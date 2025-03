4 món mỹ phẩm "hợp cạ" với đời tôi: Giúp lỗ chân lông nhỏ tí, da bóng như soi gương

Giống như nhiều người khác, hành trình làm đẹp của tôi cũng trải qua không ít lần thử nghiệm với các thương hiệu khác nhau. Mỗi lần thử, tôi đều phải đắn đo suy nghĩ kỹ càng, dành nhiều thời gian tìm hiểu để tránh tình trạng "bung bét" da mặt. Tuy vậy, chính những trải nghiệm này đã giúp tôi đúc kết được nhiều bài học và nhanh chóng tìm ra những sản phẩm yêu thích.

Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với bạn những thương hiệu làm đẹp mà tôi tin tưởng, cùng những món mỹ phẩm tôi đánh giá 10 điểm. Nếu bạn cảm thấy sản phẩm phù hợp với tình trạng da của mình thì hãy thử tham khảo nhé!

1. Tinh chất dưỡng da của APRILSKIN

APRILSKIN là một trong những thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng đến từ Hàn Quốc, nổi bật với các sản phẩm chăm sóc da chất lượng cao và an toàn. Cá nhân tôi rất thích trải nghiệm những sản phẩm chăm da từ cà rốt của APRILSKIN như sữa rửa mặt, serum, mặt nạ...

Dòng sản phẩm từ cà rốt của APRILSKIN được chứng nhận thuần chay, sử dụng chiết xuất tự nhiên giàu vitamin A, beta-carotene, và các chất chống oxy hóa. Điều này khiến tôi hoàn toàn yên tâm khi sử dụng các dưỡng chất này trên làn da nhạy cảm của mình.

Và trong số các món skincare của APRILSKIN, sản phẩm yêu thích của tôi là tinh chất dưỡng da Carrotene Clarifying Serum.

Beta-Carotene, giàu chiết xuất từ rễ cây cà rốt, tinh dầu cà rốt có tác dụng kháng viêm mạnh mẽ, làm dịu ngay lập tức mụn sưng đỏ và sưng tấy. Thêm vào đó, sản phẩm còn giúp ngăn chặn vi khuẩn gây mụn trong lỗ chân lông, làm mịn, và làm dịu làn da bị kích ứng của bạn, đồng thời ngăn ngừa mụn quay trở lại.

Ngoài ra sản phẩm còn chứa 20.000ppm niacinamide, giúp làm mờ vết thâm nám, đốm đen, đồi mồi và các đốm khác do tác hại của ánh nắng mặt trời, làm dịu bất kỳ vết mẩn đỏ nào để làn da của bạn có thể tìm lại sự "yên bình" cũng như điều chỉnh lượng dầu trên bề mặt.

Axit hyaluronic và các loại dầu thực vật khác nhau làm dịu tình trạng viêm và kích ứng, để lại làn da của bạn trông căng mọng.

Nơi mua: APRILSKIN - Giá sale: 399.000đ

2. Sữa rửa mặt của THE FACE SHOP

Nhắc đến Clean Beauty là phải nhớ THE FACE SHOP. Với 20 năm có mặt tại Việt Nam, THE FACE SHOP đã được hàng triệu khách hàng lựa chọn. Cũng ngần ấy năm THE FACE SHOP không ngừng cải tiến và phát triển đa dạng dòng sản phẩm cho mọi lứa tuổi, THE FACE SHOP xứng đáng là lựa chọn tuyệt vời cho bạn trên hành trình làm đẹp bền vững.

THE FACE SHOP sẽ cung cấp cho bạn trọn bộ làm sạch từ A-Z. Dù là làn da dầu, khô hay nhạy cảm, THE FACE SHOP đều có giải pháp hoàn hảo từ sữa rửa mặt dịu nhẹ, tẩy da chết đến tẩy trang chuyên sâu, từ dòng giá bình dân đến các sản phẩm Đông Y cao cấp.

Với cá nhân tôi, sữa rửa mặt Rice Water Bright là món đồ xứng đáng ẵm trọn điểm 10.

Sữa rửa mặt Rice Water Bright là sản phẩm "best-seller" của hãng suốt 17 năm qua, được chiết xuất từ gạo hữu cơ vùng Yeoju lành tính cho mọi làn da, công thức tạo bọt mịn sạch sâu, loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn, đồng thời cung cấp độ ẩm cho cảm giác sảng khoái sau khi sử dụng. Em này có kết cấu dạng kem mịn nên khi apply lên da cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, thoải mái.

Mua hàng tại: BEAUTY BOX

3. Mặt nạ của MiungLab

Một trong những dòng mặt nạ tôi cực kỳ yêu thích chính là sản phẩm đến từ thương hiệu MiungLab.

Ra mắt thị trường vào năm 2018, MiungLab đặt mục tiêu xây dựng một thương hiệu mỹ phẩm Việt Nam tiêu chuẩn cao cấp, đáp ứng các yêu cầu khắt khe của thị trường quốc tế như Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản. Các sản phẩm MiungLab được nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ chuyên gia Việt Nam – Hàn Quốc, ứng dụng dây chuyền công nghệ hiện đại bậc nhất, đảm bảo chất lượng và hiệu quả trong từng sản phẩm làm ra.

Với sứ mệnh mang đến những giải pháp an toàn – hiệu quả – bền vững, MiungLab không ngừng nghiên cứu và sáng tạo để giúp người dùng hoàn thiện vẻ đẹp thẩm mỹ, đồng thời mang lại trải nghiệm chăm sóc bản thân thoải mái nhất. Các công thức sản phẩm của MiungLab là sự kết hợp hài hòa giữa hoạt chất công nghệ tiên tiến và thành phần tự nhiên được chọn lọc kỹ lưỡng, tối ưu công dụng trong một sản phẩm có tính duy mỹ cao từ kết cấu đến bao bì.

Nếu là người yêu thích việc đắp mặt nạ, chắc hẳn bạn sẽ biết đến mặt nạ phôi Biocellulose của MiungLab - dòng sản phẩm hoàn toàn được tạo ra từ 100% nước dừa lên men, đặc sản của vùng đất Bến Tre.

Mặt nạ phôi Biocellulose có tác dụng cải thiện độ săn chắc của da, tăng độ đàn hồi và làm da căng mịn hơn. Sản phẩm này đặc biệt phù hợp với da sạm, xỉn màu, nám hoặc da sau peel, laser. Tuy sở hữu giá thành đắt đỏ nhưng chất lượng thì vô cùng xịn xò, rất đáng đồng tiền bát gạo!

Nơi mua: MiungLab - Giá: 365.000đ/hộp

4. Toner pad của Mediheal

Mediheal là một thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc rất được ưa chuộng, và tôi cũng không phải là ngoại lệ. Sản phẩm của Mediheal không chỉ đa dạng mà còn mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp làn da khỏe mạnh, sáng mịn và đều màu.

Trong số các sản phẩm của hãng, tôi ấn tượng nhất với dòng toner pad. Sản phẩm này cấp ẩm và dưỡng ẩm siêu tốt, giúp da căng mọng, tươi sáng. Mỗi lần skincare vào buổi tối với em này, tôi cảm thấy như đang "giải thoát" cho làn da sau một ngày dài makeup, mang lại cảm giác cực kỳ sảng khoái và thư giãn.