47 năm thất lạc nữ Việt kiều Mỹ tìm được em trai nhờ dữ liệu dân cư

Hai chị em thất lạc nhau sau 47 năm là bà Phạm Thị Minh (66 tuổi, quốc tịch Mỹ) và ông Phạm Văn Dung (61 tuổi, ngụ ấp 6A, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh). Năm 1975, bà Phạm Thị Minh sang Mỹ định cư, còn người em trai sống cùng người quen ở TP.HCM. Sang Mỹ được một thời gian thì bà mất liên lạc với em trai nên đã cố gắng tìm kiếm thông tin nhưng không có kết quả.

Hai chị em bà Minh hạnh phúc gặp nhau sau 52 năm thất lạc.

Lần này, trở về Việt Nam du lịch cùng chồng, con và 3 đứa cháu, bà Minh hy vọng có thể tìm được em trai đã thất lạc. Sau vài ngày tìm kiếm ở TP.HCM bất thành, bà cùng gia đình xuống thị xã Bình Long và huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, nơi 2 chị em từng sinh sống.



Chiều 14/11, biết được câu chuyện của bà Minh, một tài xế taxi đã đưa bà đến Công an huyện Lộc Ninh nhờ hỗ trợ. Sau khi rà soát trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an huyện tìm được một người mang tên Phạm Văn Dung có thông tin trùng khớp nên đã mời ông Dung lên trụ sở công an để gặp bà Minh. Nhờ vậy, hai chị em đã tìm được nhau sau gần nửa thế kỷ thất lạc.

Công an huyện Lộc Ninh phối hợp để gia đình bà Minh gặp gỡ ông Dung.

Ông Dung cho biết, suốt thời gian qua, ông liên tục tìm kiếm chị gái nhưng vô vọng. Khi nhận được cuộc gọi từ công an, ông mừng rỡ và hy vọng điều kỳ diệu sẽ xảy ra với mình.



"Tôi đi tìm mấy chục năm rồi, cũng có nhờ đăng thông tin lên báo, đài và cả chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly nhưng không gặp được. Dịp này, chị ở nước ngoài về tìm thấy, cho nên tôi rất hạnh phúc. Gia đình cảm ơn Công an huyện Lộc Ninh", ông Phạm Văn Dung chia sẻ.

Đại diện Công an huyện Lộc Ninh cho biết, chứng kiến những giọt nước mắt xúc động và vui sướng của hai chị em bà Minh và người thân trong cuộc hội ngộ kỳ diệu này cũng là niềm vui của lực lượng công an. Từ đây cho thấy ý nghĩa rất lớn từ việc số hóa, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý địa bàn dân cư/.