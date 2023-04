4 kiểu váy nàng eo bánh mì nên tránh xa

Những cô nàng sở hữu vòng eo bánh mì thường có số đo lớn, cùng với đó là chiều rộng eo to và bè tạo cảm giác thân hình không được mềm mại và thon gon. Để không làm lộ nhược điểm này, khi lựa chọn quần áo bạn nên né xa những món đồ có độ ôm cơ thể và tiêu biểu là 4 kiểu váy dưới đây.

Váy bó eo

Váy bó eo có thể coi là item tôn dáng mà bất kỳ cô nàng nào cũng mong muốn sở hữu cho bản thân. Tuy đẹp và điệu là vậy nhưng item này lại là nguyên nhân khiến vóc dáng bạn trở nên mũm mĩm và kém sang hơn. Váy càng bó càng phô diễn vòng 2 bánh mì, thậm chí còn khiến bạn mất điểm trong mắt người đối diện. Để khắc phục và giấu đi nhược điểm cơ thể này, chị em cần chọn váy có chất liệu dày và cứng hơn đôi chút, ngoài ra không được ôm quá sát vào người. Item lý tưởng cho bạn là váy sơ mi chiết eo nhẹ nhàng.

Váy có viền quanh eo

Thông thường, những chiếc váy có đường viền quanh eo sẽ tạo điểm nhấn cho toàn bộ trang phục. Kiểu váy này rất phù hợp với các cô nàng có tỷ lệ vòng 2 nhỏ hơn so với cơ thể. Nếu nàng có eo to và bè thì nhất định phải loại bỏ những chiếc váy có viền này ra khỏi tủ đồ. Lý do là bởi sự xuất hiện của các chi tiết viền quanh sẽ thu hút sự chú ý của người khác vào vòng eo của bạn. Bạn không những không giấu được nhược điểm của mình mà còn phô diễn chúng rõ ràng hơn.

Váy có đường bo eo lớn

Vẫn là kiểu váy bo eo, nhưng lần này chị em phải tuyệt đối cách ly với những item có đường bo eo bản to. Kiểu váy này chỉ được coi là món đồ ''hack dáng'' đỉnh cao của các cô nàng có thân hình đồng hồ cát, những trường hợp eo to, dáng người quả táo nên hết sức tránh xa. Thay vào đó, bạn cần đầu tư sắm về những chiếc váy suông rộng rãi hoặc ít bó hơn thì sẽ cải thiện được nhược điểm này trên cơ thể.

Chân váy lụa dáng ôm

Với chân váy, chất liệu lụa cần được loại trừ khi bạn đi mua sắm cũng như may đo váy áo. Lụa là loại vải mềm mịn và có độ bóng loáng nên khi diện lên người dễ làm phô ra đường cong trên cơ thể. Những cô nàng có thân hình thon gọn thì không sao, nhưng với các chị em có eo bánh mì thì váy lụa lại là món đồ tối kỵ vô cùng. Chưa kể, những kiểu chân váy lụa thường có độ bó sát vào eo nên càng ''nguy hiểm'' hơn.