3 ngành học được dự đoán dẫn đầu xu thế trong năm 2024

Và hiện nay, có nhiều lựa chọn hơn về ngành nghề. Tuy nhiên, có những ngành đòi hỏi yêu cầu cao để đáp ứng nhu cầu của xã hội. Dưới đây là ba ngành học được dự đoán dẫn đầu trong năm 2024, thí sinh và phụ huynh học sinh có thể tham khảo để cân đối trong lựa chọn ngành nghề phù hợp cho con em mình.

1. Ngành An toàn thông tin

An toàn thông tin là ngành học cung cấp kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực an toàn mạng máy tính, những chuyên gia An toàn thông tin sẽ bảo vệ thông tin khỏi các nguy cơ truy cập, sử dụng, phát tán, sửa đổi và phá hoại thông tin bất hợp pháp.

Sinh viên Học viện Kỹ thuật mật mã giành giải Nhất cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2023

Hiện mức lương trung bình của nhân viên IT dao động 5 – 8 triệu đồng với những người mới, chưa có kinh nghiệm. Riêng nhân sự có kinh nghiệm sẽ nhận về mức lương từ 15 – 30 triệu đồng. Đặc biệt, với những nhân viên làm việc ở nước ngoài, mức lương nhận về có thể lên đến 2 – 5 nghìn USD/tháng.

2. Ngành Công nghệ thông tin

Ngành học "Vàng" trong thời đại số – Với tốc độ phát triển như vũ bão của công nghệ trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ thông tin được xếp vào danh sách các ngành học thu hút nhiều bạn trẻ Gen Z lựa chọn theo đuổi.

Tại Việt Nam đang có hơn 100 trường đại học đào tạo ngành công nghệ thông tin. Mỗi năm, các trường cung cấp khoảng 50.000 kỹ sư, trong khi dự kiến thị trường đang thiếu 190.000 nhân lực cho lĩnh vực công nghệ thông tin. Vì thế, nhiều chuyên gia dự báo, ngành này vẫn sẽ "khát" nhân lực trong thời gian tới.

3. Ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông

Trong vài năm gần đây, xu hướng dịch chuyển sản xuất điện tử - máy tính từ các nước như Philippines, Myanmar… về Việt Nam ngày càng rõ rệt. Thêm vào đó, không ít công ty mới được mở ở Việt Nam khiến việc cạnh tranh trong tuyển dụng nhân tài cũng ngày càng khốc liệt.

Kỹ thuật điện tử – viễn thông là ngành học hấp dẫn nhưng cũng đòi hỏi những tố chất nhất định. Bên cạnh niềm yêu thích với công nghệ, điện tử, bạn sẽ rất phù hợp với ngành này nếu có các tố chất sau:

• Tư duy logic: Khả năng này giúp bạn nắm bắt, xử lý và chọn lọc thông tin nhanh chóng, mạch lạc cũng như nắm được cách vận hành các hệ thống kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi độ chính xác cao.

• Cẩn thận, kiên trì: Công việc của ngành kỹ thuật đề cao tính chính xác trong từng chi tiết. Bạn cần phải miệt mài làm việc, đôi khi thử và sai rất nhiều lần trước khi tìm ra giải pháp tối ưu. Nếu hấp tấp và nóng vội, rất khó để theo đuổi ngành học này.

• Khả năng tự học: Kiến thức học tập ở trường chỉ mới là nền tảng cơ bản. Công nghệ thay đổi và phát triển liên tục, do đó, bạn phải có khả năng tự học tốt để trau dồi kiến thức, bắt nhịp với thế giới.

• Tư duy sáng tạo: Kỹ thuật không phải là ngành học khô khan, lặp đi lặp lại. Bạn sẽ cần khả năng sáng tạo để nghiên cứu, phát triển kỹ thuật mới cũng như tìm kiếm giải pháp tối ưu.

Học viện Kỹ thuật mật mã là trường đại học uy tín đào tạo các ngành An toàn thông tin, ngành Công nghệ thông tin và ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông, sinh viên sẽ được đào tạo các kiến thức và kỹ năng từ cốt lõi đến chuyên sâu để tác nghiệp trong lĩnh vực tương ứng với chuyên ngành được đào tạo. Bên cạnh kiến thức chuyên ngành, sinh viên còn được trang bị thêm các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, thể chất… bên cạnh những kỹ năng chuyên môn để phát triển cá nhân một cách toàn diện nhất.

Năm 2024, Học viện Kỹ thuật mật mã tuyển sinh:

- Cơ sở Hà Nội

280 chỉ tiêu ngành An toàn thông tin – mã ngành xét tuyển 7480202KMA

140 chỉ tiêu ngành Công nghệ thông tin- mã ngành xét tuyển 7480201KMA

140 chỉ tiêu ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông - mã ngành xét tuyển 7520207

- Cơ sở TP. Hồ Chí Minh

80 chỉ tiêu ngành An toàn thông tin- mã ngành xét tuyển 7480202KMP

Hình thức tuyển sinh: Sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức để xét tuyển;

- Tổ hợp môn xét tuyển: D90; A00; A01;

- Ngoài điểm ưu tiên theo quy chế tuyển sinh hiện hành, Học viện cộng thêm điểm ưu tiên với thí sinh (sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia để xét tuyển) có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (còn giá trị sử dụng tính đến ngày xét tuyển), theo 3 mức ưu tiên như sau:

Chứng chỉ IELTS từ 5.5 - 6.0 hoặc TOEIC từ 650 đến dưới 750 hoặc TOEFL iBT từ 65 đến dưới 80 : 1,5 điểm; Chứng chỉ IELTS từ 6.5 - 7.0 hoặc TOEIC từ 750 đến dưới 850 hoặc TOEFL iBT từ 80 đến dưới 95: 2,0 điểm; Chứng chỉ IELTS từ 7.5 trở lên hoặc TOEIC từ 850 trở lên hoặc TOEFL iBT từ 95 trở lên: 2,5 điểm.

