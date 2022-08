3 chiến sĩ Công an đưa người phụ nữ bị đuối nước "trở về từ cửa tử"

Tối ngày 21/8, lãnh đạo UBND thị trấn Cửa Tùng đã xác nhận sự việc trên.

Người phụ nữ bị đuối nước may mắn được 3 chiến sĩ Công an cứu giúp (Ảnh: Cắt từ clip).

Cụ thể, 3 chiến sĩ Công an tham gia sơ cứu giúp nạn nhân bị đuối nước tỉnh trở lại gồm Thiếu tá Lê Hồng Phong - Trưởng Công an xã Vĩnh Thủy (huyện Vĩnh Linh), Trung úy Đinh Xuân Cường - Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN Công an tỉnh Quảng Trị và Thượng úy Trần Đức Châu - Cán bộ Đội CSGT Công an TP Đông Hà.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 17h chiều cùng ngày, một người phụ nữ bị đuối nước tại bãi tắm Cửa Tùng.

Người phụ nữ này sau đó được đưa vào bờ trong trạng thái bất tỉnh.

Lúc này, 3 chiến sĩ Công an đang có mặt tại bãi tắm đã phát hiện sự việc liền chạy đến tiến hành các biện pháp sơ cứu.

Sau khoảng 45 phút, người phụ nữ đã tỉnh trở lại và được lực lượng y tế đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Thiếu tá Lê Hồng Phong cho biết, khi anh cùng 2 đồng nghiệp đang ngồi gần bãi biển thì phát hiện sự việc nên đã ngay lập tức lao tới triển khai các biện pháp sơ cứu.

“Vì được đào tạo trong quá trình học tập và công tác nên thời điểm tiếp cận nạn nhân, tôi phát hiện cô này đã giãn đồng tử, nhưng còn nước còn tát. Lúc này, tôi cùng 2 chiến sĩ đã tiến hành sơ cứu”, Thiếu tá Phong nói.

Hiện, người phụ nữ đang được theo dõi và điều trị tại một bệnh viện.