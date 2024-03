31 tuổi, tôi sống như người nghỉ hưu sớm trong căn biệt phủ 1.200m2, giữa thành phố “tấc đất tấc vàng”

Đào Hỷ Nhi, sinh năm 1993, là một nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng trên nền tảng mạng xã hội Douyin và Weibo tại Trung Quốc. Xuất hiện với chiều cao lý tưởng 1m68 và dáng người thanh thoát, nhẹ nhàng, các vlog chia sẻ của cô chia sẻ cuộc sống hào môn sang chảnh mà vẫn mang cảm giác thư thái, được nhiều người yêu mến.

Mặc dù là người trẻ, nhưng Đào Hỷ Nhi rất yêu thích văn hóa truyền thống. Thường xuyên xuất hiện với những bộ váy áo chất liệu cao cấp, bà mẹ một con tỏ ra yêu thích văn hóa và trang phục cổ truyền của Trung Quốc chẳng hạn như sườn xám, váy mã diện. Qua đó, khí chất giàu có, thanh tao, sang chảnh của cô càng lộ rõ hơn.

Trong các clip chia sẻ của Đào Hỷ Nhi, người theo dõi nền tảng mạng xã hội Douyin hay Weibo đều thấy được cuộc sống "điền viên", giản dị mà bao người mơ ước. Đào Hỷ Nhi sinh sống cùng nhà chồng tại một tứ hợp viện rộng 1.200m2. Ngôi biệt viện này gia đình chồng cô mua từ những năm 2000, nằm ở Greentown Peach Blossom House (Lục Thành Đào Hoa Nguyên) ở Tô Châu.

Tô Châu nằm ở phía nam của Trung Quốc. Nơi đây được ví như "Venice phương Đông", là thành phố văn hóa lịch sử, thành phố du lịch danh lam thắng cảnh. Đồng thời, thành phố này cũng có cơ sở công nghiệp công nghệ cao quốc gia, một trong những thành phố trung tâm quan trọng trong cụm thành phố đồng bằng sông Dương Tử và là một phần quan trọng của vành đai kinh tế sông Dương Tử Giang Tô. Vì thế, nhiều năm liền, Tô Châu luôn nằm trong top những thành phố đắt đỏ hàng đầu tại đất nước tỷ dân.

Người Trung Quốc có câu: "Trời có thiên đàng, đất có Tô Hàng", ý nói Tô Châu được ví như thiên đường dưới trần gian, với nhiều khu biệt thự sân vườn trang nhã. Các viên lâm tư gia phần lớn hội tụ ở Tô Châu mang vẻ đẹp tự do, tinh tế và trang nhã.

Tứ hợp viện mà Đào Hỷ Nhi sinh sống có diện tích lên tới 1.200m2, rộng đến mức người đẹp tuổi 30 tiết lộ "Không dám ở một mình". Tại Trung Quốc, tứ hợp viện là một tổ hợp công trình gồm 1 sân vườn nằm ở trung tâm, 4 dãy nhà được xây bao quanh sân vườn và nằm ở 4 hướng Đông – Tây – Nam – Bắc. Có thể phân tích tên gọi của tổ hợp công trình này như sau: "Tứ" được hiểu là 4 hướng: Đông, Tây, Nam, Bắc. "Viện" chỉ khoảng không gian như sân, khu vườn.

Đây là loại hình kiến trúc cổ được cho là có nguồn gốc từ vùng Hoa Bắc, Trung Quốc, nay được cho là một trong những loại công trình dân sự đắt đỏ bậc nhất xứ tỷ dân. Các đại gia nhiều khi "có tiền cũng không mua được". Lý do là bởi quá trình tái thiết đô thị đã khiến số lượng các ngôi nhà xây theo kiểu này không còn nhiều, bên cạnh các vấn đề phức tạp về quyền sở hữu. Dù không có tiện nghi như các ngôi nhà hiện đại, tứ hợp viện lại mang đậm dấu ấn Trung Hoa nên vẫn được yêu thích vô cùng.

