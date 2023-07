3 thương hiệu kem chống nắng được lòng các cô gái trẻ: Lành tính, không kén da, giá lại hợp túi tiền

Kem chống nắng là món mỹ phẩm không thể thiếu chu trình dưỡng da của phái đẹp. Để có làn da trắng sáng thì nàng cần kết hợp nhiều item khác nhau, nhưng bước cơ bản để "order" một làn da khỏe đẹp đó chính là sử dụng kem chống nắng. Việc tìm kiếm 1 sản phẩm chống nắng ưng ý không phải điều quá khó khăn, tuy nhiên tình trạng da của mỗi người là khác nhau, vậy nên nàng cần check kỹ thông tin cũng như bảng thành phần trước khi chọn mua sản phẩm.



Dưới đây là 3 thương hiệu kem chống nắng "hot rần rần" được giới trẻ cực kỳ yêu thích, nàng cứ tham khảo là có ngay gợi ý mua sắm lý tưởng. Yên tâm là nàng sẽ không lo "đau ví" bởi dịp sale "Siêu hội ngành hàng Kem Chống Nắng" trên Lazada ngày 11/7 mang đến cực nhiều quà tặng và ưu đãi hấp dẫn.

Hãng dược mỹ phẩm La Roche-Posay là cái tên không còn xa lạ với các tín đồ mê làm đẹp. Đây cũng là thương hiệu được các bác sĩ da liễu khuyên sử dụng, bởi sản phẩm của hãng đã được thử nghiệm dị ứng, không gây mụn và an toàn ngay cả với làn da nhạy cảm. Đối với dòng kem chống nắng, Anthelios UV Mune 400 Oil Control Gel-Cream của La Roche-Posay là một trong những item được rất nhiều người săn đón. Với công thức màng lọc Mexoryl 400 độc quyền, kem chống nắng có khả năng bảo vệ da tối ưu khỏi tia UVA và UVB. Điểm cộng lớn của item này đó là có kết cấu dạng kem gel, thẩm thấu nhanh và không gây nhờn rít hoặc để lại vệt trắng trên da.

Deal siêu hời cho các chị em thỏa sức chăm da đẹp mà vẫn bảo toàn ví tiền: Chốt đơn bộ đôi kem chống nắng của La Roche-Posay, nàng sẽ được nhận bộ quà gồm 2 chai xịt khoáng Thermal Spring Water 50ml, 1 lọ gel rửa mặt Effaclar Purifying Foaming Gel For Oily Sensitive Skin 50ml và 1 mũ lưỡi trai độc quyền. Chưa hết, khi canh sale vào khung giờ vàng (0h - 2h, 9h - 13h, 20h - 24h) nàng còn có cơ hội nhận thêm quà tặng là gel rửa mặt hoặc bông tẩy trang của La Roche-Posay. Bộ đôi kem chống nắng cũng được giảm từ 1.070.000 đồng còn 886.000 đồng, cơ hội mua sắm siêu hời nên các nàng nhất định không thể bỏ lỡ.

Nơi mua: Lazada Giá sale: 886.000 đồng

Ở phân khúc bình dân, Nivea chắc chắn là một trong những thương hiệu làm đẹp có khả năng đáp ứng tốt các nhu cầu về chăm sóc da. Dòng kem chống nắng toàn thân Nivea Sun rất phù hợp với túi tiền của các bạn trẻ, sản phẩm ghi điểm nhờ sở hữu công nghệ đột phá 2in1: vừa chống nắng tối ưu vừa dưỡng da trắng sáng đều màu. Trong công cuộc nâng cấp làn da, chị em đừng chỉ mải mê chăm sóc da mặt mà bỏ lỡ các vùng da body như: tay, chân, cổ... Đảm bảo nhan sắc sẽ thăng hạng vùn vụt khi nàng chăm da từ "a đến zét".

Đừng quên đây chính là dịp shopping hời nhất tháng bởi nàng sẽ có cơ hội mua 1 tặng 1 khi chốt đơn tinh chất chống nắng Nivea Sun vào ngày 11/7. Với mức giá 198.000 đồng cùng trải nghiệm mua 1 được 2 thì đây thực sự là "món hời" dành riêng cho các tín đồ skincare.

Nơi mua: Lazada Giá sale: 198.000 đồng

Anessa là thương hiệu mỹ phẩm của Nhật rất "được lòng" các nàng genZ. Nhắc đến sản phẩm "must have" của hãng thì không thể thiếu các tinh chất chống nắng. Một lý do giúp sản phẩm chống nắng của Anessa được yêu thích đó là vì chúng rất phù hợp với làn da châu Á và có khả năng kiềm dầu tốt. Điển hình là dòng Perfect UV Skincare Milk - kem chống nắng dạng sữa, mỏng nhẹ và có chỉ số bảo vệ cao SPF 50+ PA++++. Không chỉ hợp cạ với mọi loại da, bên cạnh khả năng chống nắng thì em này còn có công dụng dưỡng trắng khá hiệu quả.

Anessa mang đến deal mua sắm ấn tượng cho các tín đồ săn sale khi bộ đôi sữa chống nắng Perfect UV Skincare Milk được giảm giá chỉ còn 939.000 đồng. Ngoài ra, nàng còn được tặng thêm quạt mini hoặc sample 12ml cùng nhiều voucher ưu đãi hấp dẫn. Chị em đừng quên ngoài Anessa thì Nivea và La Roche-Posay đều đang tham gia dịp sale "Siêu hội ngành hàng Kem Chống Nắng" trên Lazada diễn ra duy nhất vào 11/7. Giá hạt dẻ lại có nhiều quà tặng đi kèm, nàng còn chần chờ gì mà chưa shopping ngay hôm nay.

Nơi mua: Lazada Giá sale: 939.000 đồng