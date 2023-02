5 kiểu giày cao gót giúp phong cách công sở thăng hạng

Giày cao gót là một phần không thể thiếu trong tủ đồ của nàng công sở. Dù không tạo cảm giác thoải mái như khi đi giày bệt, nhưng giày cao gót lại được đánh giá cao hơn ở sự sang trọng và chuyên nghiệp, rất phù hợp với môi trường làm việc. Chưa kể, nhờ giày cao gót, vóc dáng của bạn cũng trở nên cao ráo, uyển chuyển và nữ tính hơn.

Giày cao gót có rất nhiều biến tấu, nhưng dưới đây là 5 lựa chọn tôn dáng hiệu quả, dễ mix đồ mà bạn nên ưu tiên sắm.

Giày mũi nhọn

Giày cao gót mũi nhọn là món thời trang cơ bản, không bao giờ lỗi mốt. Với thiết kế mũi nhọn, mẫu giày cao gót này sẽ tạo cảm giác thanh thoát cho đôi chân, nhờ đó mà vóc dáng của bạn càng thêm cao ráo. Giày cao gót mũi nhọn sẽ đem đến sự sang trọng và thanh lịch cho set đồ công sở. Thay vì chọn giày cao gót mũi nhọn có màu sắc sặc sỡ, bạn nên ưu tiên các phiên bản mang tông màu trung tính như đen, trắng, nâu… Những lựa chọn này sẽ giúp bạn hoàn thiện set trang phục hài hòa, tinh tế.

Sandal cao gót quai mảnh

Thời tiết đang dần trở nên ấm áp và sandal cao gót chính là kiểu giày lý tưởng để chị em bổ sung cho tủ đồ. Sandal cao gót, thiết kế quai mảnh được coi là "bảo bối" hack dáng. Sandal cao gót quai mảnh tạo hiệu ứng chân dài và thanh thoát, dù sở hữu vóc dáng thấp bé hay không, bạn cũng nên ghim mẫu giày này.

Bên cạnh hiệu quả tôn dáng, sandal cao gót còn ghi điểm ở sự thanh lịch, xen lẫn nét phóng khoáng, trẻ trung. Kết hợp sandal cao gót, quai mảnh với quần ống suông, chân váy dài hoặc váy liền đứng dáng, bạn sẽ có được outfit sành điệu, đúng chất công sở.

Giày slingback

Giày slingback có thiết kế hở gót, nên sẽ giúp đôi chân thêm thon dài. Và nhờ chi tiết quai hậu, giày slingback vẫn ghi điểm chỉn chu, giúp bạn hoàn thiện những outfit phù hợp với môi trường công sở. Giày slingback có thể trở thành điểm nhấn, giúp set trang phục đi làm thêm nổi bật.

Ngoài những đôi giày slingback mang gam màu trung tính, bạn có thể làm mới style công sở bằng các phiên bản màu pastel, hoặc giày hai tông màu. Giày slingback kết hợp ăn ý với nhiều kiểu trang phục công sở. Tuy nhiên, công thức được nàng sành điệu ưa chuộng nhất có lẽ là áo sơ mi + chân váy dài và giày slingback.

Giày gót vuông

Giày gót vuông là một món thời trang không quá xa lạ với chị em. Dù không chiếm lĩnh xu hướng như giày gót mảnh, giày gót vuông vẫn có "chỗ đứng" nhất định trong lòng các quý cô sành điệu. Giày gót vuông tạo cảm giác thoải mái, "chắc chân" khi diện. Ngoài ra, giày gót vuông còn phảng phất nét cổ điển, giúp các set đồ công sở thêm sang trọng. Để phong cách đi làm trở nên đa dạng, mới mẻ hơn thì thay vì diện mãi giày gót mảnh, chị em nên bổ sung thêm 1 - 2 đôi giày gót vuông.

Giày cao gót màu be

Nàng công sở nào cũng nên có một đôi giày màu be trong tủ đồ. Nhờ gần với màu da, giày cao gót mang tông màu be sẽ giúp đôi chân thêm thon dài, vóc dáng cao ráo hơn hẳn. Giày màu be rất dễ phối đồ. Item này có thể kết hợp ăn ý với mọi kiểu trang phục công sở phổ biến, như là combo áo sơ mi + quần âu, áo blouse + chân váy hay váy liền nữ tính.

Sự xuất hiện của giày màu be không chỉ giúp hack dáng tối ưu, mà còn tăng thêm vẻ tinh tế, hài hòa cho set trang phục công sở. Giày màu be có nhiều biến tấu, chẳng hạn như thiết kế mũi nhọn, mũi tròn nữ tính, hoặc mũi vuông cổ điển. Sự đa dạng này giúp bạn có thêm nhiều lựa chọn để style công sở không bị nhàm chán.

Ảnh: Sưu tầm