Bộ phim S Line ngay từ khi chưa công chiếu đã được toàn cầu chú ý khi nó là tác phẩm duy nhất của truyền hình Hàn được ra mắt tại LHP Cannes vừa qua, được giới chuyên môn đánh giá cực kỳ cao. Dù không được lên sóng trên nền tảng có độ phủ sóng lớn, S Line vẫn nhanh chóng gây ra cơn sốt khắp các quốc gia bởi nội dung độc đáo chưa từng thấy. Cụ thể phim xoay quanh một hiện tượng kỳ bí: một sợi dây đỏ xuất hiện phía trên đầu của mỗi người, kết nối họ với những người mà họ đã từng có quan hệ tình dục. Nam chính Han Ji Uk (Lee Soo Hyuk) có vô số mối quan hệ "tình một đêm" thế nên số sợi chỉ đỏ trên đầu anh nhiều không đếm xuể.

Nam chính Han Ji Uk và vô số chỉ đỏ trên đầu

Hiện S Line đang nhận về phản ứng vô cùng tích cực từ khán giả khắp toàn cầu. Đặc biệt, hình ảnh những sợi chỉ đỏ trở thành trend cực hot trên các nền tảng MXH. Khán giả chế ảnh chỉ đỏ xoay quanh chính bản thân mình hoặc các nhân vật hot ở loạt phim, chương trình khác. Có thể nói đã khá lâu rồi màn ảnh Hàn mới lại có một tựa phim tạo được trend hot, có độ phủ sóng lớn đến như thế.

Hình ảnh chỉ đỏ đang tạo trend cực hot

Mới đây nhất, cư dân mạng Việt phát hiện ra những cái tên đứng sau hình ảnh chỉ đỏ của S Line chính là ekip VFX với sự góp mặt của 41 người Việt. Hình hình ảnh những chiếc tên tiếng Việt được giới thiệu, nhiều cư dân mạng vỗ ngực tự hào, cho rằng đội ngũ này có thể "sĩ tới cuối đời" khi mà S Line nói chung và chỉ đỏ nói riêng đang quá hot.

Bình luận của khán giả: - Có thể là sĩ tới cuối đời. - Không phải lần đầu thấy tên người Việt ở phim Hàn nhưng lần này thì sợi chỉ đỏ nó hot quá hot, cảm thấy tự hào x10. - Người Việt mình đỉnh điên lên được ấy. - Quá giỏi, quá tự hào rồi.

Quá nhiều cái tên tiếng Việt trong hàng ngũ VFX đã làm ra hình ảnh sợi chỉ đỏ kinh điển của S Line

Thực tế đây không phải lần đầu tiên người Việt đứng sau phần kỹ xảo của một dự án phim Hàn. Trước đó những tựa phim hot như Penthouse, Alienoid, The glory, Celebrity, My name, The silent sea... đều có sự can thiệp của ekip người Việt. Tuy nhiên ở những tựa phim này, phần kỹ xảo phim không phải là một điểm nhấn thực sự được quan tâm như S Line. Thế nên khi phát hiện hàng dài những cái tên tiếng Việt ở S Line, cư dân mạng vẫn không khỏi phấn khích, tự hào.

Cư dân mạng nô nức đu trend S Line