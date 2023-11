5 item vải dạ được phụ nữ Pháp yêu thích: Khả năng giữ ấm không có chỗ chê, điểm sành điệu cũng đạt tuyệt đối

Áo dạ dài

Một trong những kiểu áo có khả năng ''chống rét'' hiệu quả nhất chính là áo dạ dáng dài. Tại Pháp, những chiếc áo dạ dài luôn lọt top các item được yêu thích nhất vì chúng thể hiện rõ nét đẹp thanh lịch, sang trọng và sành điệu của phụ nữ nước này.

Áo khoác dạ dáng dài giúp giữ ấm cho cơ thể rất tốt.

Khi chọn mua áo dạ dài, các quý cô người Pháp thường ưu tiên những chiếc áo dài qua đầu gối, cùng với đó là các tông màu trung tính như: đen, trắng, xám, ghi hoặc be,... để dễ dàng kết hợp trang phục. Để mặc đẹp với áo dạ dài, phụ nữ Pháp thường phối cùng chân váy ngắn và một đôi boots đùi mũi nhọn. Đây cũng chính là công thức mặc đẹp thương hiệu vào mùa đông của phụ nữ Pháp.



Set dạ tweed

Nếu yêu thích style Pháp, thì chắc hẳn chị em chẳng còn lạ lẫm với những set đồ dạ tweed sang chảnh. Những bộ đồ này thường được kết hợp giữa áo dạ cổ tròn hoặc cổ bẻ cùng với chân váy xòe hoặc chữ A. Đặc biệt, phụ nữ Pháp rất thích những item dạ tweed nổi bật. Do đó, các tông màu sáng như đỏ, vàng, trắng,... luôn là lựa chọn hàng đầu cho tủ đồ. Có được set đồ dạ tweed trong tủ rồi, thì việc mặc đẹp với các quý cô Paris trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Họ chỉ cần mix thêm một đôi boots đùi, loafers hoặc giày mary jane là đủ đẹp.

Cô nàng người Pháp nào cũng sở hữu 1 set dạ tweed.

Áo blazer dạ



Kiểu áo khoác thứ 2 sẽ xuất hiện trong tủ đồ của quý cô thanh lịch nước Pháp chính là blazer. Với chất liệu dạ dày dặn, item này có thể giữ ấm cực tốt cho người mặc vào mùa đông. Đặc biệt, kiểu dáng cổ điển, chỉn chu của blazer chính là yếu tố giúp chúng luôn được ưa chuộng tại đất nước này. Thông thường, phụ nữ Pháp sẽ diện áo blazer dạ với quần jeans ống đứng, một số sẽ mix cùng chân váy để trông nữ tính hơn.

Áo blazer dạ giúp người mặc trông thanh lịch hơn.

Chân váy dạ



Cùng với những mẫu chân váy hoa nhí, chân váy dạ được coi là item ''must have'' của mọi cô nàng sành điệu. Đây cũng là món đồ không thể vắng mặt trong tủ đồ mùa đông của cô nàng người Pháp. Với chiếc chân váy này, phụ nữ Pháp có thể thỏa sức thể hiện khả năng biến tấu trang phục theo nhiều phong cách khác nhau. Do đó, dù theo đuổi style điệu đà, bánh bèo hay phá cách, cá tính thì chân váy dạ đều có thể ''cân'' được tất.

Chân váy dạ là 1 trong những item có khả năng ''hack dáng'' tốt nhất trong tủ đồ đông của phụ nữ Pháp.

Mũ nồi



Phong cách thời trang Pháp vốn mang nét gì đó mộng mơ và lãng mạn. Và item thể hiện rõ vẻ đẹp này chính là chiếc mũ nồi bằng da. So với 4 item nêu trên, chất liệu dạ dùng để làm mũ nồi sẽ mỏng và mềm hơn. Nhờ đó, khi đội lên đầu chúng dễ dàng ôm sát và tạo cảm giác mềm mại, dễ chịu. Mũ nồi dạ được yêu thích đến nỗi bất kỳ cô nàng người Pháp nào cũng phải sở hữu cho mình một vài chiếc, thậm chí chúng còn được coi là một trong các món đồ thương hiệu của phong cách Pháp.

Mũ nồi dạ là item thương hiệu của quý cô Pháp.