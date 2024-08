5 cách chăm sóc "sai lè" khiến da sạm đen, nhanh lão hóa

Bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV là một phần quan trọng trong chăm sóc da hàng ngày. Kem chống nắng là sản phẩm bảo vệ làn da khỏi tia UV, tuy nhiên trong những ngày trời âm u, mưa gió nhiều chị em lại bỏ qua bước bôi kem chống nắng. Thực tế, tia UV vẫn có thể xuyên qua mây, mưa để tác động tới làn da của chúng ta. Do đó, kể cả trong những ngày râm mát, các chị em cũng không thể bỏ qua bước bôi kem chống nắng, đặc biệt là cần áp dụng đủ 5 lưu ý dưới đây để bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia UV.



1. Bôi quá ít kem chống nắng

Nhiều nghiên cứu cho thấy, hầu hết mọi người chỉ bôi khoảng 25-50% lượng kem chống nắng cần thiết. Theo khuyến cáo, để đạt được hiệu quả bảo vệ tối ưu, cần bôi một lớp kem đều đặn, dày khoảng 2mg/cm2 da. Điều này có nghĩa, với khuôn mặt có diện tích khoảng 500cm2, bạn cần sử dụng khoảng 1 muỗng cà phê kem chống nắng. Nếu bôi quá ít, hệ số bảo vệ (SPF) của kem sẽ không đạt như ghi trên bao bì.

2. Bỏ qua các bước che chắn khác

Kem chống nắng giúp bảo vệ 1 phần làn da khỏi tia UV. Để bảo vệ làn da tối ưu khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, bạn cần kết hợp thêm các biện pháp che chắn như: Mặc quần áo che phủ cơ thể; Sử dụng mũ, đội nón rộng vành, kính râm để bảo vệ làn da; Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng vào thời gian cao điểm (từ 10h sáng đến 3h chiều)…

3. Chỉ thoa kem chống nắng 1 lần vào buổi sáng

Kem chống nắng thường chỉ bảo vệ da trong khoảng 2-3 giờ; và sẽ trôi đi do tác động của mồ hôi, nước. Vì vậy, bạn cần phải thoa lại kem sau mỗi 2-3 tiếng, đặc biệt khi ra ngoài trời, đổ mồ hôi, hoạt động thể thao. Nếu chỉ bôi kem chống nắng 1 lần vào buổi sáng thì sản phẩm sẽ không thể duy trì hiệu quả bảo vệ làn da trong suốt cả ngày.

4. Không sử dụng thêm thực phẩm chống oxy hóa

Các chất chống oxy hóa như vitamin C, vitamin E, selenium... sẽ giúp tăng cường hiệu quả bảo vệ của kem chống nắng. Chúng không chỉ giúp hấp thụ và trung hòa các gốc tự do, mà còn giúp tăng cường sự sản xuất melanin, từ đó tăng cường khả năng chống nắng tự nhiên của da. Do đó, bên cạnh việc bôi kem chống nắng thì bạn cũng nên bổ sung thêm các thực phẩm chống oxy hóa để tăng hiệu quả bảo vệ làn da.

5. Chọn sản phẩm không phù hợp với loại da

Không phải loại kem chống nắng nào cũng phù hợp với mọi loại da. Người da dầu cần chọn sản phẩm không gây bí tắc lỗ chân lông, người da khô cần sản phẩm dưỡng ẩm. Ngoài ra, một số người còn cần chú ý đến các thành phần kích ứng da, như hương liệu, cồn... Do đó, bạn nên chú ý vào thành phần và loại kem chống nắng phù hợp với làn da của bản thân.

Để có làn da sáng khỏe, bạn cần lưu ý không chỉ việc bôi kem chống nắng mà còn cần kết hợp nhiều biện pháp khác. Đồng thời, bạn cần chọn sản phẩm phù hợp với từng loại da để đạt hiệu quả tối ưu. Dưới đây là 1 số sản phẩm bảo vệ làn da mà bạn có thể tham khảo ngay.

Viên uống trẻ hóa và bảo vệ da phổ rộng CODEAGE Polyphenols



Nơi mua: CODEAGE

Kem chống nắng bảo vệ da POLA WHITE SHOT SKIN PROTECTOR DX

Nơi mua: POLA

Sữa chống nắng Sulwhasoo UV Daily Fluid Sunscreen

Nơi mua: Sulwhasoo



Kem chống nắng toàn thân bảo vệ da ALBION Super UV Cut Silky

Nơi mua: ALBION