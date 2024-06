5 cách tăng hiệu quả của kem chống nắng, giúp ngừa lão hóa hiệu quả

Kem chống nắng là sản phẩm không thể thiếu trong chu trình chăm sóc da hàng ngày, đặc biệt vào mùa hè khi ánh nắng mặt trời gay gắt. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa biết cách sử dụng kem chống nắng một cách hiệu quả nhất. Dưới đây là 5 cách giúp tăng hiệu quả của kem chống nắng, đồng thời ngăn ngừa lão hóa da.

1. Dùng serum vitamin C trước khi dùng kem chống nắng

Vitamin C là một trong những chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ da khỏi tác hại của các gốc tự do và tia UV. Trước khi thoa kem chống nắng, hãy dùng serum vitamin C. Vitamin C sẽ giúp tăng cường khả năng chống lại tia UV, đồng thời kích thích sản sinh collagen, giúp làn da trở nên săn chắc và đều màu hơn. Bạn nên chọn serum vitamin C có nồng độ từ 15-20% để đạt hiệu quả tối ưu.

2. Bôi đủ lượng kem chống nắng tiêu chuẩn

Nhiều người thường chỉ bôi một lượng kem chống nắng rất ít, khiến hiệu quả bảo vệ da không đạt được như mong muốn. Theo khuyến cáo, lượng kem chống nắng cần thiết để bảo vệ da là khoảng 2mg/cm2 diện tích da. Điều này tương đương với khoảng 1 muỗng cà phê kem chống nắng cho khuôn mặt. Nếu bôi quá ít, bạn sẽ chỉ nhận được khoảng 20-50% chỉ số SPF ghi trên bao bì sản phẩm.

3. Sử dụng thêm các sản phẩm kem dưỡng, makeup có chỉ số SPF

Ngoài kem chống nắng, bạn cũng nên sử dụng thêm các sản phẩm kem dưỡng da, nền trang điểm có chỉ số SPF. Những sản phẩm này sẽ giúp bổ sung thêm lớp bảo vệ cho da, đặc biệt là những vùng da nhạy cảm như quanh mắt. Lưu ý, chỉ số SPF tổng cộng của các sản phẩm sẽ không phải là tổng của các chỉ số SPF riêng lẻ, mà là chỉ số SPF cao nhất trong số các sản phẩm đó, nhưng việc sử dụng thêm các sản phẩm bổ sung sẽ giúp bảo vệ làn da hiệu quả hơn, tránh việc bạn bôi quá ít lượng kem chống nắng tiêu chuẩn.

4. Che chắn làn da khi ra ngoài

Ngoài việc sử dụng kem chống nắng, bạn cũng nên che chắn da bằng các biện pháp khác như đội mũ rộng vành, mặc áo choàng dài tay, quần dài... Đây là cách bổ sung hiệu quả để bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV, đặc biệt là khi ở ngoài trời trong thời gian dài.

5. Bôi lại kem chống nắng nếu cần

Kem chống nắng không thể phát huy tác dụng nếu chỉ bôi một lần vào buổi sáng. Tùy vào hoạt động, mồ hôi tiết ra và thời gian tiếp xúc với nắng, bạn nên bôi lại kem chống nắng sau một vài giờ. Điều này sẽ giúp đảm bảo lớp bảo vệ da luôn được duy trì trong suốt quá trình hoạt động ngoài trời.

Áp dụng đồng thời 5 cách trên sẽ giúp gia tăng hiệu quả của kem chống nắng, đồng thời ngăn ngừa lão hóa da một cách hiệu quả. Hãy chủ động chăm sóc da của mình bằng những biện pháp đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả này. Dưới đây là 1 số sản phẩm bạn có thể tham khảo.

Kem chống nắng Laneige Radian-C Sun Cream SPF 50+ PA++++

Kem chống nắng giảm bóng nhờn Bioderma Photoderm Aquafluide SPF 50+

Kem chống nắng hiệu chỉnh da Belif UV Protector Multi Sunscreen SPF50+ PA++++

Kem chống nắng Skin1004 Madagascar Centella Air-Fit Suncream Plus SPF 50+ PA++++

Kem chống nắng Beauty of Joseon Relief Sun : Rice + Probiotics SPF 50+ PA++++

Kem chống nắng kèm dưỡng da Paula’s Choice Skin Balancing Ultra Sheer Daily Defence SPF 30