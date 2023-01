5 kem chống nắng nâng tông dành cho nàng công sở da ngăm

Sở hữu diện mạo xinh xắn và tươi tắn dịp đầu năm là điều mà bất kỳ chị em nào cũng mong muốn. Tuy nhiên, với những cô nàng công sở có làn da nhạy cảm hay đơn giản là ngại make up đậm thì một lớp nền nhẹ nhàng, tự nhiên sẽ là lựa chọn ưu tiên hơn cả.

Nếu bạn ngại bôi trát quá nhiều lớp kem lên da thì có có thể tham khảo ngay 5 bảo bối đa năng dưới đây: kem chống nắng nâng tông có thể thay thế lớp kem lót, kem nền, thậm chí là che khuyết điểm mang lại cho chị em vẻ ngoài ưng ý nhất có thể.

Romand Daily Sun Filtẻ Tone Up Pink

Romand Daily Sun Filter Tone Up Pink là một trong số những dòng kem chống nắng nổi tiếng nhất của nhà Romand. Chưa cần bàn đến chất lượng sản phẩm, chỉ cần ngắm qua bao bì xinh xắn của em nó đã có thể khiến nhiều chị em mê mệt rồi.

Về thành phần, sản phẩm có chứa Butylene Glycol giúp chất kem thẩm thấu nhanh, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate làm giảm thiểu tối đa tác động từ ánh mặt trời lên da. Chất kem của em này khá mỏng và dễ chịu, khi thoa lên sẽ tạo lớp nền trắng hồng tự nhiên, không quá bợt nên chị em ít khuyết điểm hoàn toàn có thể lựa chọn dịp Tết này.

Nơi mua: B.Box Giá: 250k

Senka White Beauty Serum In CC SPF 50 PA ++++

Nếu làn da của bạn có những đốm nâu hay khuyết điểm li ti thì hãy để Senka White Beauty Serum In CC SPF 50 PA ++++ trở thành lớp nền che lấp chúng. Bên cạnh công dụng chống nắng, tuýp kem này còn phát huy hiệu quả dưỡng dáng, tạo lớp nền để da thêm hồng hào, tươi tắn. Đặc biệt, thành phần của sản phẩm khá an toàn nên không gây tình trạng kích ứng nên các cô nàng có làn da nhạy cảm cứ an tâm lựa chọn. Hiện em này đang được bán với giá khá hợp lý, chỉ khoảng 215k thôi chị em nhé.

Nơi mua: Guardian Giá: 215k

innisfree Tone Up No Sebum Sunscreen SPF50/PA+++

Tuýp kem chống nắng mang tông màu hồng phấn bánh bèo đến từ innisfree chắc chắn không còn quá xa lạ với các tín đồ làm đẹp. Em này nổi tiếng với khả năng chống nắng kiêm nâng tông cực tốt. Chất kem mịn mướt giúp quá trình thẩm thấu diễn ra nhanh chóng hơn. Nhiều chị em nhận xét, làn da sau khi ''apply'' không chỉ mịn màng, khô ráo và còn trắng sáng hơn từ 1 - 2 tông. Chính vì vậy, bạn có thể sử dụng sản phẩm này thay cho các lớp kem nền, kem lót dày cộp vào ngày đầu năm.

Nơi mua: Skin365 Giá: 235k

Obagi Sun Shield Tint Broad Spectrum SPF 50 Cool

Dòng kem chống nắng Obagi Sun Shield Tint Broad Spectrum SPF 50 Cool của Obagi có thể còn khá mới lạ với nhiều chị em, nhưng chất lượng chống nắng của ''ẻm'' có thể khiến bất kỳ ai cũng hài lòng. Sản phẩm có khả năng chống nắng phổ rộng, bảo vệ da trước tia UVA, UVB, tia hồng ngoại, ô nhiễm. Đồng thời có thể dùng thay các sản phẩm kem lót mà vẫn giúp da đều màu, mịn màng tự nhiên.

Về kết cấu, chất kem của em này không quá đặc hay quá mỏng, khi thoa lên da đủ để che phủ khuyết điểm mà không để lại vệt trắng hay cảm giác nhờn rít. Nói chung, dù giá thành hơi đắt nhưng rất đáng để chị em trải nghiệm.

Nơi mua: Obagi Giá: 1200k

Eucerin Sun Cream Face Tinted Cc Cream SPF50

Với những cô nàng sở hữu làn da có nhiều khuyết điểm hơn đôi chút, bạn nên tìm kiếm sản phẩm chống nắng kiêm che khuyết điểm ổn áp hơn. Đơn cử như sản phẩm chống nắng Eucerin Sun Cream Face Tinted Cc Cream SPF50.

Chất kem của em này có tông màu sáng nhẹ nên sẽ thích hợp với các tông da trung bình. Kết cấu kem nhẹ giúp tạo lớp che phủ lâu dài cùng tông màu sáng nhạt nên khi lên da sẽ vô cùng tự nhiên. Vì vậy, chỉ cần một lớp chống nắng từ Eucerin Sun Cream Face Tinted Cc Cream SPF50 là đã đủ che các vết thâm và khuyết điểm li ti rồi. Đặc biệt, dù bạn sở hữu kiểu da nào cũng có thể sử dụng mà không lo kích ứng vì thành phần của 'ẻm'' siêu lành tính.

Nơi mua: Guardian Giá: 420k

Ảnh: Pinterest