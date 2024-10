4 bí ẩn bỏ ngỏ suốt trăm năm: Số 2 được xem là Kỳ quan thứ 9 của thế giới, ở cạnh Việt Nam

Trái đất rộng lớn và chứa đựng vô số những điều bí ẩn mà cho đến nay khoa học hiện đại vẫn chưa thể tìm được câu trả lời xác đáng nhất. Có những bí ẩn đã tồn tại hàng trăm, hàng nghìn năm, khiến giới chuyên gia không ngừng khám phá.

Vậy đâu là 4 bí ẩn hấp dẫn nhất của các nhà khoa học? Đặc biệt trong số đó có 2 bí ẩn nghìn năm đến từ Trung Quốc - quốc gia láng giềng của Việt Nam.

1. Quái vật hồ Loch Ness - Scotland, Vương quốc Anh

Hình ảnh được cho là của Quái vật hồ Loch Ness. Nguồn: Lishi

Có vô số câu chuyện về quái vật nước trên thế giới, nhưng bí ẩn về quái vật hồ Loch Ness có thể là một trong những vụ nổi tiếng nhất.

Người ta đồn rằng thỉnh thoảng sẽ có người tuyên bố đã tận mắt chứng kiến quái vật hồ Loch Ness xuất hiện ở Scotland, và một số người thậm chí còn vô tình chụp được nó gần hồ Loch Ness. Giới khoa học, thợ săn quái vật, giới nhiếp ảnh gia ngày nay chưa từng dừng việc khám phá bí ẩn tại hồ Loch Ness. Chính vì thế nó đã trở thành một trong những bí ẩn hấp dẫn nhất thế giới.

Hình ảnh mô tả loài Plesiosaur sống vào kỷ Trung sinh cách đây 252 triệu năm trước. Nguồn: Facts

Hồ Loch Ness (hay đơn giản là Hồ Loch) nằm ở cao nguyên của Scotland, Vương quốc Anh. Hồ sâu 240 mét, dài 36 km và có lượng nước ngọt lớn nhất ở Vương quốc Anh. Sự lên xuống đột ngột của mực nước hồ là một lý do khiến hệ thực vật trong nước ít ỏi. Do đó, việc quái vật khổng lồ - có thân hình giống loài Plesiosaur của kỷ Trung sinh đã tuyệt chủng từ lâu - được cho là sinh sống tại đây vẫn là câu hỏi lớn của khoa học hiện đại.

Hiện nay, người ta tạo hẳn một website có tên https://lochness.com/ để thu thập những câu chuyện, hình ảnh của những người yêu khám phá khắp thế giới về Quái vật Loch Ness để tranh luận và đi sâu vào những bí ẩn bao trùm hồ Loch Ness huyền thoại này.

2. Bí ẩn nghìn năm của Tam Tinh Đôi - Trung Quốc

Mặt nạ bằng vàng tìm thấy ở Tam Tinh Đôi. Nguồn: Sohu

Cách thành phố Quảng Hán, Tứ Xuyên, Trung Quốc khoảng 3 hoặc 4 km, có ba gò hoàng thổ tạo thành Tam Tinh Đôi nổi tiếng.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Tam Tinh Đôi được tình cờ phát hiện vào năm 1929 khi một người nông dân Tứ Xuyên ra làm ruộng đã phát hiện một đống đồ ngọc tinh xảo đẹp mắt. Kể từ đó, các nhà khảo cổ đã "đánh thức" nền văn minh của Vương quốc Thục trong suốt hơn 3000 năm lịch sử.

Năm 1986, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra hai hố thờ lớn từ thời Thục cổ đại ở Tam Tinh Đôi - gọi là Hố hiến tế Tam Tinh Đôi số 1 và số 2 - và khai quật được hàng nghìn di vật văn hóa quý giá, gây chấn động toàn cầu. Đặc biệt trong số đó có cây đồng cao 3,96 mét - được đánh giá là vật thể bằng đồng hình cây cao nhất thế giới.

