4 THỨ phải chi tiền mạnh tay nếu không muốn nghèo cả đời: Nghe qua khó hiểu nhưng càng ngẫm càng thấy chí lý

Dân tộc Do Thái được xem là dân tộc có đầu óc kinh doanh, kiếm tiền rất giỏi. Họ sở hữu hơn 1/3 của cải thế giới.

Dù từng bị bóc lột và đàn áp rất nhiều năm. Nhưng trong bất kỳ lĩnh vực nào, cũng có sự xuất hiện của những người Do Thái thiên tài như: Von Neumann (Cha đẻ của máy tính), Rockefeller (Ông trùm dầu mỏ, tỷ phú giàu nhất mọi thời đại), Einstein (thiên tài Vật lý) hay Freud (Bác sĩ thần kinh, nhà tâm lý học đại tài của thế kỷ),…

Tính đến nay, dù chỉ chiếm 0,02% dân số thế giới, nhưng người Do Thái đoạt hơn 100 giải Nobel cho 6 lĩnh vực khác nhau. Có rất nhiều tỷ phú nổi tiếng là người Do Thái sống rải rác trên thế giới. Và có tới 50% giới thượng lưu phố Wall của nước Mỹ cũng là người Do Thái.

Họ có quan điểm độc đáo về tiền bạc. Đối với họ, dù nghèo đến đâu cũng sẵn sàng vung tiền vào 4 lĩnh vực này để tương lai "hái ra tiền", cuộc sống sung túc hơn.

1. Chi tiền cho tin tức

Trước hết bạn phải hiểu, chi tiền cho tin tức là để nắm bắt thông tin một cách nhanh nhất.

Người Do Thái nổi tiếng với khả năng nhanh nhẹn cùng việc thu thập thông tin nhanh chóng. Đây cũng là yếu tố quan trọng trong kinh doanh kiếm tiền.

Ví dụ, nếu một quốc gia muốn chi tiền để xây dựng hệ thống tàu điện ngầm thì họ phải tính toán xem sẽ thiết lập lối ra và lối vào ở đâu cho hợp lý. Và nếu một nhà đầu tư nắm bắt được tin tức này sớm, anh ta sẽ mua đất xung quanh khu vực lối lên và lối ra của tàu điện ngầm với giá rẻ hơn trước khi mọi người biết thông tin về dự án đó.

Bạn nắm bắt tin tức càng sớm, cơ hội kiếm tiền càng cao. (Ảnh minh hoạ)

Vì khi dự án tàu điện ngầm bắt đầu khởi công, giá đất khu vực xung quanh sẽ tăng chóng mặt. Đây chính là lợi ích kỳ diệu của việc nắm bắt tin tức nhanh nhẹn. Khi kiếm tiền, chúng ta phải có tư duy khác biệt về thời gian.



Cũng giống như Jim (doanh nhân người Mỹ gốc Do Thái) chơi golf rất dở, anh ta thường mắc lỗi và để bóng rơi xuống hồ. Vì muốn hiểu kết cấu hồ nước để hạn chế làm rơi bóng, anh đã lặn xuống đáy hồ và phát hiện có rất nhiều bóng cũng bị rớt xuống nơi đây.

Nhận thấy cơ hội kiềm tiền, Jim cho người trục vớt những quả bóng golf đó, tiền hành xử lý, làm sạch rồi bán lạ. Sau này, anh đã thành lập nên công ty tái chế bóng golf của riêng mình. Sau khi có thông tin rằng Jim đang trục vớt những quả bóng từ đáy hồ và bán chúng thu lời, nhiều người bắt chước, nhưng không ai làm ăn phát đạt được như Jim.

Từ câu chuyện của Jim, chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa của "tư duy chênh lệch thời gian" trong cách làm giàu của người Do Thái. Bạn nắm bắt tin tức càng sớm, cơ hội kiếm tiền càng cao.

2. Trả tiền cho các mối quan hệ

Điều thứ hai cũng rất quan trọng mà người Do Thái luôn sẵn sàng chi tiền đó là các mối quan hệ.

