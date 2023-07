3 mẫu xe máy điện đình đám đang được giới trẻ yêu thích năm 2023

Hơn nữa, xu hướng sử dụng xe điện đang dần thay thế xe xăng hướng tới sống xanh, sử dụng năng lượng xanh đang ngày càng được GEN Z ưa chuộng để bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, để tìm được mẫu xe điện nổi bật, phù hợp là điều không hề dễ dàng.

Bài viết dưới đây sẽ gợi ý cho các bạn trẻ về 3 chiếc xe máy điện của thương hiệu BEFORE ALL dành riêng cho giới trẻ năm 2023.

1. Siêu phẩm dẫn đầu xu hướng – Latina V

Sở hữu dáng vẻ tinh tế vượt thời gian, xe máy điện Latina V chắc chắn không làm các bạn trẻ thất vọng bởi kiểu dáng thanh lịch sang chảnh. Đây chính là chiếc xe máy điện trong truyền thuyết, có thể cân được mọi phong cách: từ "bánh bèo, nàng thơ" đến "năng động, cá tính".

Thông số kỹ thuật ấn tượng của Latina V

Đặc biệt, ngay từ khi ra mắt thị trường xe điện tại Việt Nam, Latina V đã lọt top best seller, với doanh số bán chạy nhất tại Before All. Động cơ vận hành mạnh mẽ, tối ưu, cho xe đi được quãng đường 100km trong 1 lần sạc với điều kiện tiêu chuẩn không thua kém bất kì chiếc xe máy xăng nào.

Latina V khiến cô bạn San San trở thành tâm điểm mọi ánh nhìn

Đường nét xe thiết kế tinh xảo đến từng chi tiết kết hợp với những tiện ích hiện đại như:

- Chức năng tự động khóa cứng bánh xe khi không sử dụng trong khoảng từ 5-10 phút, giúp tăng khả năng chống trộm.

- Bộ khóa smartkey điều khiển từ xa.

- 3 chế độ lái riêng biệt (tiết kiệm, trung bình, sport) linh hoạt di chuyển trên mọi địa hình.

- Dual shock 2 giảm xóc giúp xe cân đối hơn, đảm bảo an toàn khi di chuyển qua đường dốc, gồ ghề.

- Cốp xe được trang bị đèn led siêu sáng giúp bạn thoải mái tìm đồ trong đêm tối mà không cần dùng đến flash điện thoại.

2. Nổi bật trên từng con phố cùng Napoli 2.0

Thanh xuân rực rỡ cùng xe máy điện Napoli 2.0, Đây là dòng xe máy điện được Gen Z yêu thích với thiết kế tinh tế, sang trọng mang phong cách hiện đại theo chuẩn Châu Âu. Trên mỗi cung đường, dù bạn là ai với nét cá tính nào thì mỗi khi xuống phố cùng "em xế" này cũng sẽ toát lên vẻ thanh lịch, hợp thời.

Thông số kỹ thuật ấn tượng của Napoli 2.0

- Khoác lên mình nhiều màu sắc rực rỡ với bảng màu phong phú, hot trend cùng lớp sơn chất lượng cao giữ cho xe luôn bền đẹp.

Hotgirl Gen Z cá tính, thời thượng trên phố với Napoli 2.0

- Khung xe chắc chắn, từ thép cao cấp không gỉ giúp xe chịu được tải trọng lớn, lên tới 200kg. Càng xe đúc nguyên khối cứng cáp, cho xe khả năng di chuyển êm ái.

- Hệ thống đèn pha Led hiện đại, chiếu sáng hoàn hảo trong mọi điều kiện kể cả không gian tối.

- Ngoài ra, Napoli 2.0 còn chinh phục các bạn trẻ với các chi tiết ấn tượng như: Không gian cốp chứa đồ lý tưởng; Màn hình điện tử sắc nét, bắt mắt; Nút cứu trợ khi gặp sự cố.

3. Xmen V10 – Bật tung sức trẻ

Gây ấn tượng dáng vẻ high fashion, cá tính và khỏe khoắn, Xmen V10 nhanh chóng thu hút và gây ấn tượng với giới trẻ gen Z. Toàn thân xe là khối vững chắc, đường nét dứt khoát, ấn tượng. Bên cạnh đó, Xmen V10 còn được biết đến với nhiều ưu điểm nổi bật:

Thông số kỹ thuật ấn tượng của Xmen V10

- Động cơ chống nước đạt chỉ số IP67, hoạt động ổn định ngay cả khi ngập nước 50mm trong 30 phút. Nhờ vậy, xe có thể thoải mái đi dưới trời mưa lớn, bất chấp mọi điều kiện thời tiết.

- Giắc cắm được làm bằng nhựa cao cấp chống nước hạn chế tối đa vấn đề chập điện. Gioăng giảm xóc chống nước tránh hiện tượng rỉ sét. Phớt 2 môi chống nước bảo vệ tuyệt đối động cơ khỏi hiện tượng hỏng. Chính khả năng chống nước này là điểm ưu việt của xe điện so với xe máy xăng thông thường.

Xmen V10 luôn được các bạn học sinh – sinh viên lựa chọn

- Phanh đĩa trước - sau cũng giúp xe vận hành ổn định, an toàn. Kể cả khi gặp tình huống cần phải phanh gấp.

- Nút cứu trợ khi gặp sự cố. Nếu hỏng tay ga ấn nút xe sẽ di chuyển, nếu hỏng mắt động cơ nhấn nút 1 cái rồi ga bình thường xe sẽ di chuyển được 20km/h. Mang đến các trải nghiệm vận hành tiện lợi.

Trên đây là 3 mẫu xe máy điện thông minh hội tụ đủ các yếu tố từ thiết kế thời thượng, vận hành mạnh mẽ, tối ưu tính năng trên thị trường mà đang được giới trẻ ưa chuộng trong 2023. Before All hi vọng bạn sẽ lựa chọn được chiếc xe phù hợp tới nhu cầu và phong cách của mình.

Chi tiết về sản phẩm xin vui lòng truy cập: https://beforeall.vn/