3 lý do khiến hội mê trải nghiệm nhất định phải đến Phú Quốc dịp cuối năm

Từ âm nhạc bất hủ đỉnh cao thế giới, hàng trăm màn trình diễn sôi động mãn nhãn, ẩm thực hấp dẫn, carnival rực rỡ sắc màu, chuỗi hoạt động giải trí và tương tác cùng công nghệ đến từ tương lai..., tất cả sẽ hoà quyện cùng sắc màu rực rỡ của thiên nhiên đảo ngọc.

1. Hành trình du lịch đa trải nghiệm tại Phú Quốc mùa lễ hội

Với quy mô mang tầm vóc lễ hội âm nhạc quốc tế, 8Wonder Winter Festival là điểm nhấn của chuỗi sự kiện đình đám Wake up Festival, hứa hẹn sẽ đưa du khách đến với "kỳ quan cảm xúc không giới hạn – Infinity Wonder". Sự hiện diện của những sản phẩm du lịch được đầu tư bài bản như 8Wonder hay chuỗi "lễ hội trong lễ hội" Winter WonderFest 2023 - Wake up Festival náo nhiệt ngày đêm từ 9/12 – 7/1/2024 hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm du lịch "sang – xịn – mịn" không khác gì những điểm đến 5 sao quốc tế.

Xuyên suốt mỗi ngày đêm của Wake up Festival, du khách còn có thể tận hưởng một thiên đường giải trí, thể thao, tiệc tùng không ngừng nghỉ với các lễ hội chủ đề Giáng sinh và chủ đề Xanh trên toàn khu như: lễ hội thể thao nước, lễ thắp sáng cây thông Noel, lễ diễu hành Wake up Santa, lễ hội Giáng sinh Eco Wonder Christmas, lễ hội ẩm thực, dạ tiệc năm mới, nhạc hội countdown phong cách miền nhiệt đới dưới sắc màu lung linh đêm pháo hoa…

2. Bùng nổ với màn trình diễn của Maroon 5 ở Phú Quốc United Center

Từ cuối tháng 10, Phú Quốc đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của cộng đồng mạng khi thông tin về siêu nhạc hội 8Wonder Winter Festival được hé lộ. Ngày 16/12 tới đây, Maroon 5 sẽ trình diễn giữa Quảng trường biển Grand World phía bắc đảo ngọc. Với việc bố trí khu vực sân khấu của 8Wonder Winter Festival ngay bên cạnh bờ biển Bãi Dài hoang sơ tuyệt đẹp, ban tổ chức kỳ vọng sẽ khoe trọn vẻ đẹp của Phú Quốc trong mùa đẹp nhất năm không chỉ với du khách mà cả nghệ sĩ quốc tế.

Từ không gian thoáng đãng, du khách có thể ngắm nhìn từng ánh nắng hoàng hôn rực rỡ sẽ nhuộm sắc sân khấu và cảnh vật thơ mộng đặc trưng của biển đảo Phú Quốc. Bầu trời trong vắt điểm sắc những áng mây trắng muốt càng khiến bầu không khí thêm trữ tình… Tất cả hứa hẹn cùng hội tụ, tạo nên một sàn diễn khổng lồ tuyệt đẹp cho siêu nhạc hội 8Wonder Winter Festival.

3. Đa dạng trải nghiệm, di chuyển thuận tiện tại "thành phố không ngủ"

Không chỉ hưởng trọn vẻ đẹp thiên nhiên trên bờ biển Bãi Dài hoang sơ, địa điểm tổ chức 8Wonder Winter Festival nằm ngay trong "thành phố không ngủ" Grand World (Phú Quốc United Center), toạ độ check-in sang chảnh đa dạng phong cách với hàng nghìn phòng khách sạn 5 sao, biệt thự biển, mini hotel, homestay phù hợp với mọi nhu cầu. Với chi phí chỉ từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/người, du khách đã có thể trải nghiệm những căn phòng tiện nghi, hiện đại ngay trên các con phố sầm uất dẫn đến trung tâm sân khấu siêu nhạc hội.

Đặc biệt, từ giữa năm 2023, Phú Quốc United Center chính thức vận hành tuyến xe buýt VinBus miễn phí đưa du khách từ siêu quần thể đến những điểm tham quan nổi tiếng như bãi Ông Lang, Dinh Cậu, chợ Dương Đông… hoặc đưa đón khứ hồi sân bay - Grand World. Với tần suất hoạt động từ 10 – 30 phút mỗi chuyến tuỳ theo khung giờ, từ ngày đến đêm, đây là phương tiện được đông đảo du khách ở đảo ngọc yêu thích lựa chọn nhờ dịch vụ 5 sao, hiện đại và thân thiện môi trường.

Bên cạnh đó, Grand World được mệnh danh là "thành phố siêu trải nghiệm" hội đủ chuỗi sự kiện hội hè, ẩm thực, bar-pub tưng bừng từ ngày sang đêm. Du khách có thể vừa đi vừa thiết kế hành trình khám phá món ngon Phú Quốc: hải sản Hàm Ninh, bún quậy Kiến Xây, từ đặc sản ba miền Việt Nam đến món ngon Á – Âu; check-in The Coffee House, Cafe Trung Nguyên Legend bên dòng kênh Venice. Ngoài ra, du khách cũng có thể hoà mình vào lễ hội Water Walking Dance hay carnival sôi động, chuỗi show thực cảnh đẳng cấp thế giới Once, Tinh hoa Việt Nam, Sắc màu Venice… hay bung xoã năng lượng tại chuỗi Le Pub, Cocochine bar… sôi động xuyên đêm.

Hấp dẫn combo trọn gói xem Maroon 5 - nghỉ dưỡng Vinpearl chỉ từ 4,5 triệu đồng Đến với Phú Quốc mùa này, du khách không chỉ có cơ hội gặp gỡ thần tượng mà còn dễ dàng "săn" combo du lịch trọn gói với chi phí cực hấp dẫn. Cụ thể, combo trọn gói bao gồm vé máy bay khứ hồi linh hoạt Vietjet, vé siêu nhạc hội 8Wonder và kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm có giá chỉ từ 4.500.000đ/ người đang là deal hot hấp dẫn bậc nhất trên website www.vinpearl.com thời gian qua. Với tiện ích đặc biệt đến từ thương hiệu du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam, du khách có thể tự tay thiết kế chuyến đi đến Phú Quốc để "hội ngộ" thần tượng Maroon 5 theo các tuỳ chọn: vé máy bay khứ hồi từ Hà Nội – Phú Quốc hoặc TP. Hồ Chí Minh – Phú Quốc, nghỉ dưỡng tại Vinpearl Phú Quốc theo nhu cầu, vé nhạc hội 8Wonder hạng GA7, 8 hoặc nâng cấp hạng vé cao hơn, tặng kèm vé vào Nhà gấu Teddy Bear. Sau khi thanh toán combo thành công, du khách tiếp tục được cộng dồn mức giảm 50% vé vui chơi VinWonders, Vinpearl Safari ngày 16/12/2023, hay ưu đãi 20% dịch vụ spa, 15% dịch vụ ẩm thực, 33% dịch vụ golf xuyên suốt kỳ nghỉ. Chỉ cần một cú click, Vinpearl sẽ giải quyết toàn bộ mọi lo nghĩ cho kỳ nghỉ "đi đu" cùng Maroon 5. Combo được mở bán trên cả website hoặc app di động MyVinpearl.