Biệt phủ rộng lớn của gia đình Đào Hỷ Nhi cũng hội tụ đủ những đặc điểm cơ bản của một tứ hợp viện, từ hồ cá, hồ sen, vườn rau, vườn hoa... Muốn sinh sống ở khu biệt phủ này không chỉ cần có tiền, mà còn phải có "rất nhiều tiền". Bởi chi phí chăm sóc cây cỏ ngoài vườn cũng là một khoản không hề nhỏ.

Quả thật, biệt thự sân vườn như gia đình Đào Hỷ Nhi đang sống có yêu cầu cao đối với người làm cảnh quan. Họ không chỉ cần xem xét kích thước và chiều cao của cây trước và sau khi lớn lên, thời gian ra hoa, mà còn phải tính toán kỹ lưỡng vị trí trồng có phù hợp hay không, kiểu dáng có thống nhất và hợp lý không. Ngoài ra, người làm vườn phải đảm bảo được cách thiết kế đèn, tiểu cảnh nước và các không gian vườn trong biệt thự được kết hợp linh hoạt với nhau, giúp nâng cao chất lượng tổng thể của ngôi nhà.

Bên cạnh khoảng sân được chăm sóc tỉ mỉ, nội thất của khu tứ hợp viện nhà Đào Hỷ Nhi cũng rất ấn tượng. Phòng tập gym, tập yoga, bể bơi, phòng vẽ tranh, phòng trà, thậm chí cả sân golf trong nhà, rạp chiếu phim, phòng hát đều có thể thiết kế, bố trí theo sở thích của gia chủ. Trong một clip chia sẻ, gia đình cô thậm chí sử dụng ô tô để di chuyển đến các vị trí khác nhau trong khuôn viên vì diện tích quá rộng lớn.

Ở viên lâm 1.200m2 này, Đào Hỷ Nhi quay video cả ngày cũng không thể hết được các góc trong nhà. Cách cô tận hưởng cuộc sống ở nơi đây cũng rất thanh nhã. Chẳng hạn như cô có thể mời thợ đến tận nhà để vừa làm móng vừa ngắm hồ cá Koi, chụp ảnh dưới gốc cây hoa anh đào, pha trà bên bếp lửa. Đôi khi, nữ chủ nhân hái vội nắm hoa quế bên hiên cũng được ấm trà thơm nức. Còn những cây ngân hạnh đắt đỏ chỉ để trồng lối ven đường đi, để gia đình tiện ngắm nhìn trong lúc dạo bước.

Dù mới 31 tuổi nhưng lối sống điền viên, thoải mái tựa như "nghỉ hưu sớm" này của cô được rất nhiều người ngưỡng mộ. Trong mỗi clip đăng tải, người xem lại được thấy cô trải nghiệm đủ loại phong cách, luôn đa dạng và không bị lặp lại nhàm chán: Khi thì nấu ăn, khi thì thưởng trà, có lúc đi dạo quanh khu vườn, mời cả thợ làm sườn xám thủ công đến nhà để may đo…

Mặc dù rất nhiều người cho rằng cô may mắn, nhưng chẳng có may mắn nào rơi xuống đầu mà không nỗ lực phấn đấu. Người ta có câu: Mây tầng nào gặp gió tầng ấy. Trong một clip chia sẻ thắc mắc về công việc của nữ vlogger là gì, liệu có phải cô chỉ ở nhà để chồng nuôi, Đào Hỷ Nhi cho biết mình có thể tự chủ kinh tế, chi tiêu cho những nhu cầu cá nhân. Nhà bố mẹ đẻ của cô cũng to và rộng như một "lâu đài". Mẹ cô còn rất trẻ, đầy khí chất và tâm lý, yêu thương con gái, luôn dặn cô phải biết chăm sóc bản thân mình.