4 shop thời trang dành cho những nàng yêu thích phong cách tối giản

Thời trang tối giản nhận được sự yêu thích của nhiều chị em. Có nàng theo đuổi hẳn phong cách tối giản, những nàng khác lại chọn style này như một nét chấm phá để thời trang cá nhân luôn mới mẻ. Ưu điểm của phong cách tối giản chính là sự tinh tế, thanh lịch và hợp mốt.

Thời trang tối giản còn giúp chị em tiết kiệm thời gian, công sức, thậm chí là tiền bạc khi xây dựng phong cách cá nhân. Sau đây là 4 shop thời trang lý tưởng để nàng yêu thích phong cách tối giản ghé qua mua sắm.

The Delia

Những món thời trang chủ đạo của The Delia là các item cơ bản, quen thuộc với chị em, chẳng hạn như áo sơ mi, blazer, quần âu hay chân váy suông. Dẫu vậy, The Delia luôn cập nhật những phiên bản thời thượng nhất, từ đó giúp phong cách của người diện trở nên thanh lịch nhưng vẫn có sự trẻ trung, chuẩn mốt.

Bên cạnh các món đồ mang tông màu trung tính, The Delia còn có nhiều item mang màu sắc tươi tắn như tím pastel, đỏ, xanh dương cho chị em lựa chọn. Các món đồ màu sắc ở The Delia rất trẻ trung nhưng cũng ghi điểm ở sự trang nhã, giúp người mặc dễ dàng hoàn thiện những bộ trang phục tinh tế.

Tuna The Label

Thời trang mùa hè của Tuna The Label ngập tràn những món đồ mang chất liệu vải nhẹ mát, thoải mái như thô đũi, cotton hay vải tencel cao cấp, phù hợp để diện từ dạo phố tới đi du lịch. Các item này có kiểu dáng thanh lịch, hiện đại và không kén người mặc.

Tuna The Label có nhiều món đồ trơn màu, nhưng chị em cũng dễ dàng tìm thấy ở shop thời trang này các item họa tiết mà điển hình là váy áo kẻ sọc đang rất "hot" trong mùa hè năm nay. Ngoài ra, những món đồ nữ tính và bay bổng cũng là đặc trưng của Tuna The Label. Cụ thể, chị em dễ phải lòng áo blouse tay bồng, áo hai dây bèo nhún, váy nhấn eo điệu đà nhưng vẫn tinh tế tại Tuna The Label.

Avec Studios

Các món thời trang của Avec Studios có sự đơn giản, nhưng cũng không kém phần sang trọng, tinh tế. Chị em có thể mua sắm tại đây những món đồ "hot" nhất mùa hè 2024 như áo sơ mi kẻ sọc, áo gile, áo sơ mi màu pastel.

Avec Studios còn gây ấn tượng với những chiếc đầm rất tinh tế, chẳng hạn như váy trễ vai, đầm hai dây, váy lụa… Đây là những lựa chọn lý tưởng cho buổi hẹn hò lãng mạn hay các bữa tiệc. Các item tại Avec Studios có thiết kế thoải mái, không kén người mặc nhưng vẫn tôn dáng hiệu quả.

Ravie Studio

Ravie Studio bày bán các món thời trang mang tông màu trung tính làm chủ đạo như trắng, đen, xám… Dẫu vậy, kiểu dáng của các item này rất hiện đại, phóng khoáng, đặc biệt phù hợp với những nàng yêu thích phong cách cá tính xen lẫn nét thanh lịch.

Bên cạnh các món đồ đậm chất hè như áo thun, quần ống rộng, áo tank top…, chị em sẽ tìm thấy nhiều item vải denim bụi bặm và sành điệu ở Ravie Studio. Các món đồ denim ở Ravie Studio có sự đa dạng, hợp trend, nổi bật nhất là quần jeans ống suông siêu "hot" hè này và chân váy denim nữ tính, ngọt ngào. Chưa hết, nếu yêu thích áo dệt kim, các nàng nên để mắt tới những mẫu mã đa dạng tại Ravie Studio như áo trễ vai, áo cổ tròn, áo hai dây.

Ảnh: Sưu tầm