5 góc nhà tưởng vô dụng nhưng lại là “kho chứa đồ” cực lớn: Nhà nhỏ càng nên tận dụng

Mua thêm hộp đựng, đóng thêm kệ nhưng nhà vẫn chật? Có thể vấn đề không nằm ở việc bạn thiếu chỗ chứa, mà là rất nhiều khoảng trống trong nhà vẫn chưa được sử dụng đúng cách.

Không ít người khi thấy nhà bắt đầu bừa bộn sẽ nghĩ ngay đến việc mua thêm tủ, hộp đựng hoặc kệ. Thế nhưng càng mua, đồ đạc đôi khi càng nhiều, trong khi mặt bàn bếp, phòng ngủ hay lối vào vẫn chật kín.

Thực tế, một ngôi nhà có rất nhiều "góc chết" tưởng như vô dụng: phía trên tủ lạnh, mặt trong cánh tủ, khoảng trống dưới giường, khe hẹp giữa tường và đồ nội thất hay mặt sau cánh cửa.

Chỉ cần tận dụng đúng những vị trí này, khả năng lưu trữ của căn nhà có thể tăng lên đáng kể mà không cần phải đóng thêm những chiếc tủ lớn chiếm diện tích.

1. Phía trên tủ lạnh: Khoảng trống lớn nhưng thường bị bỏ quên

Phần không gian phía trên tủ lạnh ở nhiều gia đình thường rơi vào một trong hai tình trạng: hoặc để trống hoàn toàn, hoặc trở thành nơi chất tạm túi nilon, hộp giấy, đồ gia dụng ít dùng rồi nhanh chóng phủ đầy bụi.

Trong khi đó, đây lại là một khu vực khá lý tưởng để chứa những món đồ nhẹ nhưng cồng kềnh như giấy vệ sinh, khăn giấy, túi đựng đồ, đồ dùng dự phòng hay những vật dụng không cần lấy mỗi ngày.

Một cách đơn giản là lắp thêm các tầng kệ phía trên tủ lạnh. Nếu không muốn khoan tường, có thể sử dụng loại thanh hoặc kệ tăng chỉnh có khả năng cố định giữa hai vách.

Điểm quan trọng là không nên đặt kệ quá sát nóc tủ lạnh. Tủ lạnh vẫn cần khoảng không nhất định để thoát nhiệt, vì vậy trước khi lắp thêm bất kỳ hệ thống lưu trữ nào, cần kiểm tra hướng dẫn của nhà sản xuất và chừa khoảng cách thông thoáng phù hợp.

Nếu ngại khu vực này trông lộn xộn, có thể dùng hộp cùng màu hoặc lắp rèm che nhẹ phía ngoài. Chỉ một thay đổi nhỏ cũng có thể biến khoảng không vốn bị bỏ phí thành một "kho mini" khá hữu ích.

Với những gia đình có trần cao, phương án lắp hệ kệ điều chỉnh độ cao cũng đáng tham khảo. Các tầng trên dành cho đồ ít dùng, tầng dưới có thể dùng giỏ kéo để dễ lấy hơn.

2. Mặt trong cánh tủ: Thêm chỗ chứa mà gần như không tốn diện tích

Mặt trong của cánh tủ bếp, tủ quần áo hay tủ lavabo thường là khu vực bị bỏ qua nhiều nhất.

Đây là dạng không gian đặc biệt bởi nó không chiếm thêm diện tích sàn nhưng lại đủ để cất rất nhiều vật dụng nhỏ.

Ví dụ, mặt trong cánh tủ bếp có thể gắn thanh treo hoặc móc nhỏ để chứa kéo, dụng cụ mở nắp, khăn lau, muôi hoặc những món đồ mỏng.

Trong phòng tắm, mặt sau cánh tủ gương có thể gắn hộp nhỏ để chia mỹ phẩm, son môi, lược hoặc đồ chăm sóc cá nhân. Các món đồ nhỏ khi được chia thành từng ngăn sẽ dễ nhìn và dễ lấy hơn rất nhiều so với việc chất tất cả vào một chiếc hộp lớn.

Cánh tủ quần áo cũng có thể tận dụng bằng móc hoặc tấm lưới để treo khăn quàng cổ, thắt lưng, phụ kiện hay những món đồ thường xuyên sử dụng.

Tuy nhiên, cần chú ý trọng lượng. Cánh tủ vốn không được thiết kế để chịu tải quá lớn, vì vậy khu vực này phù hợp nhất với những món nhẹ.