Kể từ đó đến nay, giới khảo cổ Trung Quốc nói riêng và quốc tế nói chung vẫn không ngừng khám phá những bí mật dưới lòng đất ở Tam Tinh Đôi rộng 12 km vuông. Người ta liên tục phát hiện được nhiều di vật văn hóa. Tính đến năm 2022, hơn 400 địa điểm khảo cổ đã được tìm thấy tại Tam Tinh Đôi. Tổng cộng, hơn 60.000 cổ vật đã được khai quật tại đây kể từ năm 1929.

Phát hiện Di chỉ Tam Tinh Đôi được xem là một trong những phát hiện khảo cổ vĩ đại nhất thế giới trong thế kỷ 20. Tam Tinh Đôi vì thế được ca ngợi là Kỳ quan thứ 9 của thế giới cổ đại.

Tuy nhiên, điều khiến giới khảo cổ thấy khó hiểu là, một vài cổ vật đã thể hiện trình độ kỹ thuật hiện đại tưởng chừng chỉ tồn tại thời nay nhưng người Thục cổ lại làm ra được cách đây hơn 3000 năm!

Đơn cử, năm 2022 Trung Quốc phát hiện một cổ vật có hình dáng như mai rùa, bằng đồng. Khi soi vật thể này bằng tia X, họ đã phát hiện dấu vết HÀN. Điều đáng nói, công nghệ hàn sớm nhất ở trên thế giới (bên ngoài Trung Quốc) lần đầu tiên xuất hiện năm 1885.

Chiếc "mai rùa" bằng đồng bí ẩn tìm thấy tại Tam Tinh Đôi. Nguồn: 163

Điều này khiến các nhà khoa học suy luận, cách đây hàng nghìn năm người Trung Quốc đã tìm ra phương pháp hàn vô cùng tinh xảo, thậm chí còn rất đỉnh cao vì đồng được biết là kim loại nguội rất nhanh.

Chỉ riêng những điều này thôi đã khiến Tam Tinh Đôi hấp dẫn như thế nào trong mắt các nhà khoa học. Với niên đại có thể bắt nguồn từ năm 3000 TCN, Tam Tinh Đôi có lịch sử vượt qua cả nền văn minh Maya ở châu Mỹ và thậm chí còn hoành tráng hơn cả 8000 chiến binh đất nung trong Lăng mộ Tần Thủy Hoàng.

3. Bí ẩn bức họa Mona Lisa - Italia

Bức chân dung "Mona Lisa" của Leonardo da Vinci. Nguồn: Bảo tàng Louvre

"Mona Lisa" là bức chân dung nổi tiếng thế giới, có thể đại diện cho thành tựu nghệ thuật cao nhất của thiên tài toàn năng người Italia - Leonardo da Vinci (1452 - 1519).

Mona Lisa trong bức họa cùng tên, là một người có thật, còn được gọi là La Gioconda, là vợ của Francesco del Giocondo. Bức tranh này được Leonardo da Vinci vẽ bằng sơn dầu trên gỗ. Kích thước bức tranh gốc là 77 x 53 cm và thuộc sở hữu của Chính phủ Pháp. Hiện, bức tranh được treo trên tường trong một căn phòng riêng tại Bảo tàng Louvre ở Paris, Pháp.

Nụ cười của "Mona Lisa" luôn có sức quyến rũ bí ẩn. Trong hơn 500 năm qua, từ giới sử gia, nhà khoa học đến những người làm nghệ thuật đều đắm chìm trong nụ cười bí ẩn của nàng. Không những thế, từ đôi mắt không chân mày đến con ngươi bí ẩn, cùng toàn bộ khung cảnh phía sau "Mona Lisa" đều dường như chứa ẩn ý khó hiểu của đại danh họa da Vinci.

Biểu cảm bí ẩn của "Mona Lisa", vừa quyến rũ vừa xa cách, đã mang lại cho bức chân dung này danh tiếng toàn cầu suốt hàng trăm năm qua.

Học giả trên toàn thế giới chưa một lần giải mã thành công bí mật chứa trong toàn bộ bức họa Mona Lisa này. Chỉ riêng trong đôi mắt nàng có chứa hai chữ "LV" thôi cũng đã khiến nhiều người cho rằng Leonardo da Vinci cố tình giấu chúng để các thế hệ tương lai biết đến sự tồn tại của ông - Chữ "LV" có thể là chữ viết tắt tên của ông: Leonardo da Vinci.

