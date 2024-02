3 món đồ có thể chốt đơn ngay hôm nay để đón Tết đủ đầy mà vẫn "nhẹ ví"

Bên cạnh việc hoàn tất 1001 "deadline" trước thềm năm mới, hãy tranh thủ lên Shopee để chuẩn bị một cái Tết thật tươm tất và tiết kiệm cho cả gia đình tại sự kiện "2.2 Tết Sale - Cơ hội cuối" bạn nhé. Chỉ cần dạo quanh một vòng quanh Shopee, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy vô vàn deal Shopee Live dưới 99.000 đồng, ưu đãi miễn hết phí ship, voucher lì xì "hào phóng" đến 2.2 triệu đồng! "Bữa tiệc" sale cuối cùng trong năm đã sẵn sàng, nhanh tay "khai tiệc" ngay hôm nay!



Trước khi các siêu ưu đãi tại sự kiện "2.2 Tết Sale - Cơ hội cuối" kết thúc, hãy đặt lịch lên Shopee Live từ nay đến hết ngày 2.2 để đón Tết thật hoành tráng nhưng vẫn thật tiết kiệm cùng Shopee bạn nhé!

Sắm quần áo mới, khai mở vận may

Theo quan niệm dân gian, việc mua sắm quần áo chính là một cách để khai mở vận may trong năm mới. Vì vậy, hội chị em hãy mạnh dạn mở hầu bao rinh về bộ áo dài thêu hoa nổi chất liệu tơ mềm mại dưới đây để sở hữu một "visual" đúng chuẩn nàng thơ mùa Tết này nhé. Hoặc nếu là nam giới, bạn có thể nghía qua chiếc áo khoác dạ cao cấp với đường may tỉ mỉ, độ hoàn thiện cao đến từ thương hiệu Roway. Item này vừa có khả năng giữ ấm cực tốt, vừa cộng thêm 10 điểm thanh lịch và nam tính cho đấng mày râu khi diện lên mình.

Để làm mới bản thân và giúp diện mạo thêm rạng rỡ đầu năm, nàng hãy "chốt đơn" ngay set áo dài thêu hoa dịu dàng được giảm đến 46% hoặc chàng "rinh" ngay chiếc áo khoác dạ nam tính giảm sâu đến 41% trên Shopee bạn nhé!

Tân trang nhà cửa, rước lộc vào nhà

Có thể nói, trang hoàng nhà cửa và sắm sửa đồ dùng mới là cách mà nhiều gia đình lựa chọn để đón chào và thu hút tài lộc dịp đầu năm. Trong đó, cắm một bình đào đông đỏ rực phối cùng với hoa vải, lá ánh kim sẽ góp phần mang lại sắc xuân và sức sống cho ngôi nhà của bạn mùa Tết này. Hoặc nếu là một người thuộc hệ DIY (Do it yourself), bạn có thể sắm ngay set nguyên liệu làm Mẹt hoa trang trí Tết treo cửa để tha hồ sáng tạo nhiều kiểu đẹp mắt, tạo nên điểm nhấn ấn tượng và sự ấm cúng cho không gian sống của mình.

Sắm ngay các vật phẩm trang trí như cành đào đông đỏ với giá từ 10.000 đồng, mẹt hoa trang trí giảm đến 44% để "hô biến" không gian sống trở nên đầy mới mẻ và hứng khởi mùa Tết này bạn nhé!

Sắm đồ gia dụng, bếp núc nhàn tênh

Để chuẩn bị những bữa tiệc tất niên thật tươm tất cho gia đình nhưng lại không tốn quá nhiều thời gian, hãy sắm ngay những món đồ da dụng hữu ích đang được giảm "kịch sàn" bên dưới. Với chiếc lò nướng chân không điện tử Lock&Lock dung tích đến 10 lít cùng công nghệ không khí lốc xoáy hiện đại, bạn sẽ tha hồ đổi mới thực đơn cho gia đình mùa Tết này. Hoặc nếu thuộc "team" mê lẩu thì chiếc bếp lẩu nướng điện Smartchoice chất liệu PP cách nhiệt tốt, khay nướng chống dính cao cấp và đế tản nhiệt hiệu quả, chính là item lý tưởng dành cho bạn.

Hai sản phẩm được xem là "cứu cánh" cho việc bếp núc đang được giảm đến 55% và 36% trên sàn Cam. Chốt đơn ngay sản phẩm, tiệc tùng thả ga không lo vất vả mùa Tết này bạn nhé!

Thông tin ưu đãi:

Rộn ràng chốt đơn tại Shopee 2.2 Tết Sale, người dùng ví ShopeePay nhận được voucher miễn phí vận chuyển, ưu đãi mua vé xe khách giảm đến 50.000 đồng và đừng quên nhập mã SPPLOTT2, SPPGLXT2 khi đặt vé xem phim tại website của Lotte Cinema và Galaxy Cinema. Ngoài ra, đừng quên nhập mã SPPTETSALE22 được giảm 30.000 đồng cho đơn 100.000 đồng. Xem thêm ưu đãi ShopeePay tại: https://shopee.vn/m/shopeepay.

Ngoài ra, chủ thẻ Sacombank được giảm 100.000 đồng cho đơn từ 1 triệu đồng vào mỗi thứ 6, 7; bTaskee giảm 60.000 đồng cho dịch vụ tổng vệ sinh. Chi tiết: https://shopee.vn/m/uu-dai-doi-tac

Bên cạnh đó, từ nay đến hết ngày 7.2, đoàn viên công đoàn có thể tận hưởng nhiều ưu đãi độc quyền từ chương trình "Chợ Tết Công đoàn năm 2024" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hợp tác triển khai cùng Shopee. Cụ thể, hơn 200.000 đoàn viên xuất sắc hoặc có hoàn cảnh khó khăn sẽ nhận được các mã giảm giá từ 40.000 đồng, 50.00 đồng và mã freeship từ 35.000 đồng đến 300.000 đồng (tùy trường hợp), cùng nhiều quà tặng và ưu đãi giảm đến 50% khi mua sắm tại: https://shopee.vn/m/cho-tet-cong-doan-2024.

(*) Shopee ưu đãi giảm đến 90% hưởng ứng chương trình Khuyến mại Tập trung 30 ngày ngay trước Tết Nguyên Đán 2024 (11.1.2024 - 12.2.2024).