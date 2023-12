3 lưu ý về bài trí nhà cửa giúp hóa giải Thái Tuế cho tuổi Sửu, quên điều thứ 2 tài vận hao hụt không phanh

Năm 2024 mang đến hy vọng mới cho mọi người đồng thời cũng xuất hiện không ít thử thách, đặc biệt đối với những tuổi bị Thái Tuế xung chiếu trong năm. Thái Tuế được hiểu là ngôi sao túc trực hàng năm (Thái Tuế tinh quân) mang lại phúc lành hoặc tai họa cho con người. Mỗi năm có một vị Thái Tuế tinh quân khác nhau và cũng ảnh hưởng đến các tuổi khác nhau. Nói cách khác, trong 12 con giáp, mỗi con giáp sẽ có một năm Thái Tuế tương ứng với mình.

Người tuổi Sửu là một trong những con giáp chịu ảnh hưởng của Thái Tuế trong năm 2024, cụ thể là Phá Thái Tuế. Người gặp hạn Phá Thái Tuế trong năm đó cuộc sống thường có biến động và ảnh hưởng trên nhiều phương diện khác nhau.

Chẳng hạn sức khoẻ, tiền bạc, công việc và mối quan hệ. Bởi vậy, muốn một năm gặp Thái Tuế vượt qua được mọi chuyện suôn sẻ, bình an, thậm chí kéo tài lộc về nhà người ta thường tìm cách hóa giải. Một trong những cách hóa giải trực tiếp đó là dựa trên hoà hợp phong thủy tại ngôi nhà mình sống.

Vậy người tuổi Sửu cần lưu ý điều gì nếu như muốn sửa sang hay trang trí nhà cửa trong năm 2024 để tìm lành tránh dữ, mọi việc thuận lợi, hanh thông?

1. Chú ý đến phương vị và vị trí sắp xếp đồ đạc trong nhà

Năm 2024, Thái Tuế ở vị trí hướng Đông Nam, phá Thái Tuế ở hướng Tây Bắc, bởi vậy, khi bài trí nhà cửa nên tránh phá dỡ hay đập bỏ ở khu vực này. Đồng thời, vị trí Đông Nam trong nhà cần giữ sạch sẽ, không được để bẩn, ô uế hay các đồ cũ, đồ vỡ. Cho nên, ngôi nhà hướng Đông Nam hoặc phòng ngủ hướng Đông Nam cần đặc biệt chú ý điều này.

Có thể nói rằng, nơi con người sống gắn liền với vận mệnh của chính họ. Khi bước vào năm 2024 có ảnh hưởng của hạn Thái Tuế, người tuổi Sửu nên chú trọng hơn đến vấn đề phong thủy gia đình. Chú ý hơn đến việc sắp xếp đồ đạc trong nhà xem có hợp lý hay không, chẳng hạn giường có bị đối diện với gương hay không, dưới gầm giường có quá nhiều đồ đạc bừa bộn không.

Đồ đạc trong nhà cần bố trí phù hợp, không nên quá nhiều đồ trong không gian nhỏ và ngược lại.

Các phòng ở trong nhà cần được dọn dẹp sạch sẽ thường xuyên, thông thoáng để dòng khí luân chuyển tốt. Cùng với việc làm sạch môi trường phòng tắm, thông đường ống và thậm chí cả những vết nứt trên tường. Mỗi chi tiết nhỏ đều có thể tác động đến không gian sống và ảnh hưởng trực tiếp đến vận may của gia chủ.

2. Bài trí bằng vật phẩm may mắn

Như đã nói ở trên, trong năm ảnh hưởng của Phá Thái Tuế, ở phương vị Đông Nam và Tây Bắc, gia chủ tuổi Sửu tránh động thổ, sửa sang ở hai khu vực này. Thêm vào đó, không nhất thiết phải mua sắm đồ đạc mới, càng tiết kiệm càng tốt.

Bày vật phẩm phong thủy cũng là một cách để cải thiện vận may và xua đuổi xui xẻo. Gia chủ tuổi Sửu có thể áp dụng nguyên tắc Tam hợp, đặt các vật phẩm, tranh ảnh hình con rắn, con gà (Tị - Dậu - Sửu). Các vật phẩm phong thủy mang ý nghĩa may mắn như bắp cải, hồ lô, tháp Văn Xương,... tượng trưng cho công danh, tài lộc.

Sử dụng vật phẩm phong thủy tương sinh để tăng cường may mắn cho bản mệnh.

Ngoài ra, gia chủ cũng có thể trang trí không gian sống của mình theo màu sắc may mắn tương ứng, ví dụ như thay rèm cửa, ga trải giường, ghế sofa, các đồ vật theo màu sắc tương sinh với bản mệnh. Cụ thể, người tuổi Sửu có Địa chi Sửu thuộc hành Thổ. Bởi vậy, họ có thể dùng màu vàng, nâu, hồng, đỏ để trang trí nhằm tăng thêm may mắn cho bản mệnh.

3. Đừng quên cây xanh

Trong năm gặp hạn, nhiều gia chủ cũng xin bùa bình an để treo tại nhà hoặc đeo trên người. Cùng với đỏ là vòng dây đỏ may mắn để tăng thêm sinh khí. Nhưng ngoài ra, một biện pháp hiệu quả khác, người tuổi Sửu không nên bỏ qua đó là bài trí cây xanh trong không gian sống của mình. Đặc biệt là những loại cây có khả năng thanh lọc không khí và mang ý nghĩa phong thủy may mắn, chẳng hạn như kim tiền, cỏ đồng tiền, chuối cảnh, thiết mộc lan, dương xỉ,...

Bất kể không gian lớn hay nhỏ, rộng hay hẹp, gia chủ tuổi Sửu cũng cần bài trí cây xanh để thanh lọc không khí.

Năm gặp Phá Thái Tuế, người tuổi Sửu có thể bị hao tài và tổn hai sức khỏe vì gặp phải căng thẳng, lo lắng và mất ngủ. Vì vậy, người tuổi Sửu cần chú ý đến không gian sống - nơi chữa lành cho sức khỏe của mình. Chưa kể đến, do ảnh hưởng của Thái Tuế, tiến độ công việc cá nhân có thể gặp trở ngại, xảy ra tranh chấp dễ dẫn đến mâu thuẫn với người khác. Vì vậy, gia chủ tuổi Sửu cũng cần kiềm chế cảm xúc, khiêm tốn trong cách cư xử với người khác thì mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)