để hỏi lại lòng mình: Nửa năm qua mình đã sống thế nào? Có con sâu nào trong lòng mình đang lớn dần mà mình chưa dám đối diện? Có lời xin lỗi nào mình còn nợ ai chưa nói? Có giấc mơ nào mình đã bỏ quên?

Người Việt có một câu rất hay: "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Câu ấy không phải là mê tín. Nó là một lời nhắc nhở rằng sống có lễ nghi, có nề nếp, có những khoảnh khắc trang nghiêm tự kiểm điểm, sẽ giúp con người tỉnh táo hơn, lành mạnh hơn. Tết Đoan Ngọ là một trong những khoảnh khắc như vậy. Một năm có 12 tháng, người Việt dành ra vài ngày Tết lớn để cả nhà cùng dừng lại, cùng ngồi bên nhau, cùng nhớ về tổ tiên và cùng "dọn dẹp" lại chính mình.

Năm nay, khi đọc bài văn khấn vào trưa thứ Sáu ngày 19/6, hãy dành thêm một phút cuối cùng để tự khấn riêng cho mình một câu. Một câu thôi. Câu hỏi đơn giản nhất: "Con sâu nào trong lòng mình, mình muốn diệt từ hôm nay?".

Có thể đó là sự ghen tỵ với cô đồng nghiệp được thăng chức. Có thể là cơn giận vô cớ vẫn dồn lên chồng mỗi tối. Có thể là chiếc điện thoại mình cầm quá nhiều giờ trong ngày. Có thể là lời than trách mẹ chồng mà mình vẫn nuôi trong lòng. Có thể là sự lười tập thể dục đã kéo dài cả nửa năm. Có thể là thói quen so sánh con mình với con người ta.

Đặt tên cho nó. Nhìn thẳng vào nó. Và quyết định buông nó xuống.

Đó mới là cách "diệt sâu" trọn vẹn nhất của một Tết Đoan Ngọ. Bởi rượu nếp ăn vào sáng nay sẽ tiêu sau vài giờ. Quả mận, quả vải cũng vậy. Nhưng một con sâu trong lòng nếu được dứt khoát bóc đi vào đúng giờ chính ngọ ngày 5/5, có thể sẽ làm thay đổi cả nửa năm còn lại của bạn.

Cầu mong gia đình bạn một Tết Đoan Ngọ 2026 ấm cúng, mâm cỗ đủ đầy, lời khấn thành tâm. Và quan trọng nhất là một nội tâm thanh sạch để bước vào nửa năm sau với sức khỏe, bình an, vạn sự tòng tâm.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm.