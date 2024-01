4 loài hoa đặt trên ban thờ cúng ông Công ông Táo: Đúng lễ nghi, hợp phong thủy, gia chủ tha hồ "hái lộc"

Phong tục thờ cúng tổ tiên, thờ ông Công ông Táo vốn là truyền thống lâu đời của người dân Việt Nam mỗi độ Tết đến xuân về. Vì vậy, việc dọn dẹp, sửa sang cũng như trang trí bàn thờ gia tiên trong mỗi gia đình là nhiệm vụ vô cùng quan trọng và cần thiết. Trên ban thờ, những bình hoa tươi chắc chắn là món đồ không thể thiếu để gia chủ bày tỏ lòng thành kính và trang nghiêm.

Dưới đây là 4 loài hoa vừa đẹp, vừa mang ý nghĩa sâu sắc mà các gia đình nên tham khảo để đặt lên ban thờ cúng ông Công ông Táo.

Hoa cúc vàng

Hoa cúc vàng chắc chắn là cái tên đứng đầu trong danh sách này và cũng được các gia đình sử dụng nhiều từ xưa đến nay. Hoa cúc vàng mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, vừa là biểu tượng cho sự trường tồn, may mắn, tài lộc và thịnh vượng. Ngoài ra, hoa cúc còn là loài hoa thể hiện lòng hiếu thảo, tôn kính của con cháu đến các vị thần linh và tổ tiên đã khuất, luôn giúp đỡ và phù trợ cho gia đình.

Hoa đồng tiền

Đúng như cái tên, hoa đồng tiền là loại hoa với ý nghĩa mang đến tài lộc, bình an và thịnh vượng cũng như may mắn cho gia chủ. Ngoài ra hoa đồng tiền là biểu tượng của sức khoẻ dồi dào, tuổi thọ và bình an cho các thành viên cho gia đình. Chính vì vậy, rất nhiều gia đình lựa chọn hoa đồng tiền để đặt lên bàn thờ cúng ông Công ông Táo.

Hoa sen

Ngoài vẻ đẹp lộng lẫy, dịu dàng, hoa sen còn mang lại mùi hương nhẹ nhàng và thanh khiết. Đây là loài hoa không những biểu trưng cho tài lộc, may mắn cho gia đình, mà còn thể hiện sự kiên cường, bất khuất và nỗ lực vượt qua mọi chông gai.

Hoa mai

Hoa mai mang ý nghĩa mang lại sự giàu có, tài lộc, phú quý và may mắn cho gia chủ. Màu vàng rực rỡ của hoa mai sẽ góp phần giúp cho không gian ban thờ đẹp hơn, tươi sáng hơn mà vẫn đầy trang nghiêm và chân thành. Những cành hoa càng nhiều nhánh, nhiều hoa thì càng mang lại nhiều may mắn, tài lộc và sung mãn cho gia đình.

* Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm