4 món thời trang giúp U40 Lim Ji Yeon luôn trẻ trung, hẹn hò với bạn trai kém 5 tuổi vẫn không chênh lệch

Tên tuổi của Lim Ji Yeon vụt sáng sau khi đảm nhận vai phụ trong bộ phim "The Glory". Cô còn có chuyện tình yêu đáng ngưỡng mộ với một trong những nam thần siêu "hot" của làng phim Hàn Quốc - Lee Do Hyun. Nếu không nói thì nhiều người chẳng để ý, Lim Ji Yeon hơn Lee Do Hyun 5 tuổi. Dẫu vậy, khi sánh bước bên nhau, cặp đôi diễn viên nổi tiếng trông rất đẹp đôi, không có sự chênh lệch nhờ vẻ ngoài trẻ trung của nhà gái.

Lim Ji Yeon còn khéo léo tôn lên nhan sắc tươi trẻ nhờ gu thời trang sành điệu, năng động. Sau đây là 4 món thời trang giúp Lim Ji Yeon "hack" tuổi, các quý cô U40 rất nên tham khảo.

Quần jeans

Lim Ji Yeon đích thực là một "tín đồ" của quần jeans. Nữ diễn viên diện mẫu quần này với tần suất dày đặc và có nhiều cách mix đồ đa dạng. Thay vì diện quần jeans tối màu, Lim Ji Yeon dành sự ưu tiên cho phiên bản jeans xanh. Kiểu quần này giúp "hack" tuổi hiệu quả nhất, tạo sự tươi sáng cho tổng thể trang phục.

Lim Ji Yeon thường kết hợp quần jeans xanh với áo màu sắc nổi bật, áo sơ mi denim hoặc áo trắng. Những công thức diện đồ này đều chuẩn mốt, giúp vẻ ngoài của người mặc thêm bắt mắt, rạng rỡ, đúng chất hè.

Trang phục màu pastel

Trang phục màu pastel không chỉ phù hợp với mùa xuân, mà còn lý tưởng để mặc trong mùa hè. Lim Ji Yeon cũng thường xuyên chọn kiểu trang phục này để hoàn thiện phong cách. Tông màu pastel mang đến nét ngọt ngào và trẻ trung cho người mặc, nhưng vẫn đảm bảo sự trang nhã, thanh lịch. Do đó, chị em ở độ tuổi nào cũng nên bổ sung trang phục màu pastel cho tủ đồ.

Các item màu pastel được Lim Ji Yeon yêu thích bao gồm áo cardigan, sơ mi oversized, váy lụa hai dây hay áo blazer. Đồ màu pastel vốn đã nổi bật nên Lim Ji Yeon thường kết hợp với item màu trung tính để đảm bảo sự hài hòa, tinh tế cho tổng thể outfit.

Áo blouse họa tiết

Áo blouse là một trong những món thời trang đặc trưng của mùa hè. Đây cũng là item yêu thích của Lim Ji Yeon. Phiên bản áo blouse phổ biến nhất là áo trắng nhưng Lim Ji Yeon không giới hạn phong cách với item này. Thay vào đó, Lim Ji Yeon chọn áo blouse họa tiết hoa hay họa tiết chấm bi mang tông màu nổi bật làm chủ đạo.

Các mẫu áo blouse này rất tươi tắn, trẻ trung, đồng thời tạo sự nổi bật cho người diện. Lim Ji Yeon còn nhân đôi hiệu quả "hack" tuổi bằng cách kết hợp áo blouse họa tiết cùng với quần jeans trẻ trung, bụi bặm.

Váy sáng màu

Bên cạnh quần jeans cá tính, Lim Ji Yeon cũng không bỏ qua những mẫu váy dịu dàng, bay bổng khi hoàn thiện phong cách. Lim Ji Yeon luôn biết cách khiến mình trở nên nổi bật với các phiên bản váy như váy trắng, váy họa tiết hoa, váy tông màu vàng tươi tắn.

Các mẫu váy yêu thích của Lim Ji Yeon giúp vẻ ngoài của người mặc trở nên nổi bật hơn, rất phù hợp với không khí mùa hè. Lim Ji Yeon cũng không chủ quan trong khoản "hack" dáng khi diện váy. Nữ diễn viên ưu tiên váy dài nhấn eo, váy ngắn rồi kết hợp với giày mũi nhọn để tôn dáng tối ưu.

