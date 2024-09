3 thứ cha mẹ cho con còn đắt giá gấp vạn lần vàng bạc, châu báu!

Nhà tư tưởng Rousseau từng nói rằng, ba phương pháp giáo dục vô ích nhất trên đời là: giảng đạo lý, nổi giận và cố tình gây xúc động. Điều đáng nói là, đây lại chính là những phương pháp mà nhiều bậc phụ huynh và giáo viên hiện nay ưa chuộng sử dụng nhất.

Việc làm gương cho con cái không chỉ là cách bạn thể hiện trước người ngoài, mà quan trọng hơn là cách bạn cư xử khi ở bên con – đây là giáo trình trực quan và hiệu quả nhất, những gì bạn dạy con đều nằm trong đó.

Dù sống ở thành phố hay nông thôn, dù giàu hay nghèo, dù là quan chức hay dân thường, bạn đều có thể trao cho con mình nền giáo dục tốt nhất – nuôi dưỡng niềm yêu thích đọc sách, cho con không gian tự do để trưởng thành, và làm gương tốt cho con – đó là những tài sản mà mỗi bậc cha mẹ đều có khả năng trao tặng cho con, cũng là món quà đẹp nhất mà con có thể nhận được trong cuộc đời.

Là cha mẹ, nếu chúng ta chỉ để lại cho con cái những tài sản tiêu hao, thì đó là sự bất cẩn; chỉ khi để lại cho con những tài sản sản sinh, thì đó mới thực sự là trách nhiệm.



Ảnh minh họa

Món quà thứ nhất: Đọc sách

Đọc sách có thể bồi dưỡng trí tuệ và phẩm chất của trẻ. Mặc dù các bậc cha mẹ có kỳ vọng cụ thể khác nhau đối với con cái, nhưng có nhiều điểm chung, đó là mong muốn con cái có một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Mục tiêu lớn này, thông qua "giáo dục", có thể đạt được bằng cách: Thứ nhất, trao cho con nền tảng trí tuệ tốt, thứ hai là bồi dưỡng phẩm chất tâm lý tốt.

Con người có thể có sự khác biệt về trí tuệ bẩm sinh, nhưng không gian để phát triển trí tuệ là rất lớn. Phương tiện quan trọng nhất để phát triển trí tuệ là đọc sách, điều này đã được nghiên cứu tâm lý học hiện đại chứng minh.

Trình độ trí tuệ của một người tỷ lệ thuận với lượng sách họ đọc: Đọc sách mở rộng kiến thức, giúp con người tiếp thu những kiến thức vượt ra ngoài cuộc sống hàng ngày.

Nhà giáo dục Xô-viết Sukhomlinsky nói: "Một đứa trẻ không đọc sách là một học sinh tiềm năng có thành tích kém." Đây là kết luận quan trọng mà ông đã rút ra sau nhiều năm nghiên cứu và quan sát tại tuyến đầu giảng dạy.

Đọc sách không chỉ có thể bồi dưỡng trí tuệ mà còn có thể bồi dưỡng phẩm chất của trẻ. Bất kỳ cuốn sách hay nào đều chứa đựng tình cảm chân thiện mỹ, với hệ giá trị cốt lõi tích cực. Những điều này sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến trẻ.

Một đứa trẻ trải qua cuộc sống phong phú từ việc đọc sách, lắng nghe trí tuệ của nhiều người, chia sẻ những thành quả suy nghĩ, tư tưởng của trẻ sẽ trưởng thành hơn, cảnh giới cuộc đời sẽ đẹp đẽ hơn.

Nhiều vấn đề đạo đức và ý thức, về bản chất, có thể được coi là vấn đề trí tuệ: Có trí tuệ mới có khả năng suy nghĩ và phản tỉnh. Từ đó, ta có thể thấy công dụng thứ ba của việc đọc sách – chữa lành những vết thương tâm lý.

Nói chung, mọi người ít nhiều đều mang theo những tổn thương tâm lý từ thời thơ ấu, chỉ là mức độ nặng nhẹ khác nhau.

Cha mẹ và thầy cô có thể vô tình làm tổn thương chúng ta, cuộc sống và số phận cũng có thể không công bằng với chúng ta. Có người vượt qua được những tổn thương này, có người lại sống trong đau khổ suốt đời.

Một người từ nhỏ đã xây dựng được niềm yêu thích đọc sách, sẽ có khả năng tự chữa lành tốt hơn. Điều này cũng dựa trên nền tảng tốt về trí tuệ và tâm lý mà việc đọc sách mang lại.

Tất nhiên, chức năng của việc đọc không thể mạnh mẽ đến mức giải quyết được tất cả các vấn đề giáo dục. Phá bỏ một ngôi nhà có thể chỉ cần một cái búa, nhưng để xây dựng một ngôi nhà cần sử dụng nhiều công cụ và phương tiện. Giáo dục trẻ cũng vậy, đọc sách rất quan trọng, nhưng cần có các yếu tố khác phối hợp.

Món quà thứ hai: Tự do

Trao cho trẻ quyền lựa chọn, quyền thử nghiệm và quyền phạm sai lầm. Những người hoài nghi thường hiểu tự do là "tự do phóng túng" hoặc "không có kỷ luật". Điều này cho thấy chúng ta vẫn còn ở một giai đoạn hiểu biết non nớt về tự do.

