3 món quà "hiểu nàng", tiếp tay chàng trở thành người đàn ông tinh tế

Bật mí 3 món quà "hiểu nàng" thay chàng chăm sóc cho nàng mỗi ngày

Chắc hẳn chàng nào cũng đã trải qua 101 tình huống "chờ em một chút" của nàng hay đôi khi cảm thấy lo lắng khi nàng bước vào nhà tắm, bởi mỗi lần nàng đi vào phải hàng tiếng đồng hồ mới thấy ra. "Nàng đã làm gì trong nhà tắm mà lâu đến thế?", nỗi niềm chung của các anh.

Đơn giản vì nàng quá mải mê hòa mình vào những thú vui riêng của bản thân mà không màng đến thời gian lẫn ngoài kia đang có người ngóng trông dài cổ. Với nàng, chuyện đi tắm không chỉ là làm sạch đơn thuần mà họ có thể dùng "phép thuật winx" để biến phòng tắm trở thành một tiệm spa cho riêng mình với mùi hương yêu thích cùng tỉ tỉ bước chăm da, chăm tóc đến chăm sóc tâm hồn.

Chuyện tắm lâu đã ăn sâu vào tiềm thức của phái nữ bởi nó vốn là bản chất mà tạo hóa đã cài đặt vào hệ thống vận hành cuộc sống của nàng. Thay vì mãi thắc mắc, chàng sẽ ghi điểm tuyệt đối và trở thành người đàn ông tinh tế khi tặng những món quà đúng ý, lại cưng chiều sở thích của nàng.

Gợi ý cho chàng 3 món quà "hiểu nàng" đảm bảo sẽ chiếm trọn trái tim nàng!

1. Sữa tắm nước hoa ON: THE BODY - Classic Pink

Bởi luôn quan tâm vẻ bề ngoài và mùi hương trên cơ thể, các nàng rất kỹ lưỡng trong việc lựa chọn các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp. Ngoài đáp ứng đủ các tiêu chí về công năng, mùi hương của sản phẩm là yếu tố quan trọng tiếp theo được nàng ưu tiên sử dụng. Vì vậy, sữa tắm nước hoa là món đồ "góp mặt" trong hầu hết phòng tắm của các cô gái.

Lấy nguồn cảm hứng từ nước hoa với hương thơm thanh tao, Viện nghiên cứu Sent Berry – LG Household & Health care của Hàn Quốc đã sáng chế ra bộ sưu tập Sữa tắm hương nước hoa ON: THE BODY, gửi gắm vẻ đẹp và hương thơm từ thiên nhiên góp phần tạo nên chất riêng của nàng.

Sữa tắm nước hoa ON: THE BODY là sản phẩm của công ty LG VINA COSMETICS - Ông lớn trong ngành hàng sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp và trực thuộc Tập đoàn LG danh tiếng bậc nhất Hàn Quốc. ON:THE BODY "cưa đổ" trái tim nàng bởi sở hữu 3 tầng hương độc đáo cùng khả năng lưu hương bền lâu như một sản phẩm nước hoa chuyên nghiệp.

Phiên bản có mùi hương được các nàng yêu thích nhất của ON:THE BODY phải kể đến là Classic Pink với khả năng duy trì độ ẩm tốt cho da mịn màng cùng 3 tầng hương tinh tế: Hương đầu tươi mát của cam và hoa bưởi - Hương giữa ngọt ngào từ hoa peony (mẫu đơn) - Hương cuối trầm ấm, thư giãn từ hoa vani và gỗ đàn hương.

Sữa tắm nước hoa ON: THE BODY - Classic Pink

2. Nến thơm

Hương thơm thoang thoảng và ánh sáng lung linh của nến thơm giúp nàng dễ dàng tìm được cảm giác bình yên, tinh thần được thoải mái và thư giãn trong không gian phòng tắm ấm áp và dễ chịu. Nến thơm cũng được biết tới bởi công dụng hữu ích đối với sức khỏe, thắp nến khi ngủ sẽ giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Nàng còn có thể sử dụng chúng để giấc ngủ được ngon và sâu hơn.

Một số hương nến thơm được các nàng ưa chuộng, chàng có thể tham khảo:

- Mùi hương ngọt ngào của nhóm hương hoa.

- Mùi hương tươi mát từ nhóm trái cây.

- Mùi hương ấm cúng từ nhóm gỗ, thảo mộc.

Dựa trên sở thích cá nhân về mùi hương, chàng lựa đúng hương thơm mà nàng yêu thích, sẽ giúp chàng ghi dấu ấn đậm sâu trong lòng của nàng.

Một món quà mang "hiệu quả kép" luôn làm xiêu lòng phái nữ, kể cả những cô nàng khó tính nhất

3. Muối hồng Himalaya

Muối hồng Himalaya hiện đang là một trong những món "bảo bối" làm đẹp từ thiên nhiên được các nàng ưa chuộng.

Các khoáng chất chứa trong muối hồng Himalaya tinh khiết giúp loại bỏ tế bào chết trên da và làm sạch da vô cùng hiệu quả, giúp cho làn da của nàng ẩm mượt và mịn màng hơn. Nhờ đó mà các sản phẩm dưỡng thể cũng dễ dàng thẩm thấu vào da nên các nàng "mê mẩn" với muối hồng là vậy.

Bật mí cho chàng, phòng tắm và muối khoáng là "combo" tuyệt vời của nàng vào cuối ngày, bởi chúng vừa giúp tâm trí được thư giãn vừa giúp cho làn da như được chăm sóc chuyên sâu tại spa. Vậy nên, nàng sẽ rất bất ngờ khi nhận được món quà này từ chàng!

Muối hồng Himalaya "bảo bối" làm đẹp từ thiên nhiên được các nàng ưa chuộng

Con gái khó hiểu là thế nhưng nếu chàng chịu khó quan sát và để ý một chút lại thấy nàng vô cùng dễ chiều. Đừng ngại bày tỏ sự yêu thương với người phụ nữ của mình bằng hành động hay thông qua những món quà tuy nhỏ nhưng lại giúp chàng trở nên vô cùng tinh tế trong mắt nàng đó!