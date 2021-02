4 câu hỏi to đùng cần lời giải ở Penthouse 2: Chị đẹp Lee Ji Ah sống hay chết, trả lời mau!

Sau khi tập cuối cùng của Penthouse (Cuộc Chiến Thượng Lưu) mùa đầu tiên được ra mắt, khán giả đã vô cùng chờ đợi loạt phim này trở lại vì loạt câu hỏi bỏ ngỏ chưa có đáp án. Với việc thứ 6 tuần này (ngày 19/2), tập đầu tiên của Penthouse 2 sẽ lên sóng sau thời gian dài nhá hàng, cùng xem lại bốn trong số loạt câu hỏi mà khán giả muốn có lời đáp càng sớm càng tốt nhé.

 “Chị đẹp” Shim Su Ryeon thực sự đã chết?

Nếu được gọi tên một nhân vật khiến khán giả phải quay cuồng trong suốt mùa đầu tiên, thì đó chính là Shim Su Ryeon (Lee Ji Ah). Ở tập áp chót của Penthouse, chị đẹp bất ngờ nhận được cuộc gọi báo cặp song sinh của cô đã bị bắt cóc. Tất nhiên, với phong cách “lật như bánh tráng” của loạt phim này, tất cả chỉ là một cái bẫy và Su Ryeon đã có một cái kết đắng khi bị chính chồng mình đâm một nhát chí mạng.

Su Ryeon nhận cái kết đắng khi bị chính chồng của mình đâm một nhát chí mạng

Tuy nhiên, nhiều khán giả không tin rằng “chị đẹp” thực sự đã chết. Một là vì Su Ryeon là nhân vật quan trọng nhất của loạt phim và hai là, trước khi bị giết cô ấy có đeo một bông hoa tai (trong cảnh chiếu sau đó, nó đã không cánh mà bay). Liệu đây là một lỗi của ekip sản xuất hay có ẩn ý gì ở phía sau?

Người phụ nữ có hình xăm con bướm là ai?

Trong tập 16, Logan Lee (Park Eun Seok) đã cho Su Ryeon xem một bức ảnh chụp lại cảnh một người phụ nữ bí ẩn đang ôm cặp song sinh (nhân vật Seok Hoon và Seok Kyung khi còn bé). Dù không để lộ khuôn mặt nhưng người xem đã nhìn thấy được hình xăm con bướm ở phía sau vai trái của cô ấy.

Logan đã hỏi Su Ryeon rằng người phụ nữ đó là ai và anh cho rằng đó có thể là mẹ ruột của cặp song sinh. Tuy nhiên, Su Ryeon sau đó đã nói rằng người đó đã chết vì nhiễm trùng máu sau khi sinh. Kể từ đó, danh tính của người phụ nữ có hình xăm con bướm vẫn chưa được tiết lộ. Trong đoạn trailer chính thức của Penthouse 2, nhân vật này một lần nữa lại xuất hiện trở lại. Liệu cô ấy sẽ bước ra ánh sáng trong phần mới?

Người phụ nữ có hình xăm con bướm trở lại trong trailer Penthouse 2

Tại sao Oh Yoon Hee vẫn còn sống?

Sau khi Oh Yoon Hee (Eugene) quyết định thay đổi lời khai tại phiên tòa xét xử, Logan đã bắt cóc cô và một lần nữa hỏi lý do tại sao lại giết Su Ryeon. Trong lúc hỗn loạn, nhân vật này đã tự đâm vào cổ họng mình và gục xuống đất với vết thương rỉ máu. Đoạn này khiến khán giả nhớ tới phân cảnh hồi tưởng trước đây, khi Cheon Seo Jin (Kim So Yeon) dùng chiếc cúp danh giá đâm vào cổ họng Oh Yoon Hee.

Tuy nhiên, trong đoạn trailer mùa thứ 2, Oh Yoon Hee lại vẫn còn sống và thậm chí còn vô cùng khỏe mạnh. Vì vậy, khán giả đã thắc mắc làm thế nào cô ấy vẫn còn sống sót sau vết thương nặng như vậy? Nên nhớ, Yoon Hee còn là tội phạm trốn thoát trong tập cuối, vì vậy, việc cô ta đến bệnh viện mà không bị bắt rất khó có thể xảy ra. Liệu bối cảnh trong trailer là nhiều năm sau đó?

Oh Yoon Hee bất ngờ trở lại, mạnh mẽ hơn bao giờ hết

Logan Lee đã trốn thoát bằng cách nào?

Trước khi Logan bắt cóc Oh Yoon Hee thành công, anh cũng là nạn nhân của một vụ bắt cóc khác. Trong tập trước đó, anh đã bị trói trong nhà kho bởi tay sai của Joo Dan Tae và bị bỏ mặc cho đến lúc chết. Câu hỏi được đặt ra là nhân vật này đã trốn thoát kiểu gì và tại sao tay sai của Dan Tae không bắt anh lại?

Tại sao Logan có thể trốn thoát một cách thần kỳ?

Tập đầu tiên của Penthouse mùa thứ 2 sẽ lên sóng vào ngày 19/2 tới và hứa hẹn sẽ mang tới lời đáp cho tất cả các câu hỏi trên. Hãy cùng chờ đợi nhé!

Nguồn ảnh: SBS