4 món đồ gia dụng tiện lợi gia đình nào cũng nên đầu tư

Gia đình bác Trúc Lâm vô cùng vui mừng trước sự "lột xác" của căn nhà

Vì ngôi nhà là nơi sinh hoạt của 3 thế hệ nên cần lựa chọn những thiết bị gia dụng phù hợp để đảm bảo công năng tiện lợi và không chiếm quá nhiều diện tích nhà ở. Dưới đây là 4 món đồ được KTS Nghiêm Đình Toàn tư vấn cho gia đình bác Lê Bảo, ngoài việc sở hữu công dụng vượt trội thì cả 4 sản phẩm đều có ngoại hình sang xịn, giúp ngôi nhà trở nên đẹp hoàn mỹ.

Gia đình bác Trúc Lâm vô cùng vui mừng trước sự "lột xác" của căn nhà

Vì ngôi nhà là nơi sinh hoạt của 3 thế hệ nên cần lựa chọn những thiết bị gia dụng phù hợp để đảm bảo công năng tiện lợi và không chiếm quá nhiều diện tích nhà ở. Dưới đây là 4 món đồ được KTS Nghiêm Đình Toàn tư vấn cho gia đình bác Lê Bảo, ngoài việc sở hữu công dụng vượt trội thì cả 4 sản phẩm đều có ngoại hình sang xịn, giúp ngôi nhà trở nên đẹp hoàn mỹ.

1. Nồi nấu chậm

Việc nấu ăn của gia đình chắc chắn sẽ trở nên tiện lợi hơn khi có chiếc nồi nấu chậm đa năng này. Nồi nấu phù hợp với mọi không gian bếp nhờ sở hữu ngoại hình sang trọng và nhỏ gọn. Bạn sẽ không tốn thời gian nấu nướng vì chỉ cần cho nguyên liệu vào rồi bật nút là nồi sẽ tự động nấu tới 8 tiếng đồng hồ. Nhờ tính năng này mà món ăn được giữ trọn hương vị thơm ngon cũng như các chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe.

Với 3 chế độ điều chỉnh nhiệt, bạn dễ dàng ninh nấu đa dạng món ngon như súp, hầm, tráng miệng. Kết hợp với khả năng giữ nhiệt ổn định, nồi nấu chậm sẽ giúp thức ăn chín đều và thấm vị đậm đà hơn. Bên cạnh đó, lòng nồi được làm bằng gốm sứ cao cấp với khả năng chống dính hoàn hảo cũng ''góp công" không nhỏ trong việc đem đến món ăn ngon mà vẫn đảm bảo tuổi thọ cho thiết bị.

2. Máy xay sinh tố đa năng

Máy xay sinh tố đa năng đích thị là thiết bị cần thiết trong căn bếp mọi nhà. Ở tập 9, chiếc máy xay được lựa chọn phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình đa thế hệ - lưỡi dao sắc bén cùng công nghệ đảo trộn để có thể dễ dàng xay nhuyễn các loại rau củ, trái cây cấp đông hoặc chế biến thức ăn từ thịt và cá.

Ngoài ra, với công suất mạnh mẽ 700W nên chiếc máy xịn xò này còn có khả năng xay mịn băng đá, nghiền đều các loại thực phẩm cứng và nhỏ, mang đến những cốc sinh tố thơm ngon, bổ dưỡng mỗi ngày cho cả gia đình.

3. Tủ lạnh 4 cửa

Một trong những món đồ được ''làm mới'' mà 2 vợ chồng bác Lê Bảo rất yêu thích đó chính là chiếc tủ lạnh 4 cửa có dung tích lớn. Điều đặc biệt là tủ sở hữu ngăn cấp đông mềm Prime Fresh với nhiệt độ luôn giữ ở mức -3 độ C để bảo quản thực phẩm luôn tươi ngon bổ dưỡng. Đồng thời công nghệ này sẽ giúp team nội trợ tiết kiệm công sức vì không cần tốn thời gian rã đông thức ăn. Bên cạnh đó, chiếc tủ hiện đại nhưng lại không hề hại điện, ngược lại còn rất tiết kiệm điện năng cho gia đình 3 thế hệ của bác Lê Bảo.

Tủ lạnh đựng nhiều thực phẩm và đồ ăn chắc chắn không thể tránh khỏi việc có mùi tổng hợp rất khó chịu. Tuy nhiên với chiếc tủ ưu việt này thì bạn yên tâm sẽ không xảy ra tình trạng đó. Bởi vì thiết bị sở hữu công nghệ nanoe™ X nên có khả năng khử mùi hôi và ức chế vi khuẩn hiệu quả, hỗ trợ lối sống lành mạnh cho gia đình.

4. Máy lọc nước ion kiềm

Sức khỏe luôn là tiêu chí quan trọng hàng đầu, vậy nên gia đình bác Trúc Lâm đã ưu tiên sử dụng máy lọc nước ion kiềm để mang đến nguồn nước sạch sẽ - tạo ra lối sống lành mạnh.

Máy có khả năng lọc các chất có hại nhờ lõi lọc hiệu suất cao và màng siêu lọc để đảm bảo nước sạch - an toàn, tốt cho sức khỏe đặc biệt là dạ dày và hệ tiêu hóa. Nước máy chứa rất nhiều vi khuẩn, nhưng khi đi qua lõi lọc của chiếc máy này thì sẽ được loại bỏ vi rút cùng 19 loại chất có hại, đồng thời giữ lại các khoáng chất có lợi như canxi. Sử dụng nước ion kiềm không chỉ đảm bảo sức khỏe mà còn giúp việc nấu nướng, thưởng trà,... trở nên ngon miệng lạ thường. Bởi vì nước ion kiềm có khả năng ngấm vào thực phẩm nhiều hơn, việc chiết mùi thơm và làm mềm thực phẩm cũng có hiệu quả cao hơn so với các loại nước khác. Có thiết bị sang xịn này hỗ trợ, đảm bảo gia đình bạn sẽ được cung cấp nước sạch và an tâm tận hưởng lối sống lành mạnh.