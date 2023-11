3 tựa phim quốc tế đặc sắc, ''cuốn phăng'' mọi muộn phiền trên K+

Cười thả ga và "bổ túc ngoại ngữ" cùng trai đẹp trong Tiếng Anh Là Chuyện Nhỏ (I Can Speak - VOD App K+)

Ngay tựa đề, Tiếng Anh Là Chuyện Nhỏ đã ra ám hiệu cho câu chuyện cười ra nước mắt, xoay quanh mối liên hệ "dây mơ rễ má" giữa bà già tinh quái Na Ok Boon (Na Moon Hee) và thanh niên nghiêm túc Park Min Jae (Lee Je Hoon). Bà Ok Boon nổi tiếng khắp khu phố và là nỗi sợ của tất thảy nhân viên sở hành chính, bởi núi tờ đơn khiếu nại và lời cằn nhằn của bà ám ảnh họ mỗi ngày. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, duy nhất Min Jae sẵn sàng "trị" bà.

Tình cờ bắt gặp Min Jae bắn tiếng Anh như gió, bà Ok Boon lân la, tung đủ mánh khóe quái thai ép trai trẻ dạy ngoại ngữ cho mình. Thì ra, đằng sau tính cách khó chiều và quyết tâm "luyện giọng" tiếng Tây của bà Ok Boon là cả một bí mật khiến người khác sững sờ.

Bà Ok Boon quyết tâm theo học bằng được tiếng Anh

Làm nên tên tuổi với lối diễn hài tỉnh queo đã mấy chục năm, "ngoại già" Na Moon Hee chỉ cần xuất hiện đã đủ bảo chứng cho cuộc phiêu lưu hài hước trên màn ảnh. Nữ nghệ sĩ gạo cội tung hứng ăn ý với mỹ nam vô tri duyên dáng Lee Je Hoon, tạo thành cặp đôi khiến người xem không thể ngừng cười.

Không chỉ truyền cảm hứng về việc trau dồi ngoại ngữ, phim còn còn kể câu chuyện đầy tính nhân văn, rất phù hợp để cả gia đình quây quần thưởng thức và bàn luận.

Hành trình giải cứu con tin kịch tính, đáng sợ của Megan Fox tại Châu Phi trong bom tấn Biệt Đội Săn Mồi (Rogue - VOD App K+)

Trong siêu phẩm hành động ra mắt năm 2020, cô đào nóng bỏng Megan Fox hóa thân đả nữ Sam, thủ lĩnh nhóm lính đánh thuê có số má. Nhóm của Sam được thống đốc một bang quốc gia châu Phi thuê giải cứu con gái khỏi hang ổ của tổ chức cực đoan Zalaam.

Theo chân đội quân của Sam, phim dẫn dắt người xem khám phá khung cảnh hoang sơ, hút mắt ngút ngàn của thiên nhiên châu Phi, gây ấn tượng bằng màn giao đấu mãn nhãn giữa dàn lính đánh thuê thiện chiến với đường dây tội phạm hung hãn, cũng như mối nguy hại đến từ "kẻ săn mồi đáng sợ nhất rừng xanh".

Rogue mang đến màu sắc đặc biệt, không đi vào lối mòn của các phim hành động giật gân

Chất bạo lực trực diện của phim được đẩy lên cao, mang đến nhiều phân cảnh đổ máu chân thực. Ngay cả đả nữ sắt đá, kinh nghiệm dạn dày như Sam cũng xém bỏ mạng giữa rừng già châu Phi. Song song đó, phim lồng ghép nhiều tình tiết, câu thoại tếu táo, mang đến cuộc phiêu lưu vừa giải trí vừa đáng sợ đầy thú vị trên màn ảnh.

Những khó khăn mới lạ cùng nhiều phân cảnh kịch tính khó đoán sẽ khiến phút giây cuối tuần thêm thăng hoa và "khác vị" khi thưởng thức bộ phim cùng người thương hay hội bạn thân.

Một mình vẫn "vui bất thình lình" cùng Tiểu Thư Emma (Emma - VOD App K+)

Tiểu Thư Emma kể về thiếu nữ Emma Woodhouse mang niềm đam mê bất tận với việc làm bà mai cho những người xung quanh. Có điều, cô luôn hiểu sai ý đồ của họ, biến cuộc gieo duyên lắm khi trở thành một lần "tạo nghiệp". Dù thích làm mai là thế nhưng đến lượt mình được tỏ tình, Emma lại phớt lờ bởi chỉ muốn sống mãi cuộc đời nhung lụa như nàng công chúa trong lâu đài.

Chất hài thấm đẫm của phim được cài cắm trong từng cuộc hôn phối Emma ra tay tác hợp, hay trong cung cách ứng xử của cô khi tình yêu tìm đến. Không chỉ chìm đắm trong không gian lãng mạn, hóm hỉnh của nước Anh thế kỷ 19, khán giả còn được đắm chìm trong cuộc chơi thời trang cuốn hút thị giác.

Quý cô Emma giàu có, thanh lịch và đầy kiêu hãnh

Nhập vai Emma, nàng thơ có gương mặt lạ Anya Taylor-Joy hiện diện với khí chất tiểu thư châu Âu đài các, thanh lịch. Tủ đồ của nàng trong phim chuyển biến sắc màu qua từng mùa đầy ấn tượng: xanh lam cho mùa đông, hồng và vàng khi xuân về, trắng ươm nắng hè, và đỏ cùng nâu hòa hợp sắc thu. Hội chị em không đơn thuần chỉ xem phim, mà còn thưởng thức show thời trang mãn nhãn qua màn ảnh.

Nếu "nhâm nhi" hết list phim trên vẫn còn thời gian, khán giả có thể "sà" ngay vào kênh K+ ACTION - kênh truyền hình bản địa đầu tiên dành cho thể loại hành động tại Việt Nam của K+, để "cày" vô số tựa phim kịch tính: Câu Chuyện Có Thật (True Story, 16/11), Án Mạng Lúc Hoàng Hôn (Sunset, 20/11), Nữ Sát Thủ AVA (Eve, 23/11), Người Gác Cửa (The Doorman, 30/11)...

Tháng 11 này, K+ còn dành tặng khán giả những bộ phim lãng mạn cùng loạt phim kinh dị, giật gân, giúp bữa tiệc "cine" thêm thú vị: Series K+ORIGINAL kinh dị cổ trang Tết Ở Làng Địa Ngục (sớm nhất trên K+CINE và App K+ 20h thứ 2, 3 hàng tuần), K-drama kịch tính Cuộc Chiến Sinh Tồn (The Escape Of The Seven, thứ 6, 7 hàng tuần trên VOD App K+ lúc 21h30 và K+CINE lúc 23h), phim cổ trang Hàn lãng mạn Hôn Lễ Đại Chiến (The Matchmakers - thứ 2, 3 hàng tuần trên VOD App K+ và K+CINE lúc 21h), và đại diện Hoa ngữ đầy ngọt ngào Trêu Nhầm Yêu Thật (Only For Love, 19h hàng ngày VOD App K+)...

Visual hút hồn của cặp đôi chính Hôn Lễ Đại Chiến

Chưa hết, K+ còn mang đến khuyến mại siêu hấp dẫn để khán giả thỏa sức cày "tháng phim đỉnh" dịp cuối năm này.

Khuyến mại dịp cuối năm của K+