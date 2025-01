32 giây cãi không thua đối thủ Thái Lan 1 câu nào, Duy Mạnh lên tầm "ông hoàng ngôn ngữ"

Góp công lớn vào chiến thắng của đội tuyển Việt Nam vào đêm 5/1, không thể bỏ qua cái tên Duy Mạnh - chàng trai mang băng đội trưởng. Nam cầu thủ đã có nhiều pha xử lý được khen ngợi bởi sự bình tĩnh ở trên sân.

Mới đây, clip dài 32 giây ghi lại cảnh Duy Mạnh "gắt" với cầu thủ đội tuyển Thái Lan cũng đang viral khắp cõi mạng.

Đó là trong tình huống đang check VAR, Duy Mạnh với tư cách đội trưởng của đội tuyển Việt Nam đã phản ứng lại khi nói chuyện với Supachok. Anh chàng liên tục nói chuyện với cầu thủ đội bạn, khiến netizen hết sức bất ngờ trước khả năng ngoại ngữ của Duy Mạnh, đồng thời phong ngay cho anh chàng 4 chữ "ông hoàng ngoại ngữ"

Clip 32 giây ghi lại cảnh Duy Mạnh thể hiện khả năng "chiến thần ngôn ngữ" khi nói chuyện với cầu thủ của đội tuyển Thái Lan.

"Ông hoàng ngôn ngữ" còn tranh thủ tâm sự với cầu thủ số 10 của đội bạn trước khi lên nhận huy chương.

Duy Mạnh cùng Bùi Tiến Dũng phản ứng gay gắt với đối thủ.

"Tức mà xổ được một tràng tiếng Thái luôn nè anh Supachok", "Ông hoàng ngôn ngữ. Tưởng đâu ông biết cả tiếng Thái, cả tiếng Hàn luôn", "Tôi vẫn dịch được quả no never never của anh Mạnh Gắt", "Hiểu mỗi đoạn Duy Mạnh nói ê ê, no no. Rồi ảnh hiểu người ta nói gì không ạ", "Hôm nay Duy Mạnh chơi cả tiếng Thái luôn, đỉnh quá"... là những dòng bình luận bên dưới video Duy Mạnh nói chuyện gắt với cầu thủ đội bạn.

Điều netizen cũng thắc mắc là Duy Mạnh có là "chiến thần ngôn ngữ", biết luôn cả tiếng Thái hay không?

Chưa biết là Duy Mạnh có nói được tiếng Thái hay không, tuy nhiên, anh chàng cũng từng tiết lộ hài hước về khả năng giao tiếp ngoại ngữ của mình trên sân. Trong một chương trình truyền hình, MC Đại Nghĩa từng hỏi: "Thế mỗi lần cãi nhau với đội bạn là mình nói bằng tiếng Anh hay sao em?", anh chàng cũng thành thật trả lời: "Thật ra lúc đó em chỉ gào lên thế thôi, chứ cũng không nói được câu gì tiếng Anh!".

Duy Mạnh xả ảnh cầm cup vàng danh giá.

Dù chưa biết có nói được ngoại ngữ hay không, nhưng Duy Mạnh vẫn cứ gắt lên như một cách răn đe đối thủ cái đã. Ngoài ra, netizen cũng dành lời khen cho Duy Mạnh bởi dù thể hiện sự phản đối, nam cầu thủ vẫn giữ được thái độ bình tĩnh, không hề động chạm hay gây hấn với cầu thủ đội bạn.

Sau khi kết thúc trận đấu, Duy Mạnh cũng có hành động ghi điểm khi cầm áo của tiền đạo Xuân Son lên nhận giải thay. Khoảnh khắc này khiến người hâm mộ vô cùng xúc động, nhiều người gửi lời chúc mừng đến Xuân Son và mong anh sẽ sớm bình phục.

Hình ảnh xúc động khi Duy Mạnh cầm áo Xuân Son lên nhận giải.

Trong một diễn biến khác, Duy Mạnh cũng như biết bao anh em trong đội tuyển đang rất chăm chỉ xả ảnh ăn mừng. Anh chàng tâm sự về chiến thắng này: "Chúng ta là nhà vô địch. Đã quá Việt Nam ơi".

Nguyễn Quỳnh Anh (bà xã của Duy Mạnh) cũng rất nhiệt tình cổ vũ đội tuyển, còn phải ra sân... vì kiệt sức sau khi cổ vũ nhiệt tình. Tuy nhiên, cô nàng sau đó cũng đã hồi phục sức khoẻ trở lại và tiếp tục sát cánh cùng đội tuyển với chồng mình.

"Kỷ niệm đi xem đá bóng không bao giờ quên. Ăn mừng quá sức, được police Thái Lan hộ tống ra sân. Cảm ơn các anh chị em đã luôn đồnh hành cùng gia đình em Quỳnh trong hành trình chinh phục cup vàng", Quỳnh Anh hài hước chia sẻ trên trang cá nhân.