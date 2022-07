4 màu trang phục giúp da sáng hơn

Khi lựa chọn quần áo hoặc váy vóc, các quý cô cần chú ý đế cả màu sắc của chúng bên cạnh kiểu dáng, chất liệu vải, độ hợp mốt.... Và sau đây là 4 gam màu trang phục tôn da đỉnh nhất cho các nàng lựa chọn:

Màu xanh lá đậm

Đây là tông màu vô cùng hoàn hảo để diện trong những ngày hè nóng nực. Chúng tạo cảm giác dịu mát cho cả người mặc lẫn người nhìn. Bên cạnh đó, những món đồ màu xanh lá đậm còn giúp chị em có một làn da tươi sáng hơn. Để tổng thể được sang xịn mịn và trẻ trung hết mức, các cô gái hãy mix các item xanh lá với những loại trang phục mang gam trung tính là chuẩn bài. Còn nếu chưa tự tin lắm vào khả năng mix & match của bản thân, các nàng hoàn toàn có thể diện một chiếc đầm liền màu xanh lá đậm cũng rất xinh xẻo. Đảm bảo đây sẽ là gợi ý tuyệt vời làm hài lòng các chị em.

Trang phục màu xanh lá đậm tạo cảm giác mát mẻ, dễ chịu trong mùa hè.

Khi diện đồ màu xanh lá đậm, nước da của các nàng sẽ trông tươi sáng hơn.

Mix chân váy màu xanh lá đậm với áo trắng đơn giản, chị em đã có ngay một set đồ chuẩn xinh.

Jumpsuit màu xanh lá đậm cũng là gợi ý tuyệt vời dành cho những quý cô thích sự mát mẻ, phóng khoáng.

Màu đỏ đô

Với các item màu đỏ đô, ai cũng có thể tự tin mặc đẹp và thăng hạng phong cách vùn vụt. Chúng không hề khó chinh phục như những trang phục màu đỏ tươi. Ngược lại, các thiết kế màu đỏ đô dễ mặc lại làm cho nước da của các quý cô thêm sáng sủa, tươi tắn. Do đó, kể cả những cô gái da ngăm cũng nên thường xuyên kết thân với đồ màu đỏ đô. Ngoài ra, kiểu trang phục này còn ghi điểm bởi sự quyến rũ, sắc sảo và lên hình "sống ảo" tuyệt xinh nữa. Chắc chắn chúng sẽ đem đến cho các nàng một vẻ ngoài sang trọng, cao cấp như dùng toàn hàng hiệu vậy.

Màu đỏ đô vừa dễ mặc lại tạo cảm giác sang chảnh cho người diện.

Các cô gái phối trang phục màu đỏ đô với các món đồ gam trung tính sẽ rất hài hòa.

Một chiếc áo croptop màu đỏ đô sẽ làm các nàng rạng rỡ hơn trong mùa hè này.

Chân váy màu đỏ đô cũng là item mà chị em nên cân nhắc bổ sung vào tủ đồ.

Màu tím than

Vẻ thanh lịch, nền nã của đồ tím than đã làm nhiều chị em phải "xiêu lòng". Vì thế ở bất kỳ thời điểm nào trong năm, các quý cô sẽ dễ dàng bắt gặp chúng trong các shop thời trang hay trên đường phố. Với các trang phục màu tím than, các cô gái không cần phải mix & match cầu kỳ mà vẫn có một set đồ đẹp mắt. Một điểm quan trọng nữa là khi diện váy vóc, quần áo màu tím than, các nàng sẽ trông trắng trẻo và thời thượng hết mức. Vì thế mà kiểu trang phục này chưa bao giờ lỗi mốt cả.

Đồ màu tím than có thể phù hợp với mọi làn da của các quý cô.

Các cô gái có thể mặc đầm màu tím than từ năm này sang năm khác mà không sợ lỗi mốt.

Chân váy màu tím than có khả năng kết hợp cực "ngọt" với mọi loại áo.

Tùy vào sở thích cá nhân mà các nàng phối đồ với trang phục màu tím than theo các phong cách khác nhau.

Màu cam đất

Được đánh giá là khá phù hợp với không khí nóng bỏng của mùa hè, đồ màu cam đất cũng là gợi ý mà chị em không nên bỏ qua trong thời điểm này. Đây cũng là loại trang phục giúp các quý cô có một vẻ ngoài "tây tây" hút hồn. Nhưng ưu điểm của chúng không chỉ dừng lại ở đó. Màu cam đất còn có tác dụng nâng tông da trắng sáng. Thêm nữa, các cô gái có thể kết hợp trang phục cam đất với màu nâu , trắng hoặc đen để tạo một hình ảnh thanh lịch, tao nhã.

Màu cam đất cũng tương đối phù hợp với không khí nóng bỏng của mùa hè.

Chỉ cần mix đồ với trang phục màu cam đất, tổng thể outfit của chị em sẽ bắt mắt hơn hẳn.