Trao cho trẻ sự tự do không phải là buông lỏng không quản lý, mà có nghĩa là bạn cần trao cho trẻ "ba quyền": Quyền lựa chọn, quyền thử nghiệm và quyền phạm sai lầm.

Sợ con mắc sai lầm, luôn muốn con làm mọi việc theo ý mình, khi con thất bại thì chỉ trích nặng nề – những bậc cha mẹ như vậy là cha mẹ chuyên quyền, họ càng "quan tâm và cống hiến" cho con nhiều bao nhiêu, thì họ càng tước đoạt quyền tự do ý chí của con bấy nhiêu.

Tự do và tôn trọng là hai mặt của một đồng xu, cả xã hội đang nói về việc "tôn trọng trẻ em", nhưng trong quan niệm về "tự do" lại có lỗ hổng, khiến cho sự tôn trọng trở thành lời nói suông.

Nhà triết học Erich Fromm nói: "Nếu không có sự tôn trọng, tình yêu rất dễ sa đọa thành sự thống trị và sở hữu". Một đứa trẻ bị kiểm soát quá nhiều sẽ mất đi cơ hội khám phá và hiểu biết thế giới, và từ đó cũng mất đi sự tự tin trong việc tự nhận thức và điều chỉnh bản thân.

Con người, trước hết là một cá thể tự do, thì mới có thể trở thành một cá thể tự giác. Tự do không đồng nghĩa với buông thả, mà là khả năng lựa chọn và phán đoán. Những đứa trẻ thực sự hạnh phúc là những đứa trẻ thực sự có tự do, chúng hiểu rõ ranh giới của hành vi nằm ở đâu.

Còn một đứa trẻ vô kỷ luật, hành vi của nó chỉ là sự buông thả, không phải tự do. Buông thả là hậu quả của sự kìm nén, là sự thất bại của chức năng lựa chọn. Đứa trẻ như vậy nội tâm yếu đuối, vì nó đã mất đi khả năng kiểm soát bản thân.

Liệu cha mẹ có thể trao cho con sự tự do hay không là một bài kiểm tra về khả năng bày tỏ tình yêu thương một cách có cân nhắc và giáo dục con một cách chất lượng.

Người lớn chỉ khi giải phóng tâm lý của chính mình trước, hiểu được giá trị của tự do ý chí trong giáo dục, thì mới có thể trao cho con "tự do" – một món quà vô giá.

Món quà thứ ba: Làm gương

Hành động của cha mẹ thuyết phục hơn lời nói. Nhiều phụ huynh hỏi rằng tại sao con mình khi chơi với bạn bè lại hay đánh bạn, giảng đạo lý không có tác dụng, đánh đòn cũng không ăn thua. Có người còn hỏi, làm sao để sửa thói quen nóng nảy của con?

Thực ra, những phụ huynh này chỉ nhìn thấy khuyết điểm của con, mà không nhìn thấy chính họ đã làm gương xấu cho con khi dễ dàng đánh người và hay cáu gắt. Những gì cha mẹ dạy con qua hành động nhiều hơn rất nhiều so với lời nói.

Nhà tư tưởng Rousseau từng nói rằng, ba phương pháp giáo dục vô ích nhất trên đời là: giảng đạo lý, nổi giận và cố tình gây xúc động. Điều đáng nói là, đây lại chính là những phương pháp mà nhiều bậc phụ huynh và giáo viên hiện nay ưa chuộng sử dụng nhất.

Người xưa nói rất hay: "Ngôn truyền bất như thân giáo" (Dạy bằng lời không bằng dạy bằng hành động), câu này không ai không biết, nhưng có bao nhiêu người thực sự lấy đó làm gương và thực hành?

Những bậc cha mẹ sống trong hư vinh không thể dạy con sự chân thực, những giáo viên hẹp hòi cũng không thể dạy học sinh sự bao dung. Việc làm gương cho con cái không chỉ là cách bạn thể hiện trước người ngoài, mà quan trọng hơn là cách bạn cư xử khi ở bên con – đây là giáo trình trực quan và hiệu quả nhất, những gì bạn dạy con đều nằm trong đó.

Cha mẹ và con cái là mối quan hệ thân thiết nhất trong cuộc đời. Hiện nay, hầu hết mọi người đều đồng ý rằng: Trao cho con một nền giáo dục tốt chính là trao cho con tài sản đáng tin cậy nhất. Nhưng "giáo dục" mà cha mẹ trao cho con thực chất là gì, lại có sự khác biệt lớn giữa các bậc cha mẹ.

Sự khác biệt này chủ yếu không nằm ở quan điểm, thân phận, địa vị hay trình độ văn hóa, mà ở phương pháp giáo dục. Những điều này sẽ quyết định liệu bạn trao cho con chiếc bát bạc, xe ngựa vàng hay cung tên tốt.

Dù sống ở thành phố hay nông thôn, dù giàu hay nghèo, dù là quan chức hay dân thường, bạn đều có thể trao cho con mình nền giáo dục tốt nhất – nuôi dưỡng niềm yêu thích đọc sách, cho con không gian tự do để trưởng thành, và làm gương tốt cho con – đó là những tài sản mà mỗi bậc cha mẹ đều có khả năng trao tặng cho con, cũng là món quà đẹp nhất mà con có thể nhận được trong cuộc đời.