5 lọ kem chống nắng Hàn Quốc chất lượng, giá bình dân giúp nàng tiết kiệm mà da vẫn đẹp lên

Chắc hẳn, nhiều chị em đã biết đến tầm quan trọng của việc bôi kem chống nắng. Dù là trong mùa đông hay mùa hè, bước thoa kem chống nắng luôn là nhiệm vụ không thể thiếu nếu bạn muốn giữ làn da khỏe mạnh, tránh được các dấu hiệu lão hóa sớm như nếp nhăn, đốm nâu, chảy xệ… "Một lọ kem chống nắng tốt là sản phẩm mà mọi người muốn bôi mỗi ngày và thoa lại khi cần thiết", theo Tiến sĩ - Bác sĩ Da liễu Claudia Christin từ Đại học Quốc gia Seoul.

Trong trường hợp bạn quan tâm đến kem chống nắng Hàn Quốc có giá cả phải chăng, chất lượng tốt, hãy tham khảo 5 sản phẩm sau đây.

Isntree Watery Sun Gel

Sản phẩm của Isntree là kem chống nắng dưỡng ẩm, có kết cấu gel mỏng nhẹ, dễ dàng tán đều trên da và không để lại cảm giác bết dính hay tạo vệt trắng kém đẹp. Lọ kem chống nắng này còn tạo lớp nền căng bóng, mềm mại cho làn da nhờ các thành phần như ceramide, hyaluronic acid. Những nàng sở hữu làn da khô rất nên tham khảo lọ kem chống nắng của Isntree vì nó chứa các hoạt chất dưỡng ẩm, xoa dịu làn da. Dẫu vậy, nàng da dầu hay có xu hướng lên mụn cũng có thể kết thân với sản phẩm này mà không lo da bóng nhờn, bức bí.

Beauty of Joseon Relief Sun Sunscreen SPF50+ PA++++

Lọ kem chống nắng của Beauty of Joseon mang đến cảm giác rất dễ chịu khi dùng. Sản phẩm giúp xoa dịu và làm mềm da tức thì, không hề khiến da bị khô mốc hay để lại vệt trắng. Lọ kem chống nắng đảm nhận tốt nhiệm vụ bảo vệ làn da nhờ công thức quang phổ rộng, chỉ số chống nắng SPF50+. Chưa hết, các thành phần như chiết xuất gạo, ngũ cốc lên men còn chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp hạn chế tổn thương do ánh nắng, đồng thời trẻ hóa làn da tốt hơn. Trong trường hợp bạn sở hữu làn da nhạy cảm, lọ chống nắng của Beauty of Joseon chính là lựa chọn lý tưởng để thêm vào quy trình skincare.

Nơi mua: Juka Beauty



Innisfree Daily UV Defense Sunscreen

Những nàng sở hữu làn da khô sẽ muốn tìm một lọ kem chống nắng vừa cung cấp độ ẩm, vừa bảo vệ da hiệu quả. Và để không phải suy nghĩ nhiều, các nàng nên tham khảo sản phẩm nhà Innisfree. Sản phẩm giúp da mềm mại như vừa bôi kem dưỡng ẩm, và không khiến da loang lổ hay nặng nề dù nó có kết cấu khá đậm đặc. Với công thức chứa những thành phần xoa dịu làn da như trà xanh hay chiết xuất rau má, lọ kem chống nắng này là lựa chọn hoàn hảo để bôi hàng ngày.

Nơi mua: Innisfree



Thank You Farmer Sun Project Water Sun Cream

Nếu sở hữu làn da hỗn hợp với phần trán, mũi, cằm nhiều dầu và khô ở hai bên má, bạn nên tham khảo lọ kem chống nắng của Thank You Farmer. Đây là kem chống nắng gốc nước, không gây bít tắc lỗ chân lông hay khiến da nổi mụn. Sản phẩm cũng không làm khô da, trái lại còn xoa dịu, cấp ẩm hiệu quả nhờ chiết xuất rau má và nước cây tre. Lọ kem chống nắng sẽ để lại lớp nền mềm mại, căng mọng. Bạn cũng có thể dễ dàng trang điểm sau khi bôi kem chống nắng của Thank You Farmer mà không sợ cảm giác nặng nề, bức bí.

Nơi mua: Thank You Farmer



Make P:rem UV Defense Daily Sun Fluid

Lọ kem chống nắng của Make P:rem thích hợp để dùng cho da mặt và cơ thể, từ đó bảo vệ làn da một cách toàn diện hơn. Đây là sản phẩm lai giữa kem chống nắng vật lý và hóa học, giúp bảo vệ da hiệu quả khỏi tia UV mà không gây cảm giác bết dính khó chịu. Với chất kem mỏng nhẹ, tạo cảm giác dễ chịu, lọ kem chống nắng này chính là lựa chọn lý tưởng cho những chuyến du lịch hoặc khi tham gia hoạt động ngoài trời trong mùa hè nóng bức. Mặc dù bảo vệ da rất mạnh mẽ nhưng lọ kem chống nắng này vẫn dịu dàng với làn da nhạy cảm.