3. Gầm giường: "Kho chứa đồ" lớn nhất trong nhiều căn phòng ngủ

Nếu gầm giường còn khoảng trống đủ lớn, đây có thể là một trong những khu vực lưu trữ hiệu quả nhất trong nhà, đặc biệt với căn hộ nhỏ.

Thay vì để khoảng không này bám bụi, có thể sử dụng hộp thấp có nắp và bánh xe để cất quần áo trái mùa, chăn ga dự phòng, vali nhỏ hay những món đồ chỉ dùng vài lần mỗi năm.

Ưu điểm của loại hộp có bánh xe là việc lấy đồ khá nhẹ nhàng. Không cần bê toàn bộ hộp ra ngoài mà chỉ cần kéo ra khi sử dụng.

Tuy vậy, những món đồ dễ hút ẩm nên được đóng kín. Gầm giường là khu vực ít thông thoáng, vì vậy cũng cần vệ sinh định kỳ để tránh bụi và nấm mốc.

Một nguyên tắc khá đơn giản là: những món sử dụng mỗi ngày không nên cất dưới gầm giường; những món sử dụng vài tháng một lần thì rất phù hợp.

4. Những khe hẹp 10-15cm cũng có thể trở thành chỗ chứa đồ

Khoảng trống giữa tủ lạnh và tường, giữa máy giặt và tủ, bên cạnh lavabo hay góc ban công đôi khi chỉ rộng 10–15cm nên rất khó đặt tủ thông thường.

Nhưng chính những khe nhỏ này lại phù hợp với các loại kệ hẹp có bánh xe hoặc ngăn kéo trượt.

Bên cạnh tủ lạnh chẳng hạn, một chiếc kệ kéo mỏng có thể chứa gia vị, túi đựng thực phẩm, khăn giấy, màng bọc thực phẩm hay các vật dụng nhỏ trong bếp.

Ở ban công hoặc khu vực giặt giũ, khe giữa máy giặt và tường có thể dùng để đặt chất tẩy rửa, bàn chải, túi rác hoặc dụng cụ vệ sinh.

Ưu điểm lớn nhất của loại lưu trữ này là đồ được xếp theo chiều dọc. Khi kéo kệ ra, toàn bộ vật dụng hiện ra trước mắt, hạn chế tình trạng món phía sau bị che mất rồi… vài tháng sau mua thêm một món giống hệt vì quên mất mình đã có.

5. Mặt sau cánh cửa: Giải pháp đặc biệt hữu ích với lối vào nhỏ

Nhà có lối vào hẹp thường rất dễ bừa bộn bởi túi xách, khẩu trang, mũ, áo khoác, dép hay các món đồ cần lấy nhanh trước khi ra ngoài.

Thay vì kê thêm một chiếc tủ khiến lối đi chật hơn, mặt sau cánh cửa có thể trở thành khu vực lưu trữ khá hiệu quả.

Các loại móc treo cửa hoặc túi nhiều ngăn có thể chứa túi xách, mũ, khẩu trang, đồ vệ sinh giày hoặc những món đồ nhỏ thường xuyên sử dụng.

Trong phòng ngủ, mặt sau cửa cũng có thể dùng để treo quần áo mặc ở nhà, áo khoác nhẹ hoặc những bộ đồ chưa cần giặt ngay.

Tất nhiên, không nên treo quá nhiều đồ khiến cửa nặng, khó đóng mở hoặc nhìn lúc nào cũng đầy ắp. Mục tiêu của việc tăng không gian lưu trữ vẫn là làm căn nhà gọn hơn, chứ không phải chuyển sự lộn xộn từ chỗ này sang chỗ khác.

Nhà gọn không nhất thiết phải có thật nhiều tủ

Một trong những hiểu lầm phổ biến khi sắp xếp nhà cửa là nghĩ rằng thiếu chỗ chứa thì phải mua thêm hộp hoặc đóng thêm tủ.

Nhưng nếu diện tích nhà không thay đổi, càng đặt thêm nhiều đồ lưu trữ, không gian sinh hoạt thực tế đôi khi càng bị thu hẹp.

Trước khi mua thêm bất cứ món đồ chứa nào, hãy thử nhìn quanh nhà và kiểm tra 5 vị trí: phía trên, phía dưới, mặt trong, mặt sau và những khe hẹp giữa đồ nội thất.

Rất có thể, căn nhà của bạn không thực sự thiếu chỗ chứa. Chỉ là một phần không gian vẫn đang bị bỏ phí.

Và đôi khi, cách khiến một căn nhà nhỏ trở nên rộng rãi hơn không phải là cố nhét thêm một chiếc tủ vào nhà, mà là biết tận dụng những centimet đã có sẵn.