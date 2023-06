5 bộ mô hình siêu bắt mắt của Pop Mart mà người chơi hệ sưu tầm không thể bỏ qua

Pop Mart là một trong những thương hiệu bán đồ chơi art toy đình đám nhất trên thị trường hiệu nay. Dòng đồ chơi hộp bí mật (blind box) của hãng đang chiếm được cảm tình của đông đảo người chơi hệ sưu tầm. Các sản phẩm của Pop Mart có thiết kế sắc nét, đẹp mắt và luôn có sức hấp dẫn mãnh liệt khiến giới trẻ không ngại săn lùng để sở hữu. Bên cạnh đó, điểm hấp dẫn của dòng đồ chơi hộp mù này chính là người mua sẽ không biết mình nhận được gì cho đến khi mở hộp ra. Sự bất ngờ sẽ là một gia vị không thể thiếu cho cuộc đua sưu tầm thêm thú vị.

Trong ngày 8/6, khi mua sản phẩm "hộp mù" của Pop Mart trên Lazada, bạn sẽ có cơ hội rinh về loạt voucher mua sắm, voucher giảm giá ''có 1 không 2''. Nếu là một tín đồ chính hiệu của Pop Mart, bạn còn chần chừ gì mà không check giá 5 dòng đồ chơi mô hình siêu xịn mịn dưới đây để lập tức ''chốt đơn''!

Đồ chơi mô hình Figure Toys Skullpanda Laid Back Tomorrow Series Blind Box

Bộ sưu tập Skullpanda Laid Back Tomorrow Series Pop Mart mang phong cách đường phố siêu đẹp và thu hút. Các nhân vật trong bộ sưu tập này sở hữu giao diện mới lạ như những tay đua đích thực. Kích thước của mô hình có chiều cao từ 6 - 8cm phù hợp để trưng trong các hộp nhỏ hoặc đặt trên bàn. Một mô hình Skullpanda Laid Back Tomorrow có giá 380.000 VNĐ, bạn còn chần chừ gì mà không nhanh tay truy tìm các bé Skullpanda trong blind box phiên bản siêu đặc biệt này nào!

Nơi mua: Lazada Giá sale: 380.000 VNĐ

Đồ chơi mô hình The Monsters×Kow Yokoyama Ma.K. Series Blind Box Action Figure

The Monsters×Kow Yokoyama Ma.K. là bộ sưu tập mô hình được thiết kế theo phong cách monster vô cùng ấn tượng. Các mô hình trong series này sẽ có chiều cao nhỉnh hơn so với bình thường, cụ thể là từ 8 - 11 cm. Giá bán của một mô hình The Monsters×Kow Yokoyama Ma.K là 380.000 VNĐ. Khi mua, bạn còn có thể gom voucher mua sắm lên đến 50k để áp dụng cho đơn hàng của mình.

Nơi mua: Lazada Giá sale: 380.000 VNĐ

Đồ chơi mô hình Figure Toys League of Legends Classic Characters Series Blind Box

Figure Toys League of Legends Classic là series mô phỏng các nhân vật, vị tướng quen thuộc trong trò chơi Liên Minh Huyền Thoại. Mỗi nhân vật đều được mô phỏng và khắc hoạ vô cùng sắc nét, cùng với đó là màu sắc nổi bật để giúp nhân vật thêm phần bắt mắt và đáng yêu. Giá của một mô hình Figure Toys League of Legends Classic là 280.000 VNĐ, đã đến lúc bạn chính thức sở hữu vị tướng của mình ở ngoài đời thật rồi đó.

Nơi mua: Lazada Giá sale: 280.000 VNĐ

Đồ chơi mô hình Figure Toys Dimoo Retro Series Blind Box

Series tiếp theo mà bạn nhất định không thể bỏ qua chính là Figure Toys Dimoo Retro. Các nhân vật trong bộ sưu tập lần này lấy cảm hứng từ những Dimoo xinh xắn và đáng yêu. Trọn bộ series bao gồm 15 mô hình, trong đó mô hình có kích thước cao nhất lên đến 12cm. Giá bán của một bé rơi vào 300.000 VNĐ.

Nơi mua: Lazada Giá sale: 300.000 VNĐ

Đồ chơi mô hình Skullpanda The Mare Of Animals Blind Box

Cuối cùng là một trong những series bán chạy nhất của Pop Mart, đó chính là Skullpanda The Mare Of Animals. Các mô hình trong bộ sưu tập này mang phong cách Halloween ma mị siêu thu hút và độc đáo. Bạn nên nhanh tay truy tìm các bé Skullpanda trong Blind Box phiên bản cực đẹp này đi nào!

Nơi mua: Lazada Giá sale: 280.000 VNĐ