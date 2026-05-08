5 cây không trồng trước nhà: Cây càng thịnh người càng suy

Nhiều người thích trồng cây trước nhà để tạo bóng mát, tăng tính thẩm mỹ và giúp không gian sống gần gũi với thiên nhiên hơn. Tuy nhiên theo quan niệm phong thủy dân gian, không phải loại cây nào cũng phù hợp để đặt ngay khu vực trước nhà hay không gian xung quanh cửa chính. Có những loại cây được cho là mang tính “âm”, càng phát triển mạnh lại càng dễ khiến không gian trở nên u tối, nặng nề, ảnh hưởng đến cảm giác sống và sinh khí trong nhà.

1. Cây xương rồng

Xương rồng là loại cây rất quen thuộc vì dễ sống, ít phải chăm sóc và có hình dáng độc đáo. Tuy nhiên trong phong thủy, đây lại là cái tên thường xuyên nằm trong danh sách “không nên trồng trước cửa nhà”. Nguyên nhân đến từ phần gai nhọn mọc dày đặc của cây. Người xưa cho rằng những chiếc gai này giống như luồng sát khí hướng thẳng vào nhà, dễ làm năng lượng tích cực bị cản trở. Đặc biệt nếu đặt ngay lối đi hoặc cửa chính, xương rồng có thể khiến tổng thể không gian trở nên khô cứng, lạnh lẽo hơn.

Ngoài yếu tố phong thủy, xét thực tế thì cây nhiều gai đặt trước cửa cũng không quá thuận tiện, nhất là với gia đình có trẻ nhỏ hoặc nuôi thú cưng. Nếu yêu thích xương rồng, nhiều người thường chọn đặt ở ban công, cửa sổ hoặc góc làm việc thay vì trồng chính diện trước nhà.

2. Cây dâu tằm

Trong dân gian có câu kiêng trồng dâu trước nhà vì chữ “dâu” phát âm gần với chữ “tang”. Chính sự liên tưởng này khiến nhiều người cho rằng loại cây này mang ý nghĩa không may mắn. Dâu tằm vốn là cây có sức sống tốt, tán lá phát triển khá nhanh. Nếu để cây mọc um tùm trước cửa, khu vực ra vào dễ trở nên râm mát quá mức, thiếu ánh sáng tự nhiên. Về lâu dài, điều này có thể khiến ngôi nhà mang cảm giác ẩm thấp và nặng nề hơn.

Tuy nhiên, dâu tằm không phải cây xấu hoàn toàn. Loại cây này vẫn có giá trị riêng về mặt thực phẩm và dân gian. Chỉ là theo quan niệm truyền thống, vị trí phù hợp hơn thường là phía sau nhà hoặc khu vực sân vườn phụ thay vì đặt ngay mặt tiền.

3. Cây đa

Cây đa thường gắn với hình ảnh làng quê, đình chùa hoặc những nơi linh thiêng. Chính vì mang màu sắc tâm linh khá đậm nên nhiều gia đình tránh trồng loại cây này trong khuôn viên nhà ở. Đặc điểm của cây đa là tán rất lớn, rễ phát triển mạnh và tuổi thọ cao. Khi cây càng lớn, không gian phía dưới càng tối và ẩm. Người xưa quan niệm nơi quá râm mát, ít ánh nắng thường dễ tụ “âm khí”, khiến con người có cảm giác uể oải, thiếu sức sống.

Chưa kể, rễ cây đa có khả năng lan rộng, dễ ảnh hưởng đến nền móng hoặc hệ thống thoát nước nếu trồng quá gần nhà. Vì vậy dù cây đa mang vẻ đẹp cổ thụ đặc trưng, nó thường phù hợp với không gian công cộng hơn là khu vực trước cửa nhà dân.

4. Cây liễu

Liễu là loại cây có vẻ đẹp mềm mại, thơ mộng nhưng trong phong thủy lại không được đánh giá quá cao khi trồng trước nhà. Hình ảnh cành liễu rủ xuống thường gợi cảm giác buồn và thiếu sức sống. Ngoài ra, dân gian còn quan niệm chữ “liễu” gắn với sự chia ly, thất thoát nên không phù hợp với vị trí đón tài khí như cửa chính. Nếu cây mọc quá sum suê trước nhà, tổng thể không gian cũng dễ trở nên âm u hơn, nhất là vào những ngày mưa hoặc thời tiết thiếu nắng.

Thực tế cho thấy những loại cây có tán rủ thấp thường khiến khu vực trước nhà bị che khuất tầm nhìn, cản ánh sáng và tạo cảm giác lạnh hơn bình thường. Vì vậy nếu yêu thích cây cảnh mềm mại, nhiều người thường ưu tiên các loại có dáng sáng và gọn hơn.

5. Cây si

Cây si được nhiều người yêu thích vì xanh tốt quanh năm và mang vẻ đẹp cổ kính. Tuy nhiên đây cũng là loại cây thường được nhắc tên trong các quan niệm kiêng kỵ phong thủy. Cây si có bộ rễ phát triển rất mạnh, càng lâu năm càng dễ lan rộng và ảnh hưởng đến nền sân, tường hoặc hệ thống công trình xung quanh. Không chỉ vậy, khi cây phát triển quá lớn trước nhà, phần tán dày có thể khiến ánh sáng tự nhiên bị che chắn đáng kể. Theo quan niệm dân gian, trước nhà quá tối và ẩm thấp là dấu hiệu không tốt cho sinh khí. Nhà thiếu ánh sáng không chỉ tạo cảm giác nặng nề mà còn dễ phát sinh ẩm mốc, ảnh hưởng đến trải nghiệm sinh hoạt hằng ngày.