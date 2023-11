3 ông bà cháu tại Hàn Quốc thiệt mạng thương tâm khi ngủ trong lều, dấu vết hiện trường chỉ ra nguyên nhân đau lòng

Theo truyền thông Hàn Quốc, vụ việc đau lòng diễn ra vào trưa ngày 12/11 tại huyện Yeongdong, tỉnh Bắc Chungcheong. Ông A (63 tuổi) cùng vợ (58 tuổi) và cháu trai (5 tuổi) đến địa điểm này thuê lều cắm trại qua đêm. Tuy nhiên khi đến giờ thu dọn, căn lều này lại không có động tĩnh gì.

Người dân kiểm tra thì phát hiện 3 người đang nằm bất động. Cả ba đều đã tử vong trước khi nhân viên y tế kịp có mặt.

3 ông bà cháu tại Hàn Quốc thiệt mạng trong lều cắm trại vào ngày 12/11

Trong quá trình điều tra vụ việc, cảnh sát phát hiện căn lều có dấu hiệu của việc đốt than củi sưởi ấm và bị đóng kín vào thời điểm phát hiện. Bên cạnh đó, các điều tra viên bước đầu cũng loại trừ nguyên nhân tự tử. Những dấu vết tại hiện trường chỉ ra nguyên nhân đau lòng của vụ việc - đó là do ngộ độc khí CO.

"Chúng tôi tin rằng nguyên nhân của vụ việc là do ngộ độc khí CO. Chúng tôi sẽ yêu cầu khám nghiệm tử thi để xác định chính xác nguyên nhân", phát ngôn viên của sở cảnh sát cho hay.

Trước đó, một sự việc tương tự cũng xảy ra tại tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Một cặp vợ chồng khoảng 50 tuổi cũng qua đời trong lều cắm trại. Nguyên nhân ban đầu được xác định do ngộ độc khí CO.