40 người tự tử mỗi ngày, hiệu ứng "tự sát bắt chước" và những điều gì đang bóp nghẹt Hàn Quốc?

Theo thống kê của Korea Life Respect Hope vào ngày 26/4, số ca tử vong (con số tạm tính) do "tự gây thương tích có chủ đích" từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2024 là 14.439, tăng 3,3% so với năm trước đó. Tương đương với việc trung bình có 39,5 người tự tử mỗi ngày.

Đây cũng là con số cao nhất kể từ năm 2011, khi có 15.906 người được ghi nhận.

Cụ thể, số vụ tự tử ở Hàn Quốc cũng ở mức 15.000/năm trong ba năm liên tiếp - từ năm 2009 đến năm 2011. Sau đó, con số này giảm xuống mức 14.000 vào năm 2012 - 2013 rồi duy trì ở mức 12.000 đến 13.000 người trong những năm sau. Tuy nhiên đến 2023 - 2024, con số này lại tăng ở mức đáng báo động.

Theo số liệu thống kê chi tiết số ca tử vong do tự tử năm 2024, có 13.410 nam giới, tăng 6,1% so với năm trước và 4.098 nữ giới, giảm 3,1%. Những người ở độ tuổi 50 là nhóm có tỷ trọng lớn nhất với 21,0%, tiếp theo là những người ở độ tuổi 40 (19,0%), 60 (16,5%) và 30 tuổi (13,4%).

Trong số đó, tỷ lệ tự tử ở những người nhóm tuổi 30 có mức tăng cao nhất so với năm 2023 - 11,6%. Ngoài ra, những người ở độ tuổi 40 và 50 cũng tăng lần lượt là 9,0% và 8,4%.

Theo tháng, số ca tử vong do tự tử vào tháng 1 năm 2024 tăng 32,9% so với cùng kỳ năm trước đó. Điều này cho thấy số lượng người tự tử tăng đáng kể vào đầu năm. Đặc biệt, số ca tử vong do tự tử ở nam giới trong độ tuổi 30 đến 50 cao hơn đáng kể trong quý đầu tiên so với các quý khác.

Người ta phân tích, hiệu ứng Werther - tự sát bắt chước - xảy ra sau vụ tự tử của một diễn viên nổi tiếng vào cuối năm ngoái đã ảnh hưởng sâu sắc đến việc gia tăng tình trạng tự tử ở quốc gia này. Ngoài ra, một số phân tích cho rằng, sự cô lập và lo lắng ngày càng gia tăng sâu sắc sau COVID-19 đã có tác động đến người dân. Trong khi đó, sự bất bình đẳng trong xã hội ngày càng sâu sắc, dân số già gia tăng và suy thoái kinh tế cũng đang có tác động một cách toàn diện.

