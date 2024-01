3 thợ lặn mất tích sau tiếng nổ lớn

Chiều 17-1, một lãnh đạo của UBND huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau cho biết công an huyện và ngành chức năng xã Tân Ân Tây đã tìm kiếm xung quanh nhưng chưa phát hiện 3 thợ lặn mất tích sau tiếng nổ tại sông Cửa Lớn.

Trên nhánh cây mắm có một số bộ phận nghi của cơ thể người

"Người nhà những thợ lặn trên đã đến hiện trường nhưng để đảm bảo an toàn nên chúng tôi không cho họ xuống mò tìm, chờ Công an tỉnh Cà Mau cử lực lượng xuống hỗ trợ. Đến giờ, vẫn chưa xác định được nguyên nhân vụ nổ có phải là do sự cố bình dưỡng khí ôxy hay một nguyên nhân khác" – lãnh đạo huyện Ngọc Hiển thông tin thêm.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, N.N.T. (SN 1982) cùng T.V.N. (SN 1991) và N.C.H. (SN 2008) - cùng ngụ huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau - điều khiển vỏ lãi đến sông Cửa Lớn lặn tìm phế liệu.

Khoảng 9 giờ 30 phút, người dân nghe tiếng nổ lớn phát ra tại khu vực trên nhưng không thấy các thợ lặn đâu nên trình báo cơ quan chức năng.

Theo lời người dân, tại hiện trường phát hiện một chiếc vỏ lãi bị đứt làm đôi và trên nhánh cây mắm có một số bộ phận nghi là của cơ thể người.