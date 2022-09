5 hương nước hoa giúp các cô gái tạo ấn tượng trong buổi hẹn hò đầu tiên

Ấn tượng trong buổi hẹn hò đầu tiên là vô cùng quan trọng. Không chỉ chăm chút cho việc ăn mặc hay makeup, bạn nên lựa chọn cho mình một mùi hương cơ thể đặc biệt, đủ hấp dẫn để có thể gây nhớ nhung cho đối phương. Và nước hoa chính là thứ vũ khí đầy sát thương mà tất cả chị em nên lựa chọn. Dưới đây là 5 mùi hương nước hoa mang vị ngọt cuốn hút, sẽ giúp bạn chinh phục người ấy ngay từ những giây đầu tiên.

1. MORRA - Love At First Sight

Đứng đầu trong danh sách lần này là chai nước hoa mang vẻ ngoài xinh xắn và đầy tinh khiết của MORRA, đó chính là hương Love At First Sight. Giống như cái tên, ''em'' nước hoa này tượng trưng cho những rung động đầu tiên trong tình yêu với hương thơm ngọt ngào, duyên dáng và đầy tươi mới. Đây là sự kết hợp hài hòa giữa sắc thái cay nồng, táo bạo của tiêu hồng (Pink Pepper) và ấm áp của xạ hương cùng Hổ Phách. Tất cả hòa quyện để tạo nên hương thơm sang trọng, gợi cảm cực kỳ phù hợp cho các buổi tiệc tối hoặc tiệc cưới.

Love At First Sight là hương thơm thứ 5 nằm trong bộ sự tập THE MOOD của MORRA. Với mức giá chỉ từ 390k cho 10ml dùng thử và 2690k cho chai fullsize 100ml, bạn đã có thể sở hữu một mùi hương độc đáo đủ sức khiến đối phương phải nhớ nhung, quyến luyến rồi.

Nơi mua: MORRA Giá: 390k - 2690k

2. Eau de Parfum của Tiffany & Co

Hương thơm đến từ chai nước hoa Eau de Parfum của Tiffany & Co mang sự ngọt ngào tươi mới của các loại hoa quả như chanh, cam, bưởi và quýt. ''Em'' này sẽ giúp bạn thỏa mãn niềm đam mê ''hương ngọt'' của các cô nàng hiện đại và nữ tính. Hòa trong đó còn có hương gỗ nồng nàn giúp làm tăng độ hấp dẫn và cuốn hút cho chủ nhân của chúng. Chai nước hoa Eau de Parfum của Tiffany & Co chính là sự lựa chọn hoàn hảo cho những quý cô vui tươi, năng động. Mỗi tầng hương lại khắc họa những nét thú vị trong tính cách của nàng, từ nhẹ nhàng, vui vẻ đến quyến rũ và táo bạo hơn.

Nơi mua: Vua Hàng Hiệu Giá: 2380k

3. Gucci Bloom For Woman

Giống như cái tên mỹ miều, Gucci Bloom sẽ mang đến cho bạn cảm giác như đang được bước vào một vườn hoa với bạt ngàn các hương thơm ngọt mát. Hai hương thơm chủ đạo mà chị em sẽ cảm nhận được khi sử dụng chai nước hoa đình đám này chính là hương rễ cây Diên Vĩ và mùi hoa Huệ. Đây là chai nước hoa được rất nhiều chị em ưa chuộng bởi nó mang đến hương thơm của sự tinh tế, sang trọng và quyến rũ - những nét đẹp của các quý cô dịu dàng. Lựa chọn chai nước hoa này, chị em sẽ có thể khiến đối phương phải ''gục ngã'' ngay từ những tiếp xúc đầu tiên.

Nơi mua: Amazon Giá khoảng: 3000k

4. Yves Saint Laurent Black Opium

Nếu bạn đang cần tìm một chai nước hoa với hương thơm cổ điển, mê đắm, thì Yves Saint Laurent Black Opium chính là sự lựa chọn phù hợp nhất. Mùi hương của chai nước hoa nổi tiếng này được tạo nên nhờ sự hòa quyện giữ vani, hồng tiêu, cà phê, quả lê, hoa nhài,... để khơi gợi sự tò mò và bí ẩn cho đối phương. Không chỉ thơm, ''em'' này còn có độ lưu hương cực tốt, cực kỳ phù hợp cho những buổi hẹn hò vào buổi tối. Các cô nàng hiện đại và sành điệu nên lựa chọn hương nước hoa độc đáo nào vào danh sách shopping của mình ngay nhé.

Nơi mua: Nam Perfume Giá: 3200k

5. Miss Dior - Absolutely Blooming

Nhắc đến hương nước hoa dành cho nữ mà bỏ qua Miss Dior - Absolutely Blooming trứ danh thì quả là một thiếu sót rất lớn. Vẻ đẹp của Miss Dior - Absolutely Blooming đến từ sự kết hợp giữ hương quả mọng, hoa mẫu đơn và xạ hương trắng, mang đến một lựa chọn mùi hương cực kỳ gợi cảm cho bất kỳ buổi hẹn nào. Không những vậy, ''em'' nước hoa này còn mang lại cho bạn hình dung về những quý cô người Pháp thanh lịch, trang nhã và không kém phần hiện đại và quyến rũ. Chính vì vậy, đầu tư cho chai nước hoa đình đám này sẽ không khiến chị em phải thất vọng đâu.