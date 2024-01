5 cushion "thần thánh" hô biến làn da mướt rượt như dùng app: Tết này dù bận mấy, nàng vẫn xinh chỉ trong nháy mắt

1. Lemonade Super Matte Cushion

Là sản phẩm "made in Vietnam", phấn nước Lemonade Super Matte được nghiên cứu để phù hợp với làn da châu Á, đặc biệt là loại da dầu, da siêu dầu và da dầu mụn. Nhờ có lớp màng cực kỳ bền vững, kiểm soát dầu thừa hữu hiệu, em này có thể giúp hạn chế tối đa việc vỡ hay chảy nền do mồ hôi và bã nhờn dư thừa. Do đó, lớp nền của bạn sẽ bền chắc, ít xuống màu và lâu trôi. Đặc biệt, cushion được bổ sung đến 2% Niacinamide giúp làm dịu da, giảm sưng tấy mụn, kháng viêm kháng khuẩn cho da cực tốt.

Hiện trên gian hàng LazMall của Lemonade tại Lazada đang có deal xịn Tết 2024, ưu đãi đến 19% cho sản phẩm này. Thay vì mua giá gốc gần 350k, chị em sẽ chỉ cần chi 296k là tậu được rồi.

2. Sulwhasoo Perfecting Cushion

Được "bông hồng Úc" Rosé làm đại sứ, cái tên Sulwhasoo vốn đã nổi tiếng nay lại càng được săn đón hơn bao giờ hết. Thiết kế cushion mới toanh này được đánh giá là xịn từ ngoài vào trong. Thiết kế của vỏ hộp được tạo nên từ ánh xà cừ đẹp và sang chảnh tuyệt đối. Lớp phấn mỏng mịn nhưng độ phe chủ "rất gì và này nọ", mang đến lớp nền đều màu và căng bóng chuẩn Hàn. Không ngoa khi nói rằng, đây là hộp cushion mà rất nhiều cô gái ao ước. Bởi đi đôi với chất lượng, em nó có giá thành khá "chát". Tuy nhiên nếu có điều kiện, các nàng hãy mạnh dạn chốt đơn. Đã dùng là chỉ có mê tít trở lên thôi.

3. Laneige Neo Cushion Matte

Laneige Neo Cushion Matte là dòng phấn nước thế hế đột phá, được thiết kế dành riêng cho làn da dầu, da tiết nhiều bã nhờn. Khả năng che phủ của sản phẩm khá đỉnh, nên nàng nào đang tự ti vì lỗ chân lông to hay có thâm mụn thì tậu em nó là "chuẩn bài".

4. Cheon Gi Dan Essence Cushion

Đến từ tập đoàn mỹ phẩm đình đám nhất nhì xứ Hàn là The history of Whoo, cushion Cheon Gi Dan Essence tạo ra lớp nền hoàn hảo mà vẫn nuôi dưỡng từ sâu bên trong da, tạo hiệu ứng căng bóng. Ngoài là cushion, sản phẩm còn có khả năng chống nắng với chỉ số SPF lên đến 50+, PA+++. Để tránh cảnh tiền mất tật mang, mua nhầm hàng "fake". Chị em hãy lên gian hàng chính hãng Lazada. Không chỉ được mua đồ xịn, nàng còn được nhận ưu đãi là set quà tặng kèm độc quyền thương hiệu trị giá gần 2 triệu đồng.

5. Perfect Diary Cushion

Có thể nói, Perfect Diary là thương hiệu mỹ phẩm nội địa Trung chất lượng, được lòng rất nhiều các tín đồ mê làm đẹp. Trong đó, cushion của hãng được đánh giá là một trong những sản phẩm "best seller". Ở phân khúc bình dân, với mức giá chỉ hơn 200k, em cushion này có chất lượng vô cùng vượt trội với khả năng chống thấm nước, kiểm soát dầu và che phủ lỗ chân lông "okelah". Sản phẩm đang được sale "khủng" đến 52% tại Lazada, các nàng còn chần chừ gì mà không chốt đơn ngay kẻo hết khuyến mại là tiếc lắm đó!