Người Mỹ có câu: "20 tuổi kiếm tiền bằng sức khỏe bản thân, 30 tuổi kiếm tiền bằng trí óc và khi 40 tuổi sẽ kiếm tiền bằng các mối quan hệ". Cuốn sách Talmud cũng đề cập đến tầm quan trọng của các mối quan hệ trong việc kiếm tiền.

Lai Shuhui là một người môi giới bất động sản phụ trách công việc giao bán các căn hộ trong các tòa nhà tại Trung Quốc. Thông thường, khách hàng muốn tìm hiểu thông tin về dự án sẽ hỏi nhân viên bảo vệ ở cổng.

Mối quan hệ chính là chìa khóa quan trọng để con người phát triển bền vững. (Ảnh minh hoạ)

Hiểu được điều này, Lai Shuhui chủ động kết thân với các nhân viên bảo vệ. Cô mời họ ăn tối, thậm chí tặng quà sau mỗi chuyến công tác. Sau một thời gian, họ trở thành bạn bè thân thiết. Vì vậy, khi có người hỏi về các dự án bất động sản, họ sẽ nhanh chóng giới thiệu khách hàng cho Lai Shuhui. Cứ như vậy, cô luôn là người đầu tiên trong công ty mà khách hàng liên hệ để được tư vấn mua/bán nhà.



Qua câu chuyện của Lai Shuhui, chúng ta có thể thấy được tầm quan trọng của sự kết nối các mối quan hệ. Mối quan hệ chính là chìa khóa quan trọng để con người phát triển bền vững, kiếm tiền "khủng" trong tương lai.

3. Tiêu tiền cho sự trung thực

Sự trung thực cũng là yếu tố quan trọng mà mỗi người cần có để thành công.

Ví dụ trong 1 phiên chợ có 2 cửa hàng cùng bán rau. Chị A là người trung thực, biết đặt lợi ích khách hàng lên trên, giá cả mua bán phù hợp với thị trường, tuy lãi không cao nhưng số lượng người mua đông khiến chị vẫn có lãi.

Còn anh B là người gian manh, dù chất lượng sản phẩm không quá tốt nhưng luôn bán với giá cao hơn mọi người. Chỉ sau 1 tháng, cửa hàng của anh B ngày càng vắng khách, còn chị A làm ăn phát đạt, khách nườm nượp kéo tới. Sau này, anh B phải rời đi.

Đây chính là kết quả của việc kiếm tiền từ sự trung thực. Chị A đã dùng sự thật thà, liêm chính của mình để thu phục lòng người, kiếm lợi lâu dài, tồn tại bền lâu.

Trong kinh doanh, trung thực chính là yếu tố quan trọng giúp bạn và doanh nghiệp của mình tồn tại lâu dài và ngày càng phát triển. Đừng vì lợi ích nhỏ trước mắt mà đánh mất cơ hội quý giá lâu dài.

(Ảnh minh hoạ)

4. Chi tiền cho việc học tập



Cuối cùng, người Do Thái khuyên chúng ta nên đầu tư vào tri thức, chi tiền cho học tập là cách giúp tương lai phát triển, có của cải bền vững. Bởi theo quan niệm của họ, học tập là con đường ngắn nhất giúp một người thay đổi số phận.

Người Ấn Độ thường có quan niệm sinh nhiều con để tạo lực lượng lao động hùng mạnh, kiếm tiền cho cuộc sống bớt khổ. Nhưng vô hình họ bỏ qua việc giáo dục con cái, gia đình đông con không những không làm họ giàu mà còn khiến cuộc sống trở nên nghèo đói, thiếu thốn.

Vậy nên, hãy đề cao tri thức và sẵn sàng chi tiền cho học tập để thay đổi số phận. Bởi "tri thức tạo ra của cải" và tầm hiểu biết sâu rộng sẽ sản sinh ra nhiều ý tưởng kiếm tiền.

Tích lũy kiến thức là một con đường dài, hãy không ngừng học hỏi và trau dồi bản thân để giúp bạn đi nhanh hơn. Đồng thời mở ra tương lai huy hoàng, cuộc đời giàu có, sự nghiệp phát đạt. Bất kể ở độ tuổi nào, chúng ta cũng cần tích luỹ kiến thức.