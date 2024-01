3 mẹ bầu Vbiz đọ sắc cùng 1 khung hình: Lan Phương tươi tắn, Phương Oanh và Thu Quỳnh có điểm chung

Mới đây, 3 diễn viên truyền hình Lan Phương - Phương Oanh và Thu Quỳnh cùng xuất hiện trong một buổi tiệc thân mật cuối năm. Nhân dịp gặp gỡ này, hội mẹ bầu hot Vbiz đã có cuộc đọ sắc nét căng trong một khung hình. Dù đều đang trong giai đoạn giữa thai kỳ nhưng Lan Phương, Phương Oanh và Thu Quỳnh đều rất rạng rỡ và tươi tắn.

Diễn viên Lan Phương diện chiếc đầm màu hồng nổi bật, khoe nhan sắc thăng hạng và bụng "vượt mặt" ở tháng thứ 7 của thai kỳ. Không chỉ cùng diện váy body khoe đường cong thiêng liêng, Thu Quỳnh và Phương Oanh còn có 1 điểm chung là đều đang ở giai đoạn tháng thứ 6 của thai kỳ. Do bà xã Shark Bình mang thai đôi nên vòng 2 có phần tròn trịa hơn so với diễn viên Thu Quỳnh. Nhiều đồng nghiệp, sao Việt liên tục để lại những lời khen và nhan sắc mặn mà của các mẹ bầu và hào hứng chờ đợi hội nhóc tỳ chào đời.

Hồi tháng 11/2023, diễn viên Thu Quỳnh bất ngờ thông báo lên chức mẹ bỉm lần 2: "Luật hấp dẫn là có thật chúng mình ạ! Khi anh Be (con trai Thu Quỳnh - pv) kiên trì gửi tín hiệu muốn có em lên vũ trụ thì đến một ngày vô cùng đẹp trời, vũ trụ đã trả lời Be đầy ngọt ngào. Thật tuyệt! Chào mừng em bé bỏng đã đến gia đình mình. Chúc Be của mẹ sẽ là một người anh thật ngầu".

Phương Oanh từng thông báo sẽ tổ chức lễ cưới trong tháng 11/2023 nhưng phải tạm hoãn vì bị nghén nặng do mang thai song sinh. Nữ diễn viên xác nhận thực hiện phương pháp thụ tinh ống nghiệm con đầu lòng. Sau giai đoạn mệt mỏi, Phương Oanh tập tành làm vlog nấu ăn, chăm sóc gia đình và nhận về nhiều phản ứng tích cực từ cộng đồng mạng.

Lan Phương mang bầu lần 2 khi đang tham gia một dự án phim truyền hình. Thời gian đầu cô giấu tin vui để hoàn thành vai diễn nhưng sau đó sức khoẻ bị ảnh hưởng do ốm nghén. Nữ diễn viên chia sẻ: "Lần có thai thứ 2 này Phương ốm nghén rất nặng, hơn hồi có thai Lina nhiều lần. Lúc mới biết có thai, Phương chưa nói với đoàn, chỉ cố gắng chịu đựng cơn ốm nghén. Cơ thể mệt mỏi, đau nhức lắm, lịch làm việc dày nên cơ thể lúc nào cũng phải gồng lên để chống đỡ nên tình trạng đau vai gáy mỗi ngày một nặng. Vì quá mệt nên thời gian đó Phương rất ít nói chuyện với đoàn, quay xong cảnh là ngồi im, gần như không nhúc nhích hoặc chỉ nằm yên trên ghế, để có thể có sức diễn tiếp".