Sau khi nghiên cứu về ông, các chuyên gia biết được rằng, Leonardo da Vinci tên đầy đủ là Leonardo di ser Piero da Vinci. Và bạn biết cái tên này có nghĩa là gì không? Có nghĩa, ông là Leonardo - con trai của Ser Piero đến từ Vinci. Vinci là một đô thị của thành phố Florence ở vùng Tuscany, Italia.

4. Bí ẩn 12.000 năm của Đĩa đá Dropa - Trung Quốc

Đây là một bí ẩn chưa có lời giải khiến nhân loại đau đầu suốt nhiều thập kỷ.

Năm 1938, các nhà khảo cổ học phát hiện một chiếc đĩa đá niên đại 12.000 năm tuổi ở dãy núi Bayan Har (một nhánh của dãy núi Côn Lôn) trên cao nguyên Thanh Hải-Tây Tạng, Trung Quốc. Trên đĩa đá này có dòng chữ viết bí ẩn. Giới khoa học gọi nó là Đĩa đá Dropa.

Nhiều người suy đoán đây là dấu vết về sự tồn tại của người ngoài hành tinh trên Trái đất cách đây hơn 10.000 năm. Trùng hợp thay, hình ảnh “đĩa bay” được NASA công bố năm 1996 rất giống với Đĩa đá Dropa.

Hình ảnh trên Đĩa đá Dropa. Nguồn: Internet

Sở dĩ người ta gọi vật thể bí ẩn này là Dropa là dựa theo cuốn sách của tác gia người Thụy Sĩ Erich von Däniken. Theo đó, người Dropas là những sinh vật ngoài hành tinh hư cấu ban đầu xuất hiện trong cuốn "Chariots of the Gods" của Erich von Däniken và sau đó xuất hiện trong tiểu thuyết phiêu lưu "Sun Gods in Exile: Secrets of the Dzopa of Tibet", "Roswell Trung Quốc" và các cuốn sách khác.

Câu chuyện phát hiện ra Đĩa đá Dropa hấp dẫn không kém cái tên của nó. Vào năm 1938, Qi Futai, Giáo sư khảo cổ học tại Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc), cùng các sinh viên của ông đang khám phá một loạt hang động ở dãy núi Bayan Har thì phát hiện ra rằng các hang động này đã được đào thành một hệ thống đường hầm và kho chứa dưới lòng đất.

Họ tìm thấy nhiều dãy mộ gọn gàng, bên trong những ngôi mộ này là những bộ xương dài khoảng 138 cm. Những bộ xương này đều có chung đặc điểm là có đầu to và thân hình mỏng. Một trong những thành viên của nhóm khảo cổ cho rằng những bộ xương có thể là của một loài khỉ đột núi nào đó.

Điều kỳ lạ là, tất cả các ngôi mộ không có chữ khắc mà chỉ có hàng trăm phiến đá rộng khoảng 30 cm, sau này gọi là Đĩa đá Dropa, mỗi phiến đá có một lỗ rộng 2 cm ở giữa. Người ta nói rằng nhóm khảo cổ cũng phát hiện ra hình ảnh mặt trời, các ngôi sao và các thiên thể khác trên các bức tường của hang động.

GS. TS. Chu Wenming tại Đại học Bắc Kinh cũng rất quan tâm đến chữ tượng hình trên đĩa đá và ông đã nhanh chóng giải mã thành công những ký tự này. Theo cách giải thích của ông, những từ này mô tả "một nhóm người Dropa tự nhận là đến từ hành tinh xa lạ đã đến Trái đất trên một con tàu vũ trụ, nhưng vì tàu vũ trụ bị rơi nên họ không thể cất cánh lần nữa. Để tránh bị người bản địa săn lùng, họ phải trốn trong hang động và bắt đầu một cuộc sống mới".

Dù chưa thể xác nhận những điều này là đúng hay sai nhưng điều rõ ràng là Đĩa đá Dropa có tác động sâu sắc đến nghiên cứu UFO ở Trung Quốc.

Tham khảo: Sohu, Leonardodavinci.net, Lishi, 163