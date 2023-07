4 năm không đến công ty, tôi vẫn kiếm được gần 100 triệu đồng mỗi tháng nhờ áp dụng 5 mẹo này

Tôi là Xiaomeng, 26 tuổi, là một cây viết tự do. Tôi đã làm việc ở nhà được 4 năm, ngay khi mới tốt nghiệp đại học. Thu nhập hàng tháng của tôi đến từ việc viết báo, viết sách, viết các bản thảo thương mại,… với thu nhập khoảng 30.000 NDT/tháng (khoảng 98,2 triệu đồng).



Thu nhập của tôi khiến bạn bè phải sửng sốt, ngưỡng mộ. Tất nhiên mức thu nhập đó không đến từ sự may mắn mà do nỗ lực không ngừng cùng việc áp dụng những phương pháp khoa học. Bạn cũng có thể tự do tài chính, tự do thời gian giống tôi nếu biết áp dụng những điều dưới đây.

1. Xây dựng thói quen viết lách

Cách dễ nhất để viết tốt hơn không gì khác ngoài việc luyện tập mỗi ngày. Bạn viết càng nhiều, việc viết và sáng tạo sẽ càng trở nên dễ dàng hơn. Và tất nhiên, bạn sẽ nhanh chóng cải thiện, nâng cao kỹ năng viết để từ đó gia tăng cơ hội công việc trong nghề. Bạn có thể viết blog, tiểu thuyết, thơ, kịch bản, tản mạn,… Chỉ cần duy trì điều đó mỗi ngày, sau một thời gian nhất định bạn sẽ tiến bộ.

Muốn xây dựng sự nghiệp viết lách mà không tập viết mỗi ngày sẽ khó đạt được thành công. Không viết cũng đồng nghĩa với việc không học hỏi, phát triển bản thân. Đó là lúc bạn đang bị tụt lùi phía sau, để sự lười biếng xâm lấn và dần khiến bạn không thể viết được.

Hãy bắt đầu duy trì từ việc viết 200 chữ/ngày rồi tăng dần lên 500 chữ, 1000 chữ, 2000 chữ. Hãy thực hiện việc đó liên tục, đảm bảo không bỏ lỡ ngày nào.

2. Tìm một giáo viên mà bạn thích và học kỹ năng đó một cách hệ thống

Lúc đầu tôi tự học viết nhưng sau một thời gian, tôi thấy mình tiến bộ chậm nên đã đăng ký một lớp nâng cao kỹ năng viết.

Kinh nghiệm của tôi là học từ thấy, bắt đầu từ điều cơ bản nhất để có hướng đi rõ ràng. Học viết dưới sự hướng dẫn của một người và có sự trao đổi với một nhóm người sẽ dần giúp bạn tự tin hơn. Qua lớp học, bạn cũng học hỏi thêm nhiều kỹ năng, mở rộng mối quan hệ và có cơ hội việc làm tốt hơn.

3. Đọc thêm sách, xem thêm phim

Tôi thích đọc sách và sẽ viết những câu nói hay, câu tâm đắc ra một quyển sổ nhỏ. Hay khi xem một bộ phim, tôi cũng sẽ áp dụng cách trên. Đây là quá trình rất thú vị, có thể rèn luyện tư duy logic và kỹ năng diễn đạt. Nó cũng giúp những bộ phim, cuốn sách trở nên ấn tượng hơn trong tâm trí.

Đọc sách có thể mở rộng tầm nhìn của bạn, làm phong phú suy nghĩ của bạn. Viết lách lại rèn luyện tư duy. Đọc và viết đều cần vận dụng trí não của bạn. Chính vì vậy, hãy đọc thật nhiều, rèn kỹ năng đọc mỗi ngày.

Trong việc lựa chọn sách, chúng ta nên chú ý đến chất lượng. Sau đó, hãy bình phẩm nội dung cuốn sách. Viết không hay cũng không sao, quan trọng là bạn phải không ngừng cải thiện và nâng cao khả năng bản thân.

4. Tìm kiếm cơ hội viết lách

Bạn hãy tham gia các grop tuyển dụng để tìm kiếm cơ hội. Ngoài ra, bạn có thể xây dựng sự nghiệp viết lách cho mình bằng cách: Tạo dịch vụ viết bài trên blog, viết miễn phí trên những trang viết để có sản phẩm quảng bá, tăng khả năng tiếp cận khách hàng mục tiêu, gửi bài đến các báo phù hợp, chủ động tìm kiếm khách hàng bằng cách nghiên cứu website, fanpage của họ,…

Xây dựng sự nghiệp viết lách là công việc khó khăn nhưng rất thú vị. Đừng để nỗi sợ thất bại ngăn cản bạn. Ngay cả những cây viết thành công nhất cũng bắt đầu từ con số 0 giống bạn.

5. Xây dựng các mối quan hệ

Gặp gỡ chính là cơ hội tốt để xây dựng, duy trì và phát triển các mối quen hệ hữu dụng cho cuộc sống lẫn công việc. Đây chính là đòn bẩy để bạn xây dựng sự nghiệp viết lách nhanh và chất lượng hơn.

Dưới sự phát triển của Internet, bạn không cần phải đến tận nơi, gặp trực tiếp mà bạn hoàn toàn có thể kết nối, xây dựng các mối quan hệ với những người khác thông qua mạng xã hội.

Bên cạnh việc luyện viết, hãy bắt đầu giới thiệu về bản thân và làm quen với những cây viết khác, tham gia những group về viết lách và liên quan đến những chủ đề bạn theo đuổi. Điều này không chỉ giúp bạn được học hỏi kiến thức, kinh nghiệm mà còn mở rộng vòng kết nối để bạn truyền đi thông điệp: “Tôi là một cây viết chuyên nghiệp”. Từ đó giúp gia tăng cơ hội tiếp cận với khách hàng mục tiêu, gia tăng cơ hội nhận được lời giới thiệu khi có người muốn tìm kiếm dịch vụ viết lách.

Bài viết là lời tự sự của một cô gái trẻ đăng trên Toutiao.