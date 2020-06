4 kiểu chân váy đã lỗi mốt trầm trọng, chị em đừng dại vớ phải mà khiến phong cách xuống hạng

Vào mùa Hè, chân váy lại càng "đắc sủng" vì diện lên cực mát mẻ và tạo nên biết bao set trang phục tuyệt xinh. Nhu cầu mua sắm chân váy lúc này của các chị em tăng vọt và nếu chọn trúng những mẫu chân váy chuẩn mốt, style chắc chắn sẽ được nâng tầm. Ngược lại, nếu vớ phải 4 kiểu chân váy đã lỗi mốt sau đây, thế nào phong cách mùa Hè của bạn cũng rớt hạng.

1. Chân váy denim thêu hoa

Chân váy denim nói chung thì hot từ năm nay qua năm khác nhưng không phải bất cứ phiên bản nào cũng trụ vững với thời gian, một trong số đó có chân váy denim thêu đính hoa lá, hạt cườm. Kiểu váy này trông khá sến và dễ hô biến vẻ ngoài của người mặc trở nên quê kiểng, lỗi thời. Nếu muốn diện chân váy denim thật sành điệu, bạn hãy ưu tiên những mẫu chân váy trơn.

2. Chân váy màu neon

Mùa Hè, bạn hoàn toàn có thể diện lên mình những mẫu chân váy rực rỡ sắc màu, phủ họa tiết nổi bật nhưng đừng chọn item "quá đà" như chân váy neon. Trong những ngày nắng gắt, món đồ này không chỉ khiến người ta cảm thấy nóng bức, hoa mắt mà về mặt thời trang, chân váy neon cũng đã không còn ở thời kỳ hoàng kim, khiến vẻ ngoài của người diện trở nên lòe loẹt quá hóa "lố".

3. Chân váy nhăn

Hè năm ngoái, chân váy nhăn còn xuất hiện nhiều trên các trang bán hàng online nhưng ở thời điểm hiện tại, kiểu chân váy này thực sự chìm nghỉm. Không bàn đến độ chuẩn mốt hay không, chân váy nhăn cũng là item mà bạn không nên sắm làm chi cho tốn tiền. Bởi lẽ, với kiểu mẫu "nhàu như quả táo Tàu", chân váy nhăn khiến vẻ ngoài của bạn trở nên luộm thuộm, nhếch nhác.

4. Chân váy phủ hoa "siêu to khổng lồ"

Chân váy hoa bản to vẫn đang là mốt nhưng chân váy phủ họa tiết hoa cỡ "siêu to khổng lồ" thì lại là ngoại lệ. Mẫu chân váy này trông hơi "quê", lại dễ cộng thêm cho người mặc vài tuổi. Do đó khi bắt tay vào công cuộc mua sắm, bạn nên "né" chân váy phủ hoa "siêu to khổng lồ" mà thay vào đó, hãy ưu tiên chân váy họa tiết hoa size mini, diện lên tinh tế và trang nhã hơn rất nhiều.