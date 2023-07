4 lần Jennie (BLACKPINK) thách thức dư luận

Bất chấp những tranh cãi, không thể phủ nhận mọi thứ Jennie (BLACKPINK) làm đều thu hút sự chú ý. Một trong những điều mà người hâm mộ yêu thích nhất ở nữ idol sinh năm 1996 là cô thực sự sống đúng với bản chất thật. Tuy nhiên, đôi khi điều đó có nghĩa là cô không quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Không ít lần những hành động của Jennie chứng tỏ các bình luận thù ghét không tác động đến cô và cô tự do thể hiện cá tính, làm những gì mình muốn.

Thực hiện vũ đạo khiêu gợi

Trong nhiều buổi biểu diễn của BLACKPINK, Jennie vui vẻ sáng tạo vũ đạo và thể hiện kỹ năng twerking (lắc hông). Những động tác nhảy khiêu khích như vậy khiến Jennie nhận không ít bình luận trái chiều, khen chê đủ cả. Tuy nhiên, cô không để những lời chỉ trích ngăn cản niềm vui của mình.

Jennie lắc hông khiêu khích trong đêm diễn ở Pháp.

Tham gia The Idol

The Idol là dự án phim đầu tay của Jennie. Tuy nhiên, do nội dung 18+, cô bị công kích không ngừng suốt cả 5 tập phim, thậm chí ngay cả sau khi phim kết thúc. Khán giả nhận xét vũ đạo và một số câu thoại trong The Idol của Jennie là gợi dục, phá vỡ hình tượng idol Kpop sang chảnh, kiêu kỳ.

Theo Koreaboo, nhiều năm hoạt động trong ngành giải trí, Jennie hoàn toàn có thể dự đoán được phản ứng từ khán giả trước những về phim nhạy cảm trong The Idol trước khi lên sóng. Dù vậy, người đẹp không chùn bước và sẵn sàng thử thách bản thân ở vai trò mới.

Jennie gây tranh cãi với vũ đạo gợi dục trong phim đầu tay.

Mặc trang phục táo bạo

Jennie chưa bao giờ ngại mặc "thiếu vải" và lộ "da thịt". Trong các MV và chuyến lưu diễn Born Pink, cô xuất hiện trong nhiều kiểu dáng trang phục khác nhau, đa phần theo phong cách gợi cảm. Nhiều lần người đẹp bị chỉ trích vì mặc váy quá ngắn, trang phục hớ hênh.

Trong The Idol, cô cũng gây ra tranh luận gay gắt với thiết kế phô bày gần hết vòng một.

Trên trang Instagram cá nhân, giọng ca Solo thường xuyên đăng ảnh với nội y, đồ xuyên thấu hay cut-out, kèm theo tạo dáng khiêu khích.

Trang phục trong The Idol của Jennie khiến nhiều người sốc.

Ngầm thừa nhận hẹn hò V (BTS)



Ngày 12/7, Jennie đăng lên Instagram loạt ảnh về set đồ được cho mặc trong buổi hẹn hò với V ở Paris (Pháp) vào tháng 5. Động thái được cho là ngầm thừa nhận nghi vấn cô có mối quan hệ tình cảm với thành viên BTS, bởi trước đó nhiều người vẫn cho rằng nhân vật trong ảnh không phải hai ngôi sao Kpop.

Theo Koreaboo, việc đăng ảnh như để khẳng định Jennie không hề lo lắng nếu bị người khác phát hiện chuyện đời tư, cũng như không bận tâm đến những tranh cãi liên quan đến tin đồn hẹn hò với V.

Jennie không ngại đăng ảnh mặc set đồ tương tự như trong bức ảnh nghi hẹn hò V (BTS).

