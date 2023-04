4 món đồ màu be giúp phong cách thêm thanh lịch, trẻ trung

Bên cạnh màu trắng, be cũng là một trong những tông màu "dễ tính và linh hoạt nhất, vì vậy chúng thường được sử dụng để mix&match nhiều kiểu trang phục với nhau. Đồ màu be sẽ giúp người mặc trông trẻ trung và nhã nhặn hơn bởi sắc độ màu nhẹ nhàng và nền nã. Nếu bạn chưa biết mua item nào màu be thì nên tham khảo ngay 4 gợi ý dưới đây.

Quần vải be

Nếu thường xuyên theo dõi các cô nàng ulzzang, bạn có thể dễ dàng nhận thấy sự xuất hiện dày đặc của những chiếc quần vải màu be. Về kiểu dáng, chiếc quần này không có gì khác biệt so với những item khác, tuy nhiên chính màu sắc mới là yếu tố khiến chúng trở nên đáng sắm. Quần màu be có tác dụng trong việc "trẻ hóa" diện mạo, làm cho người mặc trông thanh thoát và dịu dàng hơn, khi phối với áo phông hay quần jeans sẽ vô cùng ăn ý. Chưa hết, chúng còn giúp chủ nhân thêm có gu và thời trang hơn.

Áo sơ mi màu be

Muốn mặc đẹp như những cô nàng ulzzang hay các quý cô nước Pháp, chị em nhất định phải sở hữu ngay một chiếc áo sơ mi mà bè. Khi kết hợp tông màu này với kiểu dáng cổ điển của áo sơ mi thì sẽ làm tôn lên nét dịu dàng và thanh lịch của người măc. Chưa kể, chúng còn vô cùng tôn da và phù hợp với nhiều phong cách. Bạn có thể diện áo sơ mi màu be trong nhiều thời điểm từ mùa hè đến mùa thu và ứng dụng trong nhiều dịp khác nhau. Chính vì vậy, một chiếc áo sơ mi màu be chắc chắn là item nhất định nên được "chốt đơn" ngay bây giờ.

Áo khoác màu be



Áo khoác màu be là món thời trang nên có trong tủ đồ mùa lạnh của chị em. Có rất nhiều nguyên nhân khiến bạn phải "xuống tiền" để tậu item này về nhà. Đầu tiên, áo khoác be có màu sắc nhã nhặn, trung tính nên có thể mix với hầu hết mọi item trong tủ quần áo. Gam màu này còn mang đến vẻ đẹp tinh tế, lịch sự nhưng vẫn tươi tắn vô cùng. Nhờ vậy, bạn có thể diện chúng đến bất cứ đâu mà mình muốn từ đi học, đi làm, đi chơi đều được.

Quần short màu be

Mùa hè sắm đến, item mà bạn nhất định phải mua về chính là quần short màu be. Bạn có lựa chọn chất liệu nào tùy thích, tuy nhiên hãy ưu ái gam màu nhẹ nhàng này. Lý do là bởi, quần short màu be sẽ khiến chị em trông trẻ hơn và năng động hơn. Ngoài ra, khi phối với quần áo trong tủ thì xịn mịn và có gu thôi rồi. Những cô nàng có đôi chân to cũng có thể sử dụng chiếc quần short ống rộng màu be để tạo hiệu ứng giúp phần đùi và bắp chân trông thon hơn.